A Itália fez de Guardiola seu principal alvo para o cargo de técnico, que está vago. De acordo com uma reportagem do Football Italia, o diretor técnico Maldini e seu assessor Leonardo viajaram para Barcelona neste fim de semana para se encontrarem diretamente com Guardiola. A Federação Italiana de Futebol sonha em contratar o técnico de grande sucesso após sua saída do Manchester City, onde passou os últimos 10 anos.

Uma foto de Maldini e Leonardo a bordo de um avião de volta à Itália após as conversas surgiu na internet, alimentando especulações entre os torcedores. Apesar da abordagem direta por parte de figuras tão importantes, parece extremamente difícil convencer Guardiola a retornar imediatamente ao banco de reservas, já que ele tem expressado repetidamente seu desejo de se afastar temporariamente do cargo de técnico.