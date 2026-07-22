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Lenda do Bayern de Munique se mostra “totalmente tranquilo” em relação aos rumores sobre a transferência de Michael Olise, enquanto o Real Madrid pondera uma oferta recorde pelo ponta da seleção francesa
Matthaus se pronuncia sobre os recentes rumores de transferência
Em sua última coluna para a Sky Sport, Matthäus abordou as crescentes especulações em torno do ponta e de uma possível transferência para a Espanha. Ele escreveu: “Na última semana, surgiram especulações sobre o futuro de Olisye, mas vejo a situação com total tranquilidade.
Uli Hoeness já assumiu uma posição clara há algumas semanas e explicou que o jogador vai ficar no Bayern e que o Real Madrid pode poupar-se de ligar. Olisye tem contrato em Munique, e o Bayern não quer vendê-lo. O clube quer ter sucesso e já fez duas contratações muito boas, e estou convencido de que o planejamento ainda não está concluído.”
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Números impressionantes justificam a postura firme do Bayern de Munique
A postura firme adotada pelo clube se justifica facilmente pelos números notáveis que o jogador da seleção francesa apresentou em campo. Durante sua magnífica temporada com o Bayern de Munique na última temporada, Olisye disputou 57 partidas em todas as competições.
O dinâmico atacante provou ser uma ameaça constante, marcando 25 gols e dando 28 assistências para ajudar a garantir o título nacional. Além disso, Matthäus destacou a importância tática de sua posição.
Ele observou que, embora Olisye atuasse no centro como camisa 10 pela seleção nacional, ele se sente muito mais à vontade e é significativamente mais eficaz jogando pela ala direita do campeão alemão.
Melhor armador da recente Copa do Mundo
Olisye levou seu incrível desempenho no clube para o cenário internacional durante o verão. Apesar de a França ter terminado em quarto lugar na recente Copa do Mundo nos Estados Unidos, ele foi o craque de destaque do torneio, dando sete assistências excepcionais.
O Bayern de Munique iniciou seus preparativos para a pré-temporada na segunda-feira sem suas estrelas da seleção, mas Matthäus não vê nisso nenhum problema. Ele explicou: “É claro que, para um técnico, é sempre melhor ter o time reunido o mais cedo possível, mas não é novidade que os jogadores voltem mais tarde após um torneio e, do meu ponto de vista, isso não representa uma desvantagem em relação aos adversários.”
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Olhando para a próxima campanha
Olhando para a próxima temporada, Matthaus afirmou: “Acho que o Bayern de Munique terá, na próxima temporada, um time ainda mais forte do que o da temporada passada.” Olisye retornará em breve de suas férias para se juntar aos treinos de pré-temporada. O ponta buscará manter sua excelente forma enquanto o time luta por mais títulos.
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