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“Nunca magoei ninguém!” - Mario Balotelli “não se arrepende” de sua carreira como ex-atacante do Manchester City, Liverpool e Inter, apesar de ter feito “coisas estúpidas” na juventude
Uma retrospectiva de uma carreira repleta de conquistas, mas também de controvérsias
Atualmente jogando pelo Al Ittifaq, nos Emirados Árabes Unidos, Balotelli refletiu sobre uma carreira que se destacou tanto por suas travessuras fora de campo quanto por seu brilhantismo dentro dele. Apesar de um histórico de manchetes que incluíram acender fogos de artifício em seu próprio banheiro durante sua passagem pela Inglaterra, o jogador de 35 anos afirma ter a consciência tranquila. Ao abordar as críticas e a persona de “Super Mario” que o acompanhou no Inter, no Manchester City e no Milan, o atacante foi enfático ao afirmar que suas indiscrições da juventude foram exageradas em comparação com o comportamento de outros jogadores no futebol atual.
Refletindo sobre seu passado, Balotelli abordou as duras críticas que enfrentou ao longo dos anos. “Fiz algumas coisas estúpidas, era um jovem cheio de vida, houve um pouco de assédio”, disse Balotelli aoSportMediaset. “Não me arrependo, porque isso me fez amadurecer. Mas quando vejo o que fazem por aí hoje em dia e as atitudes repugnantes de certas pessoas, tenho a consciência tranquila, pois nunca machuquei ninguém.”
O vencedor do prêmio Golden Boy de 2010 continua confiante, afirmando que ainda não vê nenhum jogador na Itália com mais qualidade pura do que ele.
- AFP
Uma trajetória de troféus e gols
O atacante italiano possui um currículo notavelmente repleto de conquistas, tendo conquistado três títulos da Série A e uma Liga dos Campeões durante uma passagem de grande sucesso pelo Inter, onde marcou 28 gols em 86 partidas.
Posteriormente, conquistou um famoso título da Premier League e uma FA Cup com o Manchester City, marcando 30 gols em 80 partidas. Apesar de uma carreira nômade que o levou a passar por clubes como Liverpool, Nice, Marselha e Adana Demirspor, Balotelli também teve passagens prolíficas, destacando-se ao marcar 33 gols em 77 jogos pelo AC Milan.
Agora, aproveitando a vida em Dubai, ele valoriza o projeto do Al-Ittifaq e pretende continuar jogando enquanto sua paixão por treinar e marcar gols permanecer intacta.
A tristeza da Copa do Mundo e um segredo da Juventus
Apesar das impressionantes estatísticas nos clubes, Balotelli expressou profunda tristeza em relação à seleção italiana. Observando que foi o último jogador a marcar um gol pela Itália em uma Copa do Mundo há exatamente 12 anos, Balotelli admitiu que essa estatística não lhe traz nenhuma alegria, especialmente porque o país falhou dramaticamente em se classificar para as últimas três edições do torneio.
“Não é nada para se orgulhar, pelo contrário, é algo triste. Já se passaram muitos anos”, afirmou. Deixando seu país natal para trás, um retorno à Série A parece altamente improvável após uma breve passagem pelo Genoa. Curiosamente, Balotelli revelou um segredo surpreendente sobre uma possível transferência para a Juventus. “Eu estive perto da Juventus no passado? Sim, depois do Manchester City. Depois acabei indo para o Milan, então não tenho arrependimentos, foi uma escolha.”
- Getty Images Entertainment
O que vem a seguir para o atacante italiano?
Balotelli agora se concentrará em cumprir seu contrato com o Al-Ittifaq, ansioso para jogar ao lado do novo contratado Douglas Costa. Embora sua aventura europeia pareça ter chegado definitivamente ao fim após inúmeras transferências pelo continente, Balotelli continua determinado a deixar uma marca duradoura no Oriente Médio. Seu objetivo é continuar aumentando o número de gols marcados em sua carreira até que sua paixão pelo futebol finalmente se esvaia.
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