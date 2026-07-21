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A namorada de Lamine Yamal, Inês Garcia, responde às mensagens “cheias de ódio” que recebeu após as comemorações da Copa do Mundo com o jovem prodígio do Barcelona e da seleção espanhola
Manifestação contra o abuso na internet
A exposição na mídia no futebol profissional muitas vezes se estende aos parceiros de jogadores de destaque, que compartilham os holofotes. Garcia, uma influenciadora de estilo de vida que tornou pública sua relação com Yamal no início de 2026, vivenciou recentemente o lado mais sombrio dessa imensa atenção após a histórica vitória da Espanha na Copa do Mundo.
De acordo com o jornal *Marca*, Garcia decidiu usar suas redes sociais pessoais para se manifestar rapidamente contra o grave assédio digital que vem sofrendo desde a comemoração da tensa vitória por 1 a 0 na prorrogação contra a Argentina.
Ela compartilhou uma mensagem longa e sincera, detalhando o forte impacto que a hostilidade injustificada causou em seu bem-estar mental. “Nunca imaginei que compartilhar algo tão simples se transformaria nisso. Passei horas lendo os comentários e, embora tente ser forte, também sou uma pessoa. Por trás desta conta há alguém que sente, que chora, que comete erros e que não deixa de ser humana por estar em um relacionamento”, afirmou Garcia.
- AFP
Um apelo à empatia humana básica
A recente onda de críticas na internet contrasta fortemente com as cenas de alegria testemunhadas no Estádio de Nova York-Nova Jersey após a tensa final. Durante as comemorações pós-jogo, Garcia postou com orgulho uma foto do casal imerso na atmosfera de vitória, dizendo a Yamal: “Você conseguiu. Parabéns, meu amor, você é a campeã do mundo.”
Yamal respondeu calorosamente: “Eu te amo, meu amor”. Esclarecendo agora que não nutre rancor em relação ao público em geral, Garcia observou que simplesmente deseja viver seu relacionamento de grande visibilidade sem ter que enfrentar a constante crueldade nas redes sociais.
“Entendo que nem todo mundo precisa gostar de todo mundo. Aceito críticas quando são respeitosas. Mas há uma enorme diferença entre dar uma opinião e passar o tempo humilhando, insultando ou desejando o pior a alguém que nem sequer conhecem”, explicou Garcia. “Não estou prejudicando ninguém. Não tirei nada de ninguém. Estou apenas vivendo minha vida. Peço sinceramente que, antes de escrever um comentário, vocês pensem que, do outro lado da tela, há uma pessoa que também tem família, amigos, inseguranças e sentimentos.”
O impacto emocional das redes sociais
Destacando sua vulnerabilidade emocional, Garcia pediu uma mudança significativa na forma como as pessoas interagem na internet, ressaltando a ampla disseminação dos abusos. Essa toxicidade ofuscou completamente o fato de que muitos fãs dedicados consideram Garcia o amuleto da sorte de Yamal.
Apesar de milhares de apoiadores elogiarem o popular casal por terem superado com sucesso os grandes desafios da fama repentina, uma minoria barulhenta causou grande angústia durante o que deveria ser um período de comemoração. “Vocês não sabem como suas palavras podem afetá-los. Sou uma mulher com sentimentos, com uma família que também lê essas coisas e com dias bons e ruins, como qualquer outra pessoa”, acrescentou Garcia.
“Não estou tentando convencer ninguém a me amar. Só peço um pouco de empatia. Um pouco de humanidade. Porque ninguém merece receber centenas ou milhares de mensagens de ódio. Espero que um dia a internet deixe de parecer um lugar onde a crueldade é celebrada.”
- (C)Getty Images
O que vem a seguir para Yamal?
Enquanto Garcia espera por uma mudança permanente em direção à compaixão no mundo virtual, Yamal pretende manter seu foco totalmente voltado para sua carreira no futebol. Tendo conquistado dois títulos internacionais importantes antes de completar 20 anos, incluindo seu recente sucesso com apenas 19 anos e seis dias de idade, Yamal retornará ao Barcelona em breve. O Barcelona tem grandes expectativas enquanto se prepara para as próximas temporadas nacionais.
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