A vantagem de jogar em casa é crucial para as apostas nos jogos de volta da Europa League e da Conference League

Com apenas uma vitória em casa nos oito primeiros jogos dos mata-mata da Europa League e da Conference League, qual é a estratégia de apostas para os confrontos desta semana?

Mercados para a Europa League e a Conference League Odds Stuttgart, Nottingham Forest e Genk vencem 4.61 Bologna, Celta Vigo, Crvena Zvezda, Genk, Forest, Stuttgart e Plzen no Handicap Europeu +1 4.08 Fiorentina e Lech Poznan no Handicap Europeu -1 3.61 Crystal Palace vence e AZ no Handicap Europeu -1 2.03

Odds fornecidas por Novibet. Corretas no momento da publicação e sujeitas a alterações.

Será que a tendência de domínio em casa do ano passado continuará nos jogos de volta dos mata-mata da Europa League?

A vantagem nos jogos de volta dos mata-mata da Europa League desta semana parece pertencer aos times que jogam em casa. Durante os oito confrontos de ida da Europa League, apenas o Ludogorets conseguiu uma vitória em casa, levando uma vantagem estreita de 2-1 para o jogo na Hungria contra o Ferencváros. Entre os outros confrontos, houve um empate entre Panathinaikos e Viktoria Plzen, enquanto os outros seis jogos resultaram em vitórias fora de casa. O resultado mais significativo foi a vitória dominante de 4-1 do VfB Stuttgart sobre o Celtic de Martin O’Neil.

Na fase da temporada passada, 50% dos jogos de ida resultaram em vitórias em casa. No entanto, seis dos oito clubes que jogaram em casa no segundo jogo ainda conseguiram se classificar para as oitavas de final. A vantagem de jogar em casa foi um fator importante na temporada passada, e as expectativas atuais do mercado sugerem que a história pode se repetir.

Sete dos oito times que jogam em casa nos confrontos de volta de quinta-feira são atualmente favoritos para vencer na noite. A única exceção é o jogo entre Crvena Zvezda e Lille, onde o time francês é um ligeiro favorito fora de casa ao tentar reverter um déficit de 1-0.

Três dos sete favoritos em casa estão disponíveis para apostas com odds acima de 2. Crvena Zvezda, Genk e Viktoria Plzen evitaram derrotas em seus jogos de ida. Plzen está empatado em 2-2 com o Panathinaikos, enquanto Crvena Zvezda e Genk precisam proteger vantagens de um e dois gols, respectivamente.

Os times como Stuttgart, Forest e Genk serão particularmente interessantes de assistir. Seus adversários precisarão reverter déficits de três e dois gols, o que pode abrir espaços para esses favoritos explorarem nas transições. Portanto, pode ser sábio incluir esse trio em uma aposta combinada.

Excluindo o Ferencváros, sete dos oito times que jogam em casa estão em uma posição forte e não precisam jogar de forma agressiva desde o início. Consequentemente, usar um Handicap Asiático ou Europeu para cobrir esses times em +1 ou +0,5 pode ser uma escolha inteligente para garantir lucro se as vitórias fora de casa forem evitadas.

A atmosfera intensa dos jogos europeus em casa muitas vezes torna um desafio significativo para qualquer equipe visitante tentar superar um déficit do primeiro jogo.

O favoritismo dos anfitriões também parece forte nos jogos de volta dos mata-mata da Conference League

Os resultados dos jogos de ida dos mata-mata da Conference League foram muito semelhantes aos da Europa League. Os times visitantes se saíram bem, e apenas o time armênio, Noah, conseguiu uma vitória em casa no primeiro jogo. Sua vitória surpreendente sobre o time holandês AZ Alkmaar foi o resultado mais notável da noite, destacando a natureza imprevisível da terceira competição de clubes da Europa.

Com exceção do time suíço, Lausanne-Sport, todos os times cabeças de chave que jogam os jogos de volta em casa na quinta-feira são fortes favoritos para avançar. Fiorentina e Lech Poznań atualmente têm vantagens de três e dois gols sobre Jagiellonia Bialystok e KuPS, respectivamente.

Tanto Jagiellonia quanto KuPS devem correr riscos para se recuperarem em seus confrontos. La Viola e Poznan possuem a qualidade para capitalizar nos contra-ataques. Pode valer a pena apoiar esses times em um Handicap Asiático duplo para vencer por dois ou mais gols. Isso oferecerá mais valor do que apostar neles no mercado de Odds de Partida.

Se vencerem apenas por margens de um gol, a aposta será reembolsada. É uma abordagem mais segura do que apostar em ambos os times para vencer por qualquer placar.

Na temporada passada, apenas um time venceu seu jogo de ida em casa, mas 50% dos times que jogaram o segundo jogo fora ainda se classificaram. A presença de clubes de países como Armênia, Eslovênia, Finlândia, Bósnia, Chipre, Macedônia do Norte e Kosovo sugere que a diferença de desempenho entre os times é mais estreita do que na Europa League.

O time da Premier League, Crystal Palace, empatou em 1-1 com o Zrinjski Mostar. Os Eagles esperam garantir a classificação no Selhurst Park. No entanto, a situação não é ideal para o Palace, pois ainda há incerteza sobre o futuro do técnico Oliver Glasner.

Apesar disso, com o Palace precisando apenas vencer por uma margem de um gol, eles ainda são favoritos para avançar. Para aumentar o valor potencial, uma vitória do Palace pode ser combinada com a reversão do déficit do AZ Alkmaar contra o Noah. AZ tem uma média de 2,67 pontos e 2,50 gols por jogo em casa na Conference League nesta temporada, sugerindo que são capazes de vencer por pelo menos uma margem de dois gols.