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Moataz Elgammal

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O Inter Miami contrata Casemiro, mas a MLS abre imediatamente uma investigação por interferência ilegal em relação à transferência sensacional como jogador sem contrato

Mercado da bola
Casemiro
Inter Miami CF
Major League Soccer

O Inter Miami conseguiu a contratação sensacional de Casemiro como jogador sem vínculo, mas a Major League Soccer abriu imediatamente uma investigação formal sobre a transação. A liga está analisando ativamente as alegações de interferência feitas pelo LA Galaxy, que detinha os direitos de descoberta iniciais do meio-campista brasileiro, o que lança uma sombra significativa sobre sua tão esperada chegada aos Estados Unidos.

  • Inter Miami é alvo de investigação da MLS

    O Inter Miami conseguiu contratar Casemiro em uma transferência sem custos, após sua saída do Manchester United.

    No entanto, as comemorações foram rapidamente interrompidas, pois a Major League Soccer iniciou uma investigação formal por interferência indevida. O LA Galaxy apresentou uma reclamação sobre a transferência, já que detinha os direitos de prioridade de descoberta sobre Casemiro.

    Ao abordar a controvérsia, a liga declarou: “A Major League Soccer está analisando uma denúncia de interferência contra o Inter Miami CF. A liga está reunindo todas as informações relevantes e se absterá de fazer mais comentários até que a investigação seja concluída. Embora o Inter Miami CF e o LA Galaxy tenham chegado a um acordo sobre o direito de prioridade de contratação de Casemiro, os termos serão divulgados após a conclusão da investigação sobre a interferência.”

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  • Casemiro BrasilGetty Images

    Os direitos do Galaxy e a história de Miami

    De acordo com as regras da MLS, os clubes podem deter direitos exclusivos de negociação sobre determinados jogadores. Como o LA Galaxy detinha esses direitos sobre Casemiro, o Inter Miami foi obrigado a adquiri-los antes de iniciar qualquer contato.

    Embora os dois clubes tenham agora chegado a um acordo, a investigação por interferência continua em andamento. O Inter Miami já enfrentou medidas disciplinares severas da liga anteriormente. Em 2021, a MLS descobriu que o clube havia violado as regras do teto salarial em relação à contratação de Blaise Matuidi.

    Consequentemente, o Inter Miami foi multado em um valor recorde de US$ 2 milhões, enquanto o proprietário e diretor Jorge Mas recebeu uma penalidade adicional de US$ 250 mil. O clube também teve mais de US$ 2,27 milhões em verbas de alocação retidas, o que destaca um histórico preocupante de violações administrativas por parte da franquia.

  • Mas dá as boas-vindas à chegada de Casemiro

    Apesar da investigação iminente, o Inter Miami expressou imenso orgulho por ter contratado Casemiro. O meio-campista teve uma excelente temporada recente pelo United, onde marcou nove gols e ajudou a garantir a classificação para a Liga dos Campeões.

    Ele se junta ao Inter Miami inicialmente como jogador não designado, assinando um contrato válido até o verão de 2027. Mas comemorou publicamente a contratação, afirmando: “A chegada de Casemiro reflete a visão e a ambição que definem o Inter Miami. Nunca nos contentamos. Estamos sempre buscando crescer, melhorar e elevar nossos padrões a cada temporada. Construímos um clube global com a visão de nos tornarmos não apenas o melhor clube dos Estados Unidos, mas também uma referência mundial.”

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    O que vem por aí para o Inter Miami?

    O Inter Miami disputa sua primeira partida após a pausa para a Copa do Mundo nesta quarta-feira, contra o Chicago Fire. Enquanto Lionel Messi e Rodrigo De Paul continuam fora de ação após cumprirem suas obrigações com a seleção, os torcedores aguardam ansiosamente para ver se Casemiro entrará em campo. Enquanto isso, o clube deve aguardar as conclusões oficiais da investigação da MLS, que podem resultar em novas penalidades substanciais.

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