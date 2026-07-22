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Moataz Elgammal

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Ex-zagueiro do PSG deve ser transferido de forma inesperada para um time da segunda divisão do Oriente Médio

Mercado da bola
PSG
P. Kimpembe
Qatar SC
Al-Kharitiyath
Campeonato Francês
Stars League

O ex-zagueiro do Paris Saint-Germain, Presnel Kimpembe, está prestes a encontrar um novo clube no Oriente Médio, após sua recente saída do Qatar SC. O campeão da Copa do Mundo e da Liga dos Campeões está atualmente sem clube, mas deve permanecer na região para dar continuidade à sua carreira como jogador, passando a atuar na segunda divisão do futebol do Catar em busca de um novo desafio.

  • Kimpembe está prestes a assinar contrato com time da segunda divisão do Catar

    Não se espera que Kimpembe fique sem clube por muito tempo depois de se tornar jogador sem vínculo a partir de 1º de julho. De acordo com o site francês Foot Mercato, Kimpembe está muito perto de assinar contrato com o Al-Kharitiyath, que atualmente disputa a segunda divisão do Catar.

    O ambicioso clube está empenhado em garantir os serviços do jogador, já que busca o acesso nesta temporada.

    Kimpembe se transferiu originalmente para o Oriente Médio quando o Qatar SC o contratou do Paris Saint-Germain em 7 de setembro do ano passado por € 5 milhões. No entanto, sua passagem pelo clube da primeira divisão foi incrivelmente breve, e ele deixou seu antigo time com um valor de mercado atual de € 3 milhões.

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    Uma breve passagem pelo Oriente Médio

    Durante sua passagem pelo Qatar SC, Kimpembe teve dificuldades para causar um impacto significativo em campo. O zagueiro conseguiu disputar apenas 11 partidas em todas as competições pelo time, sem marcar nenhum gol nem dar nenhuma assistência antes de sua saída.

    Isso contrasta fortemente com sua extensa e bem-sucedida carreira no Paris Saint-Germain, onde Kimpembe acumulou impressionantes 241 partidas e marcou três gols. Se a transferência for concretizada, Kimpembe se reunirá com Kaïs Najeh no Al-Kharitiyath. Najeh é outro jogador que passou pela base do clube parisiense, e a dupla buscará formar uma parceria sólida em seu novo ambiente.

  • Uma carreira brilhante construída em Paris

    Antes de levar seu talento para o Oriente Médio, Kimpembe se consolidou como um dos jogadores mais condecorados da história do futebol francês. Ele passou oficialmente da equipe de reservas para o time principal do Paris Saint-Germain em julho de 2015 e conquistou um número extraordinário de títulos importantes.

    Kimpembe ajudou o clube a conquistar o troféu da Liga dos Campeões, além de garantir oito títulos do campeonato francês, seis Copas da França, quatro Copas da Liga Francesa e cinco vitórias na Supercopa da França. No cenário internacional, Kimpembe foi peça fundamental da seleção francesa que venceu a Copa do Mundo de 2018, e também acrescentou à sua coleção a medalha de campeão da Liga das Nações.

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    O que vem a seguir para Kimpembe?

    Kimpembe deve agora aguardar que o Al-Kharitiyath finalize a documentação oficial para concluir sua transferência a título gratuito. Assim que o acordo for anunciado formalmente, Kimpembe começará imediatamente a treinar com seus novos companheiros de equipe para recuperar a forma física para as partidas. O Al-Kharitiyath tem planos ambiciosos de garantir o acesso à Liga das Estrelas do Catar e contará fortemente com a vasta experiência europeia do jogador.