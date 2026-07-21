Luka Modric deve se aposentar da seleção croata após concordar com a renovação de contrato com o AC Milan

De acordo com uma reportagem da Gazzetta dello Sport, tudo está pronto para que Modric assine um novo contrato com o AC Milan. O meio-campista está de férias no momento, mas deu sinais claros à diretoria do clube de que pretende permanecer na equipe para a próxima temporada.

Essa renovação manterá Modric vinculado ao clube por mais um ano. Modric, agora com 40 anos, viajará em breve para a Austrália para se juntar aos companheiros de equipe na turnê de pré-temporada, enquanto se preparam para a nova temporada sob o comando do técnico Ruben Amorim. O AC Milan aguarda ansiosamente a finalização da documentação, com um anúncio oficial previsto para os próximos dias.



