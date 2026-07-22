Lenda do Bayern de Munique se mostra “totalmente tranquilo” em relação aos rumores sobre a transferência de Michael Olise, enquanto o Real Madrid pondera uma oferta recorde pelo ponta da seleção francesa

Em sua última coluna para a Sky Sport, Matthäus abordou as crescentes especulações em torno do ponta e de uma possível transferência para a Espanha. Ele escreveu: “Na última semana, surgiram especulações sobre o futuro de Olisye, mas vejo a situação com total tranquilidade.

Uli Hoeness já assumiu uma posição clara há algumas semanas e explicou que o jogador vai ficar no Bayern e que o Real Madrid pode poupar-se de ligar. Olisye tem contrato em Munique, e o Bayern não quer vendê-lo. O clube quer ter sucesso e já fez duas contratações muito boas, e estou convencido de que o planejamento ainda não está concluído.”



