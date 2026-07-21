(C)Getty Images
Traduzido por
Para que Pep Guardiola assuma o comando da seleção italiana, seria necessário um “milagre”, apesar das conversas presenciais entre Paolo Maldini, Leonardo e o ex-técnico do Manchester City
Conversas presenciais em Barcelona
A Itália fez de Guardiola seu principal alvo para o cargo de técnico, que está vago. De acordo com uma reportagem do Football Italia, o diretor técnico Maldini e seu assessor Leonardo viajaram para Barcelona neste fim de semana para se encontrarem diretamente com Guardiola. A Federação Italiana de Futebol sonha em contratar o técnico de grande sucesso após sua saída do Manchester City, onde passou os últimos 10 anos.
Uma foto de Maldini e Leonardo a bordo de um avião de volta à Itália após as conversas surgiu na internet, alimentando especulações entre os torcedores. Apesar da abordagem direta por parte de figuras tão importantes, parece extremamente difícil convencer Guardiola a retornar imediatamente ao banco de reservas, já que ele tem expressado repetidamente seu desejo de se afastar temporariamente do cargo de técnico.
- Getty Images
Fabrizio Romano revela a posição de Guardiola
O especialista em transferências Fabrizio Romano apresentou uma atualização sobre a situação, confirmando que a Itália tem poucas esperanças de fazer com que Guardiola mude de ideia. Romano afirmou que o técnico está decidido a descansar antes de assumir outro projeto. Em seu canal no YouTube, Romano explicou: “A realidade para quem está próximo a Guardiola é que, como um sinal, Pep tem em mente dedicar tempo à família e não recomeçar imediatamente.”
Romano também compartilhou a imagem de Maldini e Leonardo voltando de sua viagem, reiterando que a seleção terá dificuldades para alterar a trajetória atual. O especialista em transferências concluiu sua análise com um aviso severo para a Itália: “Se conseguirem convencê-lo, será um milagre e uma obra-prima, porque as chances são muito baixas.”
Candidatos alternativos para o cargo na Itália
Como a Itália tem pouquíssimas chances de conseguir contratar Guardiola, a diretoria da seleção nacional precisa considerar outras opções para preencher a vaga. Notícias sugerem que a Itália já identificou planos alternativos caso Guardiola rejeite oficialmente a proposta. Andrea Pirlo e Roberto Mancini continuam sendo os principais candidatos ao cargo de técnico da Itália, caso a ambiciosa tentativa de contratar Guardiola não dê certo. Tanto Pirlo quanto Mancini possuem vasta experiência no futebol italiano e compreendem as expectativas da seleção nacional. Mancini já levou a Itália à glória internacional na Euro 2020, enquanto Pirlo é alvo de imenso respeito. A federação italiana está ciente de que é improvável conseguir um técnico do calibre de Guardiola, o que torna esses candidatos alternativos opções altamente realistas para o futuro imediato.
- Getty Images
O que vem por aí para a seleção italiana?
A Itália precisa concluir rapidamente a busca por um técnico, já que os próximos jogos internacionais se aproximam. Maldini e Leonardo provavelmente aguardarão uma resposta final e definitiva de Guardiola ainda esta semana antes de voltarem oficialmente toda a sua atenção para Pirlo ou Mancini. Enquanto isso, espera-se que Guardiola continue sua licença sabática planejada longe do futebol, aproveitando o tempo com a família e ignorando, por enquanto, novas ofertas para assumir o cargo de técnico.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.