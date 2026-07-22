“Nunca magoei ninguém!” - Mario Balotelli “não se arrepende” de sua carreira como ex-atacante do Manchester City, Liverpool e Inter, apesar de ter feito “coisas estúpidas” na juventude

Atualmente jogando pelo Al Ittifaq, nos Emirados Árabes Unidos, Balotelli refletiu sobre uma carreira que se destacou tanto por suas travessuras fora de campo quanto por seu brilhantismo dentro dele. Apesar de um histórico de manchetes que incluíram acender fogos de artifício em seu próprio banheiro durante sua passagem pela Inglaterra, o jogador de 35 anos afirma ter a consciência tranquila. Ao abordar as críticas e a persona de “Super Mario” que o acompanhou no Inter, no Manchester City e no Milan, o atacante foi enfático ao afirmar que suas indiscrições da juventude foram exageradas em comparação com o comportamento de outros jogadores no futebol atual.

Refletindo sobre seu passado, Balotelli abordou as duras críticas que enfrentou ao longo dos anos. “Fiz algumas coisas estúpidas, era um jovem cheio de vida, houve um pouco de assédio”, disse Balotelli aoSportMediaset. “Não me arrependo, porque isso me fez amadurecer. Mas quando vejo o que fazem por aí hoje em dia e as atitudes repugnantes de certas pessoas, tenho a consciência tranquila, pois nunca machuquei ninguém.”

O vencedor do prêmio Golden Boy de 2010 continua confiante, afirmando que ainda não vê nenhum jogador na Itália com mais qualidade pura do que ele.