Flamengo ainda é aposta? O que dizem os números após início ruim

O Flamengo abriu 2026 cercado de expectativa, porém os primeiros resultados ficaram abaixo do esperado.

Flamengo nos próximos jogos Odds na Superbet Para vencer o Lanús 1.42 Para vencer o Cruzeiro 1.64

Essas odds são da Superbet Bet e podem sofrer alterações.

Crise ou apenas início turbulento? O que está acontecendo com o Flamengo

O Flamengo entrou na temporada como favorito natural ao título. O investimento foi pesado e trouxe nomes de impacto como Lucas Paquetá, Samuel Lino e Jorge Carrascal. A ideia era elevar ainda mais o nível técnico de um elenco já dominante no futebol brasileiro.

Mas a realidade inicial foi diferente. A derrota para o Lanús na ida da Recopa aumentou a pressão sobre Filipe Luís e expôs um problema claro: o time perdeu consistência. Em 2026, já são quatro derrotas com força máxima. No ano passado, o quarto tropeço só aconteceu em julho.

Mais do que resultados, o ponto preocupante é defensivo. O Flamengo sofreu 11 gols em nove partidas, média de 1,22 por jogo. Em 2025, a equipe sofreu 46 gols em 74 partidas. A queda de rendimento é evidente.

Ainda assim, há contexto. O time criou chances, manteve posse e seguiu dominante territorialmente. O problema tem sido eficiência e concentração. Isso costuma ser ajustável ao longo da temporada.

O Maracanã pode mudar tudo: Lanús primeiro, Cruzeiro depois

O jogo de volta contra o Lanús acontece em cenário quase ideal para reação. O Flamengo costuma crescer em casa e o comportamento da equipe no Maracanã é muito diferente do rendimento fora.

Historicamente, o clube mantém alto volume ofensivo diante de sua torcida. O time pressiona alto, finaliza mais e concede menos espaços. Esse padrão ajuda a explicar por que o mercado ainda sustenta favoritismo mesmo após o tropeço.

A vitória do Flamengo contra o Lanús está cotada a 1.42 na bet365. É uma odd baixa, mas coerente com o perfil do confronto: time tecnicamente superior, jogando em casa e precisando atacar.

Logo depois vem o Cruzeiro, também no Maracanã, com cotação de 1.64 na bet365. Esse tipo de sequência é importante. Times fortes costumam retomar confiança justamente em séries caseiras.

Mais do que qualidade, o calendário ajuda. Dois jogos consecutivos como mandante permitem ajustar o time sem a pressão logística do futebol brasileiro. Uma sequência positiva muda completamente a percepção sobre a temporada.

O mercado ainda não decidiu: Pode existir valor no Flamengo

Aqui está o ponto interessante para quem aposta. O mercado ainda está dividido entre confiança no elenco e reação ao início ruim. E esse tipo de momento costuma gerar oportunidades. Quando um favorito entra em fase negativa curta, as odds sobem um pouco antes de voltar ao padrão normal.

O Flamengo continua sendo o elenco mais qualificado do campeonato. A queda recente não veio por inferioridade técnica, mas por ajustes coletivos e erros defensivos. Esses fatores tendem a ser corrigidos mais rápido do que problemas estruturais.

Se a equipe vencer o Lanús e embalar contra o Cruzeiro, a narrativa muda rapidamente. O futebol brasileiro é muito sensível à sequência. Dois resultados positivos transformam a crise em recuperação.

Por isso, apostar cedo pode ser mais interessante do que esperar a retomada confirmada. Depois que a confiança voltar, o mercado ajusta as cotações rapidamente.

Hora de confiar ou de esperar?

O Flamengo começou mal a temporada, mas o cenário ainda não aponta para uma queda estrutural. O que se vê é um favorito em processo de ajuste, não um time em declínio técnico.

A base do elenco segue forte, a qualidade individual permanece acima da média do campeonato e os erros recentes parecem mais ligados à organização e confiança do que à capacidade real da equipe.

O fator Maracanã pesa bastante nesse momento. Jogando em casa, com necessidade de resultado e contra adversários que tendem a recuar, o Flamengo costuma produzir mais volume ofensivo e controlar melhor as partidas. Isso aumenta a probabilidade de uma sequência positiva justamente agora, quando a pressão externa é maior.

O mercado, porém, ainda reflete a desconfiança do início irregular. E é exatamente nesse tipo de situação que surgem oportunidades. Quando a recuperação se confirmar em campo, as odds naturalmente vão cair e o valor desaparece.

Apostar nas vitórias contra Lanús e Cruzeiro não é confiar cegamente. É apostar em tendência estatística: equipes com elenco superior costumam responder rapidamente após períodos curtos de instabilidade, principalmente atuando em casa.

No futebol brasileiro, valor raramente aparece quando tudo já está claro. Ele aparece antes da reação. E o momento do Flamengo pode ser justamente esse.