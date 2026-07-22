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O novo técnico do Rangers já foi suspenso por comentários “repugnantes” sobre o pênalti de Celic quando comandava o Hearts
O Rangers contesta a Federação Escocesa de Futebol por causa da suspensão
De acordo com a BBC, o Rangers pretende recorrer da suspensão de quatro partidas imposta a McInnes pela Federação Escocesa de Futebol. A suspensão, que inclui três partidas imediatas e uma suspensa até o final da temporada, decorre de comentários feitos após o Celtic ter conquistado uma vitória por 3 a 2 sobre o Motherwell, em 13 de maio.
Em entrevista à Sky Sports após a vitória do Hearts sobre o Falkirk naquela mesma noite, McInnes reagiu ao pênalti marcado no final da partida e convertido por Kelechi Iheanacho. McInnes afirmou: “Quando você ouve que o Celtic recebeu um pênalti aos 96 minutos, que foi para o VAR e estava sendo analisado, você simplesmente presume que o que aconteceu foi que eles receberam o pênalti. Depois de ver a jogada novamente, é repugnante. É mesmo. Não acho que seja pênalti. Mas estamos em desvantagem. Estamos contra todo mundo.”
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Clube defende a análise sincera do técnico
O Rangers defendeu veementemente McInnes, argumentando que seus comentários foram “direcionados à decisão, e não representaram qualquer crítica mais ampla aos árbitros”.
O clube divulgou um comunicado destacando que suas preocupações em relação ao lance da penalidade foram amplamente compartilhadas por vários comentaristas. O Rangers acrescentou que “linguagem semelhante já foi usada anteriormente no futebol escocês por outras pessoas, que receberam punições mais leves ou não sofreram qualquer punição”.
O clube acredita firmemente que manter a confiança requer um diálogo aberto. O comunicado concluiu: “O respeito pelos árbitros e o escrutínio legítimo não são princípios conflitantes. Técnicos, jogadores e clubes devem poder falar honestamente sobre decisões importantes se o futebol escocês levar a sério a elevação dos padrões e a manutenção da confiança. O escrutínio, a transparência e a prestação de contas devem ser vistos como parte da melhoria dos padrões, e não como uma ameaça a eles.”
Repercussões generalizadas e multas aos clubes
A polêmica decisão nos acréscimos gerou grande repercussão no futebol escocês. Após a partida, os dados de contato pessoais do árbitro John Beaton foram divulgados na internet, o que levou à vigilância policial em sua residência.
No entanto, o chefe de árbitros da SFA, Willie Collum, apoiou a decisão tomada em campo, afirmando que havia “evidência clara” de uma mão punível. As medidas disciplinares não se limitaram a McInnes.
O Motherwell foi multado em 5.000 libras após divulgar um vídeo com a legenda: “Enquanto o mundo do futebol zomba do nosso esporte, simplesmente temos que traçar um limite e mudar o foco”. Além disso, o ex-meio-campista do Motherwell, Elliott Watt, recebeu uma suspensão de quatro partidas por ter chamado o pênalti de “a pior decisão do VAR da história” nas redes sociais.
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O que vem a seguir para o Rangers?
Enquanto se aguarda o desfecho do recurso, McInnes será obrigado a assistir das arquibancadas quando o Rangers iniciar sua campanha na Premiership Escocesa fora de casa contra o Dundee United, no dia 31 de julho. A suspensão nacional também o manterá afastado da próxima partida do campeonato contra o Hibernian e de uma partida da Copa da Liga em agosto. No entanto, McInnes terá permissão para estar na linha lateral durante a crucial partida de qualificação para a Liga Europa contra o Jagiellonia Bialystok.
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