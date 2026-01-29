Como apostar na última rodada da Liga Europa

Após sete jogos, a classificação deixa muitas equipes em uma posição onde precisam buscar a vitória na noite de quinta-feira.

Mercados para a última rodada da Liga Europa Odds Real Betis x Feyenoord: mais de 3,5 gols 2.30 Ludogorets x Nice: mais de 3,5 gols 2.88 Celtic marca mais de 2,5 gols x Utrecht 2.20

Tudo ou nada na última rodada da Liga Europa

Houve uma pequena alteração no formato antes da temporada 2025/26 da Liga Europa. Clubes que terminam em primeiro ou segundo lugar agora têm garantido o mando de campo no jogo de volta de todas as suas eliminatórias.

Terminar entre os quatro primeiros garante a vantagem do mando de campo até as quartas de final.

Consequentemente, até mesmo Lyon e Aston Villa, que já garantiram uma vaga nas oitavas de final, ainda estarão motivados. Dado que nenhuma das seis equipes eliminadas se enfrenta, há algo em jogo em cada partida.

Com a diferença de gols também podendo ser um fator-chave, muitos confrontos podem apresentar partidas abertas.

O jogo em casa do Estrela Vermelha contra o Celta de Vigo é um exemplo disso. Ambos os lados garantiram uma vaga nos play-offs, mas precisam vencer para ter qualquer chance de chegar entre os oito primeiros.

O jogo do Lyon em casa contra o PAOK é outro onde ambas as equipes certamente atacarão. Apenas três pontos garantirão absolutamente ao time francês um lugar entre os dois primeiros.

Enquanto isso, os gregos não podem se dar ao luxo de empatar, já que visam chegar entre os oito primeiros.

Freiburg está atualmente em terceiro lugar, esperando passar à frente de Lyon ou Villa com uma vitória. No entanto, um empate provavelmente será suficiente para seus adversários, o Lille, garantirem uma vaga nos play-offs.

Enquanto isso, Celtic, Genk, Porto e Ludogorets devem jogar em casa contra adversários já eliminados. Esses quatro clubes atualmente estão bem no meio das disputas por vagas entre os oito ou vinte e quatro primeiros.

Confrontos favoráveis contra adversários potencialmente desmotivados devem ajudá-los a alcançar seus objetivos.

Os jogos que prometem gols

Dois desses confrontos envolvendo clubes eliminados parecem valer a pena apostar em muitos gols. No caso do confronto do Celtic com o Utrecht em Glasgow, os anfitriões devem dominar.

O retorno de Martin O'Neill motivou os Bhoys. Eles mostraram grande espírito ao empatar 2-2 em Bolonha na semana passada, apesar de Reo Hatate ter sido expulso após apenas 34 minutos.

O Utrecht conquistou apenas um ponto em sete jogos da Liga até agora. Eles estão na metade inferior da Eredivisie e mantiveram apenas um jogo sem sofrer gols em 14 partidas competitivas.

Apostar que o Celtic marcará mais de 2,5 gols é uma aposta com uma probabilidade implícita de 45,5%.

Há uma dinâmica semelhante em jogo quando o Ludogorets recebe o Nice. Os búlgaros estão atualmente uma posição abaixo do time de O'Neill, em 25º, o que não será suficiente para avançar.

No entanto, ainda há cinco equipes que eles podem, potencialmente, superar na classificação se vencerem.

Isso deve ser a receita para um confronto aberto contra seus adversários franceses. O Nice sofreu em média dois gols por jogo na Liga Europa, mas venceu por 3-1 na semana passada.

As partidas do Ludogorets tiveram o maior número de gols na fase de grupos, com uma média de 3,71 por jogo. Isso reforça o fato de que apostar em mais de 3,5 gols oferece valor em Razgrad.

Há também potencial para uma partida cheia de ação entre Real Betis e Feyenoord. Os anfitriões quase certamente precisarão vencer para garantir um lugar entre os oito primeiros.

Da mesma forma, o time de Robin van Persie precisa de três pontos para ter qualquer chance de chegar entre os 24 primeiros.

O Betis é o claro favorito, mas pode ter até oito jogadores ausentes devido a lesões. Isso aumentará a confiança do Feyenoord, que marcou três gols contra o Sturm Graz na semana passada.

Apostar em mais de 3,5 gols é tentador, e essa aposta foi bem-sucedida em quatro dos últimos seis jogos do clube holandês.