Será que é agora que Cristiano Ronaldo vai se aposentar pela seleção de Portugal? Data supostamente definida para o “GOAT” encerrar sua carreira internacional, que bateu recordes com 146 gols

O futuro de Ronaldo na seleção nacional tem sido alvo de intensas especulações, mas parece que agora foi definida uma data definitiva para sua aposentadoria. De acordo com o jornalista esportivo Mohammed Awaad, um agente português revelou que Ronaldo planeja se aposentar da seleção nacional após uma última partida pela seleção de Portugal.

Awaad compartilhou informações privilegiadas sobre o próximo jogo, afirmando: “Ele jogará contra o País de Gales na Liga das Nações da UEFA; a partida será no estádio do Sporting de Lisboa, José Alvalade.” Isso significa que o confronto de 24 de setembro provavelmente será a última vez que os torcedores verão Ronaldo vestindo a camisa da seleção portuguesa.