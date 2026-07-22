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A Federação Argentina de Futebol rejeita as alegações de que o presidente e o tesoureiro tenham sido intimados a depor em um tribunal dos EUA
A AFA se pronuncia sobre as alegações relacionadas à intimação judicial nos EUA
Na quarta-feira, a Federação Argentina de Futebol negou veementemente as alegações de que Tapia e Toviggino tivessem sido intimados a prestar depoimento por tribunais dos Estados Unidos.
O veículo de mídia local Infobae noticiou inicialmente que agentes federais haviam detido os dois dirigentes no Aeroporto John F. Kennedy na manhã de segunda-feira, pouco antes de embarcarem em um voo após a final da Copa do Mundo.
As reportagens alegavam que as autoridades haviam solicitado os aparelhos pertencentes a Tapia e que ambos foram interrogados na pista. No entanto, a AFA já se pronunciou publicamente sobre as especulações, esclarecendo que as intimações judiciais atuais são inteiramente direcionadas a um terceiro, e não a qualquer uma de suas figuras executivas.
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Comunicado oficial nega a apreensão de dispositivos e as ordens de depoimento
Ao divulgar um comunicado oficial para combater os boatos que circulam, a AFA rejeitou veementemente a alegação de que seus principais executivos estariam sob investigação judicial direta. A entidade confirmou que um terceiro foi intimado a comparecer perante um grande júri para apresentar documentação relativa a várias pessoas.
Abordando diretamente as notícias, a AFA declarou: “O documento ao qual várias publicações se referem não constitui uma intimação dirigida ao presidente da AFA, Claudio Tapia, nem ao tesoureiro da instituição, Pablo Toviggino. Consequentemente, é absolutamente falso afirmar que Claudio Tapia ou Pablo Toviggino tenham sido intimados a depor pelo sistema judiciário dos Estados Unidos, assim como também é falso afirmar que seus celulares ou quaisquer outros dispositivos eletrônicos tenham sido apreendidos.”
Detalhes sobre a investigação financeira
A investigação conduzida pelas autoridades dos Estados Unidos estaria analisando mais de US$ 300 milhões em contratos comerciais ligados à AFA. Isso ocorre no contexto de um escrutínio mais amplo das finanças do futebol argentino, após batidas policiais relacionadas a uma investigação de lavagem de dinheiro em dezembro passado.
Apesar da magnitude dessas investigações, a organização afirma que Tapia e Toviggino não enfrentam restrições pessoais. Em seu comunicado oficial, a AFA acrescentou: “O documento em questão não impõe nenhuma medida pessoal ao presidente da AFA ou ao seu tesoureiro, não ordena sua comparecimento, não impõe nenhuma obrigação processual a eles e não registra qualquer apreensão ou confisco de bens de sua propriedade.”
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O que o futuro reserva para a liderança da AFA?
Embora a AFA tenha esclarecido com sucesso a situação jurídica imediata de Tapia e Toviggino, a investigação mais ampla sobre os contratos comerciais continua em andamento. O órgão regulador reservou-se o direito de tomar medidas legais contra a divulgação de informações falsas, o que significa que outras medidas administrativas ou legais poderão ser tomadas. Por enquanto, a diretoria argentina continuará realizando suas atividades normais, ao mesmo tempo em que cooperará com quaisquer solicitações relevantes dirigidas a entidades terceiras.
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