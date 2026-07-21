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“É hora de repensar as coisas” - O técnico da Argentina reage aos rumores sobre a aposentadoria de Lionel Messi e Emi Martínez da seleção, enquanto os campeões da Copa do Mundo avaliam suas opções após a derrota na final de 2026
Desmentindo rumores e elogiando a união do elenco
Ao retornar à sua cidade natal, Pujato, após a derrota da Argentina por 1 a 0 para a Espanha na final da Copa do Mundo no domingo, Scaloni conversou com a TyC Sports para desmentir os rumores. Enquanto a maior parte do elenco participava de um desfile em ônibus aberto em Buenos Aires, Messi seguiu direto para Rosário.
Quando questionado sobre as especulações nas redes sociais a respeito de um discurso viral de Messi, Scaloni respondeu: “Não vejo as redes sociais. Não sei de nada. Não faço ideia do que você está me dizendo.” Ele negou veementemente a existência de conflitos internos: “Não acredito no que você está me perguntando. Estamos seguindo outro caminho, pessoal.”
Scaloni acrescentou: “O importante é que os rapazes deram tudo de si, demonstraram caráter com esta camisa e vamos manter isso. Espero que amanhã, quando um jogador tiver que vir para a Seleção, ele dê o mesmo de si. Porque isso é um sinal.”
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Lidando com a decepção da derrota
Scaloni agradeceu aos torcedores que receberam a equipe perto do aeroporto de Ezeiza, afirmando: “A recepção foi impressionante. É difícil aceitar que não vencemos, isso está claro. Como carregamos o DNA da vitória, também é bom para nós saber que não vencemos e que, na derrota, também somos nobres. Também é possível extrair aspectos positivos da derrota.”
Enquanto isso, Messi ecoou esse sentimento no Instagram depois de cair em prantos no MetLife Stadium. “A dor é muito grande e vai ser difícil essa ferida cicatrizar”, escreveu ele. “Com as coisas boas: com as partidas que viramos dando tudo de nós e que ficarão para sempre na memória, com o apoio de um país inteiro que, junto com o trabalho e o esforço deste grupo, nos levou a estar, mais uma vez, entre os melhores do mundo.”
Repensando o futuro e a polêmica em torno da bandeira
Com Emiliano Martínez e Messi enfrentando um futuro incerto na seleção, Scaloni foi questionado sobre sua própria permanência no cargo. “Depois de um torneio como este, com tudo ocorrendo normalmente, acho que a gente começa a repensar as coisas”, admitiu.
“Até dezembro, estaremos aqui. O mais importante em tudo isso é como as coisas aconteceram. O público soube entender que a equipe deu tudo de si e, depois, o que acontecerá mais tarde... o mais importante é sempre a Argentina. Esteja eu no cargo ou não, o mais importante é essa união, essa conexão.” Scaloni também se pronunciou sobre uma bandeira polêmica exibida após a vitória na semifinal contra a Inglaterra, insistindo: “Não tenho conhecimento disso, não nos disseram nada. Eu vi da mesma forma que vocês.”
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O que vem a seguir para a Argentina?
Messi passará agora um tempo descansando com a família antes de retornar às atividades com o Inter de Miami. Quanto à seleção argentina, há dois jogos amistosos agendados entre 21 de setembro e 6 de outubro. Essas próximas partidas vão esclarecer se os astros veteranos ou o próprio Scaloni continuarão representando o país na caminhada rumo ao próximo torneio.
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