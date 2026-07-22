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O Inter Miami contrata Casemiro, mas a MLS abre imediatamente uma investigação por interferência ilegal em relação à transferência sensacional como jogador sem contrato
Inter Miami é alvo de investigação da MLS
O Inter Miami conseguiu contratar Casemiro em uma transferência sem custos, após sua saída do Manchester United.
No entanto, as comemorações foram rapidamente interrompidas, pois a Major League Soccer iniciou uma investigação formal por interferência indevida. O LA Galaxy apresentou uma reclamação sobre a transferência, já que detinha os direitos de prioridade de descoberta sobre Casemiro.
Ao abordar a controvérsia, a liga declarou: “A Major League Soccer está analisando uma denúncia de interferência contra o Inter Miami CF. A liga está reunindo todas as informações relevantes e se absterá de fazer mais comentários até que a investigação seja concluída. Embora o Inter Miami CF e o LA Galaxy tenham chegado a um acordo sobre o direito de prioridade de contratação de Casemiro, os termos serão divulgados após a conclusão da investigação sobre a interferência.”
- Getty Images
Os direitos do Galaxy e a história de Miami
De acordo com as regras da MLS, os clubes podem deter direitos exclusivos de negociação sobre determinados jogadores. Como o LA Galaxy detinha esses direitos sobre Casemiro, o Inter Miami foi obrigado a adquiri-los antes de iniciar qualquer contato.
Embora os dois clubes tenham agora chegado a um acordo, a investigação por interferência continua em andamento. O Inter Miami já enfrentou medidas disciplinares severas da liga anteriormente. Em 2021, a MLS descobriu que o clube havia violado as regras do teto salarial em relação à contratação de Blaise Matuidi.
Consequentemente, o Inter Miami foi multado em um valor recorde de US$ 2 milhões, enquanto o proprietário e diretor Jorge Mas recebeu uma penalidade adicional de US$ 250 mil. O clube também teve mais de US$ 2,27 milhões em verbas de alocação retidas, o que destaca um histórico preocupante de violações administrativas por parte da franquia.
Mas dá as boas-vindas à chegada de Casemiro
Apesar da investigação iminente, o Inter Miami expressou imenso orgulho por ter contratado Casemiro. O meio-campista teve uma excelente temporada recente pelo United, onde marcou nove gols e ajudou a garantir a classificação para a Liga dos Campeões.
Ele se junta ao Inter Miami inicialmente como jogador não designado, assinando um contrato válido até o verão de 2027. Mas comemorou publicamente a contratação, afirmando: “A chegada de Casemiro reflete a visão e a ambição que definem o Inter Miami. Nunca nos contentamos. Estamos sempre buscando crescer, melhorar e elevar nossos padrões a cada temporada. Construímos um clube global com a visão de nos tornarmos não apenas o melhor clube dos Estados Unidos, mas também uma referência mundial.”
- AFP
O que vem por aí para o Inter Miami?
O Inter Miami disputa sua primeira partida após a pausa para a Copa do Mundo nesta quarta-feira, contra o Chicago Fire. Enquanto Lionel Messi e Rodrigo De Paul continuam fora de ação após cumprirem suas obrigações com a seleção, os torcedores aguardam ansiosamente para ver se Casemiro entrará em campo. Enquanto isso, o clube deve aguardar as conclusões oficiais da investigação da MLS, que podem resultar em novas penalidades substanciais.
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