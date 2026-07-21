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Será que é agora que Cristiano Ronaldo vai se aposentar pela seleção de Portugal? Data supostamente definida para o “GOAT” encerrar sua carreira internacional, que bateu recordes com 146 gols
Uma despedida contra o País de Gales
O futuro de Ronaldo na seleção nacional tem sido alvo de intensas especulações, mas parece que agora foi definida uma data definitiva para sua aposentadoria. De acordo com o jornalista esportivo Mohammed Awaad, um agente português revelou que Ronaldo planeja se aposentar da seleção nacional após uma última partida pela seleção de Portugal.
Awaad compartilhou informações privilegiadas sobre o próximo jogo, afirmando: “Ele jogará contra o País de Gales na Liga das Nações da UEFA; a partida será no estádio do Sporting de Lisboa, José Alvalade.” Isso significa que o confronto de 24 de setembro provavelmente será a última vez que os torcedores verão Ronaldo vestindo a camisa da seleção portuguesa.
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Jesus confirma a continuidade do elenco
Essa suposta despedida se alinha perfeitamente com a recente nomeação do novo técnico da seleção de Portugal, Jorge Jesus, que assinou recentemente um contrato de quatro anos. Jesus insistiu que não fará uma reformulação imediata do elenco, mantendo a porta aberta para Ronaldo. Em entrevista ao Canal 11, Jesus afirmou: “As pessoas podem pensar que o novo técnico vai chegar e trocar muitos jogadores.
“Isso não vai acontecer. Não sou burro. Além disso, não tenho tempo suficiente para trazer vários jogadores que não foram convocados desta vez.” Essa abordagem pragmática garante que Ronaldo receba a despedida que merece antes que o elenco passe por mudanças.
Um legado internacional que bateu recordes
Se Ronaldo se aposentar após o próximo jogo contra o País de Gales, ele encerrará uma carreira internacional com estatísticas inigualáveis. Ronaldo disputou 233 partidas e marcou 146 gols pela seleção de Portugal, o que o torna o jogador com mais partidas disputadas e o maior artilheiro da história do futebol internacional.
Seu impressionante palmarés com a seleção nacional inclui um título do Campeonato Europeu conquistado em 2016, além de dois títulos da Liga das Nações da UEFA, conquistados em 2019 e 2025. Embora Ronaldo tenha agora 41 anos, o Al-Nassr tem contrato com ele até o verão de 2027, enquanto ele busca novos marcos no futebol de clubes.
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O que vem a seguir para Ronaldo?
Embora sua trajetória internacional pareça estar chegando ao fim em 24 de setembro, Ronaldo ainda tem um objetivo final a alcançar em sua carreira profissional. Atualmente, Ronaldo soma 976 gols na carreira e pretende atingir a marca histórica de 1.000 gols antes de se aposentar definitivamente. Assim que encerrar suas atuações pela seleção de Portugal, toda a sua atenção se voltará para a temporada com o clube.
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