A exposição na mídia no futebol profissional muitas vezes se estende aos parceiros de jogadores de destaque, que compartilham os holofotes. Garcia, uma influenciadora de estilo de vida que tornou pública sua relação com Yamal no início de 2026, vivenciou recentemente o lado mais sombrio dessa imensa atenção após a histórica vitória da Espanha na Copa do Mundo.

De acordo com o jornal *Marca*, Garcia decidiu usar suas redes sociais pessoais para se manifestar rapidamente contra o grave assédio digital que vem sofrendo desde a comemoração da tensa vitória por 1 a 0 na prorrogação contra a Argentina.

Ela compartilhou uma mensagem longa e sincera, detalhando o forte impacto que a hostilidade injustificada causou em seu bem-estar mental. “Nunca imaginei que compartilhar algo tão simples se transformaria nisso. Passei horas lendo os comentários e, embora tente ser forte, também sou uma pessoa. Por trás desta conta há alguém que sente, que chora, que comete erros e que não deixa de ser humana por estar em um relacionamento”, afirmou Garcia.