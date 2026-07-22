Na quarta-feira, a Federação Argentina de Futebol negou veementemente as alegações de que Tapia e Toviggino tivessem sido intimados a prestar depoimento por tribunais dos Estados Unidos.

O veículo de mídia local Infobae noticiou inicialmente que agentes federais haviam detido os dois dirigentes no Aeroporto John F. Kennedy na manhã de segunda-feira, pouco antes de embarcarem em um voo após a final da Copa do Mundo.

As reportagens alegavam que as autoridades haviam solicitado os aparelhos pertencentes a Tapia e que ambos foram interrogados na pista. No entanto, a AFA já se pronunciou publicamente sobre as especulações, esclarecendo que as intimações judiciais atuais são inteiramente direcionadas a um terceiro, e não a qualquer uma de suas figuras executivas.