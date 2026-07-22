O Inter Miami conseguiu contratar Casemiro em uma transferência sem custos, após sua saída do Manchester United.

No entanto, as comemorações foram rapidamente interrompidas, pois a Major League Soccer iniciou uma investigação formal por interferência indevida. O LA Galaxy apresentou uma reclamação sobre a transferência, já que detinha os direitos de prioridade de descoberta sobre Casemiro.

Ao abordar a controvérsia, a liga declarou: “A Major League Soccer está analisando uma denúncia de interferência contra o Inter Miami CF. A liga está reunindo todas as informações relevantes e se absterá de fazer mais comentários até que a investigação seja concluída. Embora o Inter Miami CF e o LA Galaxy tenham chegado a um acordo sobre o direito de prioridade de contratação de Casemiro, os termos serão divulgados após a conclusão da investigação sobre a interferência.”