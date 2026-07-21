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O ex-jogador do Celtic, Kyogo Furuhashi, vai para a MLS, para jogar pelo LA Galaxy, depois que o atacante japonês rompeu laços com o Birmingham, de Tom Brady, após uma transferência fracassada de 10 milhões de libras
O LA Galaxy confirma a contratação de Kyogo Furuhashi
O LA Galaxy anunciou que o clube chegou a um acordo para a contratação de Kyogo Furuhashi, do Birmingham City. O atacante se junta ao time da MLS com um contrato válido até a temporada 2030-31.
Kyogo deixa o Birmingham após um período difícil na Championship, onde marcou apenas três gols em 31 partidas em todas as competições. O diretor-geral do LA Galaxy, Will Kuntz, comemorou a contratação em um comunicado oficial: “Estamos animados em receber Kyogo no LA Galaxy e em Los Angeles. Ele traz uma vasta experiência, tendo disputado partidas pela Seleção Japonesa, na Liga dos Campeões da UEFA e em algumas das melhores ligas nacionais da Europa.”
Excelente fase no Celtic e dificuldades recentes com transferências
Antes de suas dificuldades recentes, Kyogo teve um enorme sucesso no Celtic, marcando 85 gols em 165 partidas. Sua passagem pela Escócia rendeu conquistas incríveis, incluindo quatro títulos da Premiership escocesa, duas Copas da Escócia e três Copas da Liga escocesa.
Durante a temporada 2022-23, ele conquistou o prêmio de Jogador do Ano e terminou como artilheiro, com 27 gols no campeonato. Conforme noticiado pelo GOAL, após uma breve passagem pela França, no Stade Rennais, o Birmingham contratou-o em julho de 2025 por 10 milhões de libras. Antes de sua aventura europeia, Kyogo também conquistou a Copa do Japão e a Supercopa do Japão com o Vissel Kobe, destacando seu pedigree antes do recente fracasso de 10 milhões de libras.
Crise de confiança afeta as esperanças internacionais
A transferência de 10 milhões de libras para o Birmingham não se concretizou como esperado, o que afetou profundamente Kyogo. Depois de não ter sido titular em nenhuma partida desde meados de janeiro e de passar por uma cirurgia no ombro, ele perdeu sua vaga na seleção japonesa para a Copa do Mundo.
O ex-atacante do Birmingham, Clinton Morrison, explicou a situação com exclusividade ao GOAL: “Não consigo entender por que não está dando certo, porque no Celtic seus movimentos, as chances que criava e os gols que marcava eram fantásticos. Ele estava tendo chances no Birmingham City, mas simplesmente não conseguia converter, e isso pode acontecer. É simplesmente um jogador com falta de confiança, e as coisas realmente não deram certo. Seu empenho é fantástico, mas é preciso ter um pouco mais do que apenas empenho quando se é um camisa nove. É preciso marcar gols, e ele estava tendo oportunidades, mas simplesmente estava agindo precipitadamente.”
- (C)Getty Images
O que vem por aí para Furuhashi na MLS?
Kyogo agora aguardará a concessão de seu visto P-1 antes de entrar oficialmente em campo pelo LA Galaxy. O atacante ocupará uma vaga para jogador estrangeiro no elenco, enquanto o clube busca integrar seu inegável instinto goleador ao seu esquema ofensivo. Após uma campanha frustrante nos campeonatos nacionais da Europa, Kyogo precisa se concentrar imediatamente em recuperar a confiança e conquistar mais títulos nos Estados Unidos.
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