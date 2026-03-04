Apostas na Liga Europa: 4 apostas interessantes nas oitavas de final

Apesar de terminar em 3º na fase de grupos, o time dinamarquês Midtjylland é considerado um grande azarão em seu confronto das oitavas de final contra o Nottingham Forest da Premier League.

Mercados para os jogos de ida das oitavas de final da Liga Europa Vitória do time da casa Empate Vitória do time visitante Lille x Aston Villa 2.80 3.30 2.37 Nottingham Forest x Midtjylland 1.53 4.20 5.25 Celta Vigo x Lyon 2.05 3.50 3.25 Bologna x Roma 3.00 3.00 2.40

Odds fornecidas pela Superbet. Corretas no momento da publicação e sujeitas a alterações.

Favorito absoluto, o Villa enfrenta o time francês Lille

Unai Emery dominou a Liga Europa, conquistando o troféu em quatro ocasiões distintas. O espanhol alcançou esse feito três vezes com o Sevilla e uma vez com o Villarreal. Como o técnico mais bem-sucedido na história do torneio, ele lidera o Aston Villa nas oitavas de final deste ano.

O impressionante histórico de Emery nesta competição é uma das principais razões pelas quais os Villans são os grandes favoritos para vencer o título. No entanto, as estatísticas subjacentes do Villa não parecem tão convincentes.

Eles ocupam o 15º lugar na tabela geral de xG da Liga Europa nesta temporada, registrando um xG de 1,59 por partida. Seus adversários nas oitavas de final são o time da Ligue 1 francesa Lille OSC, que está em oitavo lugar no ranking de xG da competição com 1,67.

Durante a fase de grupos, o Lille teve um desempenho abaixo do seu xG, registrando 1,40 gols reais contra um esperado de 1,67. Isso sugere que eles têm margem para se tornar mais eficientes no terço final. Por outro lado, o Villa teve um desempenho acima do seu xG, marcando 1,75 em comparação a um esperado de 1,59. Qualquer regressão à média para qualquer lado pode resultar em uma surpresa significativa.

Há indicações de que a forma doméstica do Villa está começando a desvanecer. Eles conseguiram apenas cinco pontos em suas últimas cinco partidas da Premier League. Tendo subitamente lutado para criar e converter oportunidades, é difícil apoiar o Villa com muita certeza antes do primeiro jogo.

Seria Midtjylland uma aposta de valor das oitavas de final da Liga Europa?

O pequeno Midtjylland da Dinamarca pode ser modesto em estatura, mas demonstrou verdadeira resiliência e qualidade durante a fase de grupos. Eles terminaram essa etapa em terceiro lugar, o que lhes garantiu uma vaga direta nas oitavas de final. Seus adversários, o Nottingham Forest, tiveram que enfrentar um difícil playoff de duas mãos contra o Fenerbahce para chegar a este ponto.

No papel, é difícil explicar por que o Forest é tão favorito para vencer o jogo de ida no City Ground. No entanto, uma análise mais profunda dos dados subjacentes esclarece a situação.

O Midtjylland registrou o quinto melhor xG na fase de grupos com 1,79, mas o Forest foi ligeiramente superior com 1,86. O Midtjylland também superou significativamente suas métricas, marcando 2,29 gols em comparação ao seu xG de 1,79. Em contraste, o Forest correspondeu de perto às suas expectativas tanto para xG (1,90 real vs 1,79 esperado) quanto para xGA (0,90 real vs 0,87 esperado).

Ao longo da fase de grupos, os pontos esperados (xPTS) do Midtjylland foram apenas 12,5, resultando em 19 pontos. Nenhum outro time excedeu seus xPTS por uma margem tão ampla. Consequentemente, apoiar o Midtjylland pode ser um erro baseado apenas em sua alta colocação na liga.

Lyon, líder da fase de grupos, enfrenta o azarão Celta Vigo

O Olympique Lyon terminou no topo da fase de grupos da Liga Europa, conquistando 21 pontos em suas oito partidas. O time francês marcou 18 gols, com média de 2,25 por jogo. Esta taxa de gols foi mais de 0,5xG superior ao seu total esperado de 1,74.

A fase de grupos foi mais difícil para o Celta Vigo. Eles registraram um xG de apenas 1,33 por partida, classificando-se em 29º entre os 50 clubes participantes nesta temporada.

O Lyon foi dominante na posse de bola durante a fase de grupos, liderando a competição com uma média de 61,2%. Enquanto isso, o Celta superou seu xG em 4,2 gols, a terceira maior margem do torneio. Isso indica que ele dependeu mais de momentos individuais de qualidade do que na criação de chances consistentes.

Muito do foco estará em Bryan Zaragoza, que assistiu quatro dos 15 gols do Celta na fase de grupos. Se ele estiver indisponível ou se o Lyon conseguir marcá-lo fora do jogo, o time espanhol pode ter muita dificuldade para avançar.

Roma enfrenta o vencedor da Coppa Italia da última temporada, Bologna

O quarto e último confronto a ser observado na fase de oitavas de final é o embate totalmente italiano envolvendo AS Roma e Bologna. O Bologna liderou a tabela de xG da fase de grupos com 2,18 por partida, embora tenha tido um desempenho abaixo desse número em 0,58 por jogo.

O Bologna foi muito forte defensivamente, sofrendo apenas 0,70 gols por partida contra um xGA de 0,92.

A Roma de Gian Piero Gasperini terminou em 13º na tabela de xG da fase de grupos com 1,63. No entanto, eles também superaram suas métricas defensivas, sofrendo apenas 0,75 gols em comparação a um xGA de 1,10. Isso sugere que ambas as partidas podem ser de poucos gols, apresentando duas defesas muito eficazes.

Em encontros recentes da Serie A, o Estádio Renato Dall’Ara não tem sido um local bem-sucedido para a Roma. Eles não conseguiram vencer em nenhuma de suas últimas quatro visitas a Bologna. Além disso, o Bologna venceu duas de suas três viagens anteriores ao Estádio Olímpico em jogos de liga.

Enquanto a Roma alcançou as oitavas de final por pouco, conquistando a última vaga de qualificação automática, o Bologna pode ser uma grande ameaça. Apenas um ponto separou as equipes na fase de grupos, e elas tiveram diferenças de gols idênticas. Apostar em menos de 2,5 gols em ambas as partidas pode ser uma escolha sábia aqui.