“É hora de repensar as coisas” - O técnico da Argentina reage aos rumores sobre a aposentadoria de Lionel Messi e Emi Martínez da seleção, enquanto os campeões da Copa do Mundo avaliam suas opções após a derrota na final de 2026

Ao retornar à sua cidade natal, Pujato, após a derrota da Argentina por 1 a 0 para a Espanha na final da Copa do Mundo no domingo, Scaloni conversou com a TyC Sports para desmentir os rumores. Enquanto a maior parte do elenco participava de um desfile em ônibus aberto em Buenos Aires, Messi seguiu direto para Rosário.

Quando questionado sobre as especulações nas redes sociais a respeito de um discurso viral de Messi, Scaloni respondeu: “Não vejo as redes sociais. Não sei de nada. Não faço ideia do que você está me dizendo.” Ele negou veementemente a existência de conflitos internos: “Não acredito no que você está me perguntando. Estamos seguindo outro caminho, pessoal.”

Scaloni acrescentou: “O importante é que os rapazes deram tudo de si, demonstraram caráter com esta camisa e vamos manter isso. Espero que amanhã, quando um jogador tiver que vir para a Seleção, ele dê o mesmo de si. Porque isso é um sinal.”