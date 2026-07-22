Ex-zagueiro do PSG deve ser transferido de forma inesperada para um time da segunda divisão do Oriente Médio

Não se espera que Kimpembe fique sem clube por muito tempo depois de se tornar jogador sem vínculo a partir de 1º de julho. De acordo com o site francês Foot Mercato, Kimpembe está muito perto de assinar contrato com o Al-Kharitiyath, que atualmente disputa a segunda divisão do Catar.

O ambicioso clube está empenhado em garantir os serviços do jogador, já que busca o acesso nesta temporada.

Kimpembe se transferiu originalmente para o Oriente Médio quando o Qatar SC o contratou do Paris Saint-Germain em 7 de setembro do ano passado por € 5 milhões. No entanto, sua passagem pelo clube da primeira divisão foi incrivelmente breve, e ele deixou seu antigo time com um valor de mercado atual de € 3 milhões.