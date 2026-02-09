Alguns times recém-promovidos começaram o Brasileirão de forma surpreendente e já chamam atenção no mercado de longo prazo.

Times promovidos no Brasileirão: quem pode repetir o Mirassol?

Alguns times recém-promovidos começaram o Brasileirão de forma surpreendente e já forçam uma revisão do olhar do mercado. Em um campeonato que costuma punir quem sobe da Série B, os primeiros sinais dessas equipes chamam atenção.

A história recente mostra que exceções existem. O Mirassol, na última temporada, não apenas se manteve competitivo como terminou no G-4, contrariando praticamente todas as projeções iniciais. Em 2026, três equipes surgem como possíveis candidatas a repetir esse roteiro: Chapecoense, Coritiba e Athletico-PR.

O ponto-chave está na precificação. As casas ainda trabalham com cautela extrema quando o assunto são times promovidos, o que abre espaço para apostas de valor em mercados de longo prazo. As odds da bet365 refletem mais o rótulo dessas equipes do que o desempenho apresentado até aqui.

Athletico-PR pode sustentar o bom início?

Entre os promovidos, o Athletico-PR é o que apresenta o perfil mais sólido. A vitória fora de casa na estreia, com odds de 4.50, não foi fruto de acaso, mas sim de uma atuação organizada e madura, com bom controle emocional.

O time mostrou intensidade, compactação defensiva e eficiência nos momentos-chave do jogo. Além disso, o calendário imediato favorece uma leitura otimista.

O Athletico recebe Santos e Corinthians em casa nas próximas rodadas, partidas que podem acelerar uma correção de mercado caso o desempenho se mantenha.

Para terminar no G-4, a cotação atual é de 7.50 na bet365. Para um clube com estrutura, torcida ativa e histórico recente de Série A, o preço chama atenção.

Não é uma aposta conservadora, mas está longe de ser especulativa demais. Entre os promovidos, é quem mais se aproxima de um candidato real.

Coritiba cresce longe de casa e entra no radar

O Coritiba também iniciou a temporada acima das expectativas. A vitória fora de casa contra o Cruzeiro, com odds de 8.00, teve peso simbólico e prático. Mais do que o resultado, o desempenho foi equilibrado, com boa leitura de jogo e consistência defensiva.

Equipes recém-promovidas costumam sofrer como visitantes, especialmente no início. O Coritiba quebrou esse padrão logo cedo, algo que costuma impactar diretamente mercados de longo prazo. Esse tipo de resultado não passa despercebido por muito tempo.

Para terminar no G-4, a odd é de 14.00 na bet365. Trata-se de uma cotação elevada, coerente com o risco envolvido, mas que começa a fazer sentido dentro do contexto atual.

Não há favoritismo aqui, mas existe valor para quem acredita em regularidade e crescimento ao longo da competição.

Chapecoense: disciplina, organização e odds infladas

A Chapecoense talvez seja o caso mais subestimado neste recorte. Invicta após duas rodadas, começou ambas como azarão e entregou exatamente o tipo de jogo que costuma incomodar adversários mais técnicos.

Não é um time que empolga visualmente, mas é funcional. Defende bem, erra pouco e executa com clareza a proposta de jogo. Esse perfil, especialmente no início da temporada, costuma ser ignorado pelo mercado.

A organização tática e a disciplina competitiva indicam que a Chapecoense pode ser mais resiliente do que se imagina.

Para terminar no G-4, a cotação é de 25.00 na bet365. É uma aposta de risco elevado, sem dúvida, mas com retorno potencial significativo para quem busca posições especulativas bem fundamentadas.

Vale buscar valor agora?

Mercados de longo prazo costumam reagir lentamente nas primeiras rodadas. É justamente nesse intervalo que surgem as melhores oportunidades. Athletico-PR, Coritiba e Chapecoense já entregaram sinais claros de competitividade e organização.

Nenhuma dessas equipes é favorita ao G-4, mas todas estão sendo precificadas abaixo do que apresentaram até aqui. Para quem entende o risco e busca valor, este é o momento de observar — e, em alguns casos, se posicionar — antes que o mercado faça os ajustes.