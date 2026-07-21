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Luka Modric deve se aposentar da seleção croata após concordar com a renovação de contrato com o AC Milan
Modric assina contrato com o AC Milan
De acordo com uma reportagem da Gazzetta dello Sport, tudo está pronto para que Modric assine um novo contrato com o AC Milan. O meio-campista está de férias no momento, mas deu sinais claros à diretoria do clube de que pretende permanecer na equipe para a próxima temporada.
Essa renovação manterá Modric vinculado ao clube por mais um ano. Modric, agora com 40 anos, viajará em breve para a Austrália para se juntar aos companheiros de equipe na turnê de pré-temporada, enquanto se preparam para a nova temporada sob o comando do técnico Ruben Amorim. O AC Milan aguarda ansiosamente a finalização da documentação, com um anúncio oficial previsto para os próximos dias.
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Afastando-se da seleção croata
Ao mesmo tempo em que garantiu seu futuro no clube, Modric também tomou uma decisão definitiva em relação à sua carreira na seleção. Ele informou ao técnico da Croácia, Slaven Bilic, que deixará a seleção no início de outubro.
Sua última partida pela seleção acontecerá no dia 6 de outubro, quando a Croácia enfrentará a Espanha em uma partida da Liga das Nações, em Split. Após sofrer uma eliminação decepcionante na Copa do Mundo contra Portugal nas oitavas de final, Modric deseja encerrar esse capítulo. Ao se afastar da cena internacional, Modric espera preservar suas energias e se concentrar totalmente em conquistar um título pelo AC Milan.
Uma carreira histórica em números
Modric possui uma coleção impressionante de títulos, que inclui seis títulos da Liga dos Campeões, quatro títulos do Campeonato Espanhol e cinco Supercopas da UEFA conquistados durante sua passagem pelo Real Madrid. Modric também conquistou a Bola de Ouro e o prêmio de Melhor Jogador Masculino da FIFA em 2018. Antes de se transferir para o AC Milan como jogador de graça em 2025, sua carreira foi marcada por transferências importantes.
O Tottenham Hotspur o contratou do Dínamo de Zagreb por € 22,5 milhões em 2008, e ele posteriormente se transferiu para o Real Madrid por uma quantia colossal de € 35 milhões em 2012. Modric também conquistou três campeonatos croatas no início de sua carreira, consolidando seu legado como um talento único de sua geração.
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O que vem a seguir para o AC Milan?
Modric agora se dedicará inteiramente à sua preparação física, enquanto se prepara para se juntar ao restante do elenco na Austrália. O AC Milan tem uma agenda lotada de pré-temporada pela frente, o que dá a Amorim um tempo essencial para avaliar sua estratégia tática. Assim que a turnê terminar, Modric e seus companheiros de equipe darão prioridade a garantir um início forte nas competições nacionais.
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