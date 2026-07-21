O ex-jogador do Celtic, Kyogo Furuhashi, vai para a MLS, para jogar pelo LA Galaxy, depois que o atacante japonês rompeu laços com o Birmingham, de Tom Brady, após uma transferência fracassada de 10 milhões de libras

A transferência de 10 milhões de libras para o Birmingham não se concretizou como esperado, o que afetou profundamente Kyogo. Depois de não ter sido titular em nenhuma partida desde meados de janeiro e de passar por uma cirurgia no ombro, ele perdeu sua vaga na seleção japonesa para a Copa do Mundo.

O ex-atacante do Birmingham, Clinton Morrison, explicou a situação com exclusividade ao GOAL: “Não consigo entender por que não está dando certo, porque no Celtic seus movimentos, as chances que criava e os gols que marcava eram fantásticos. Ele estava tendo chances no Birmingham City, mas simplesmente não conseguia converter, e isso pode acontecer. É simplesmente um jogador com falta de confiança, e as coisas realmente não deram certo. Seu empenho é fantástico, mas é preciso ter um pouco mais do que apenas empenho quando se é um camisa nove. É preciso marcar gols, e ele estava tendo oportunidades, mas simplesmente estava agindo precipitadamente.”