O novo técnico do Rangers já foi suspenso por comentários “repugnantes” sobre o pênalti de Celic quando comandava o Hearts

De acordo com a BBC, o Rangers pretende recorrer da suspensão de quatro partidas imposta a McInnes pela Federação Escocesa de Futebol. A suspensão, que inclui três partidas imediatas e uma suspensa até o final da temporada, decorre de comentários feitos após o Celtic ter conquistado uma vitória por 3 a 2 sobre o Motherwell, em 13 de maio.

Em entrevista à Sky Sports após a vitória do Hearts sobre o Falkirk naquela mesma noite, McInnes reagiu ao pênalti marcado no final da partida e convertido por Kelechi Iheanacho. McInnes afirmou: “Quando você ouve que o Celtic recebeu um pênalti aos 96 minutos, que foi para o VAR e estava sendo analisado, você simplesmente presume que o que aconteceu foi que eles receberam o pênalti. Depois de ver a jogada novamente, é repugnante. É mesmo. Não acho que seja pênalti. Mas estamos em desvantagem. Estamos contra todo mundo.”