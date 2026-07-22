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Michael OliseGetty Images
Moataz Elgammal

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Lenda do Bayern de Munique se mostra “totalmente tranquilo” em relação aos rumores sobre a transferência de Michael Olise, enquanto o Real Madrid pondera uma oferta recorde pelo ponta da seleção francesa

M. Olise
Real Madrid
Bayern de Munique
La Liga
Bundesliga

Lothar Matthäus desmentiu veementemente os recentes rumores que ligavam Michael Olisye a uma transferência sensacional para o Real Madrid neste verão. O ex-capitão do Bayern de Munique continua extremamente confiante de que o ponta da seleção francesa permanecerá na Alemanha, apesar das inúmeras notícias que sugerem que o gigante espanhol estaria preparando uma oferta recorde para contratá-lo.

  • Matthaus se pronuncia sobre os recentes rumores de transferência

    Em sua última coluna para a Sky Sport, Matthäus abordou as crescentes especulações em torno do ponta e de uma possível transferência para a Espanha. Ele escreveu: “Na última semana, surgiram especulações sobre o futuro de Olisye, mas vejo a situação com total tranquilidade.

    Uli Hoeness já assumiu uma posição clara há algumas semanas e explicou que o jogador vai ficar no Bayern e que o Real Madrid pode poupar-se de ligar. Olisye tem contrato em Munique, e o Bayern não quer vendê-lo. O clube quer ter sucesso e já fez duas contratações muito boas, e estou convencido de que o planejamento ainda não está concluído.”


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  • michael olisegetty

    Números impressionantes justificam a postura firme do Bayern de Munique

    A postura firme adotada pelo clube se justifica facilmente pelos números notáveis que o jogador da seleção francesa apresentou em campo. Durante sua magnífica temporada com o Bayern de Munique na última temporada, Olisye disputou 57 partidas em todas as competições.

    O dinâmico atacante provou ser uma ameaça constante, marcando 25 gols e dando 28 assistências para ajudar a garantir o título nacional. Além disso, Matthäus destacou a importância tática de sua posição.

    Ele observou que, embora Olisye atuasse no centro como camisa 10 pela seleção nacional, ele se sente muito mais à vontade e é significativamente mais eficaz jogando pela ala direita do campeão alemão.

  • Melhor armador da recente Copa do Mundo

    Olisye levou seu incrível desempenho no clube para o cenário internacional durante o verão. Apesar de a França ter terminado em quarto lugar na recente Copa do Mundo nos Estados Unidos, ele foi o craque de destaque do torneio, dando sete assistências excepcionais.

    O Bayern de Munique iniciou seus preparativos para a pré-temporada na segunda-feira sem suas estrelas da seleção, mas Matthäus não vê nisso nenhum problema. Ele explicou: “É claro que, para um técnico, é sempre melhor ter o time reunido o mais cedo possível, mas não é novidade que os jogadores voltem mais tarde após um torneio e, do meu ponto de vista, isso não representa uma desvantagem em relação aos adversários.”

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  • Harry Kane & Michael Olisegetty

    Olhando para a próxima campanha

    Olhando para a próxima temporada, Matthaus afirmou: “Acho que o Bayern de Munique terá, na próxima temporada, um time ainda mais forte do que o da temporada passada.” Olisye retornará em breve de suas férias para se juntar aos treinos de pré-temporada. O ponta buscará manter sua excelente forma enquanto o time luta por mais títulos.

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