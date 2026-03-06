Como a lesão de Rodrygo muda a abordagem de apostas no Real Madrid e no Brasil

O ano de Rodrygo parecia promissor após meses de luta. Infelizmente, uma lesão no joelho direito do jogador de 25 anos mudou tudo agora.

Mercados de apostas Odds Brasil chega à final da Copa do Mundo 5.00 Real Madrid se classifica para as quartas de final da Champions League 3.00

Odds fornecidas pela Novibet. Corretas no momento da publicação e sujeitas a alterações.

A seleção brasileira forçada a se reestruturar para a Copa do Mundo

A participação de Rodrygo por 33 minutos contra o Getafe terminou em grande decepção. A derrota do Real Madrid por 1-0 para seus rivais locais no Santiago Bernabéu já foi um resultado ruim. No entanto, foi talvez menos frustrante do que a lesão do ponta brasileiro.

O diagnóstico é severo: ruptura do ligamento cruzado anterior e do menisco lateral no mesmo joelho. Rodrygo deve perder o restante da temporada e toda a Copa do Mundo de 2026. Sua recuperação deve levar entre nove e doze meses. Como ele mencionou nas redes sociais, seu sonho está em ruínas.

O momento é terrível para o Brasil, pois Carlo Ancelotti já havia definido sua estratégia ofensiva. Após algumas experimentações iniciais, o técnico italiano decidiu por uma linha de frente móvel de quatro homens com Rodrygo, Vinicius Junior, Matheus Cunha e Estevão.

Cada jogador tinha a liberdade de se movimentar e criar problemas nos últimos quatro amistosos do Brasil. Essa configuração funcionou bem para Rodrygo, que marcou dois gols e deu uma assistência em três de suas quatro partidas como titular sob Ancelotti.

Esse grupo de quatro agora foi desfeito. Ancelotti deve decidir se encontra um substituto direto ou se muda completamente sua abordagem ofensiva a poucos meses do início da competição.

Vários jogadores esperam ter a chance de entrar. Endrick impressionou no Lyon. Desde que se transferiu para o clube francês em ascensão por empréstimo do Real Madrid em janeiro, ele marcou cinco gols e deu quatro assistências. O jovem de 19 anos oferece um estilo diferente — ele está mais para um centroavante tradicional do que um ponta fluido como Rodrygo — mas sua forma é difícil de ignorar.

Depois, há Neymar. O ex-ícone do Barcelona e do Paris Saint-Germain está perto de retornar à seleção. Se conseguir se manter em forma, ele continua sendo o jogador-chave do Brasil. Richarlison, Raphinha, Gabriel Jesus e Estevão também são opções. Ancelotti tem muitas escolhas, talvez até demais.

O sorteio da Copa do Mundo foi favorável a eles. Os recordistas cinco vezes campeões mundiais enfrentarão Haiti, Escócia e Marrocos no Grupo C, o que proporciona um caminho relativamente fácil para as fases eliminatórias. O mercado ainda os coloca com odds de 8/1 para vencer o torneio.

O Brasil não chega a uma final da Copa do Mundo desde 2002. Eles passaram das quartas de final apenas uma vez desde então, terminando em quarto lugar em casa em 2014. A principal questão não é se a Seleção tem talento suficiente. É se Ancelotti consegue transformar esse talento em uma unidade funcional sem seu atacante mais versátil, Rodrygo.

As odds de mercado oferecem um preço que reflete a incerteza. No entanto, dado o sorteio da fase de grupos e a profundidade das opções ofensivas disponíveis, isso representa uma aposta de valor.

As ambições dos Merengues na Champions League por um fio

A campanha do Real Madrid já estava se tornando difícil antes da lesão no joelho de Rodrygo. O time espanhol parecia apático em seu jogo contra o Getafe, mas o verdadeiro impacto foi sentido no dia seguinte, quando foram divulgados relatórios sobre a longa ausência de Rodrygo.

Foi apenas sua terceira aparição sob o comando de Álvaro Arbeloa, que foi nomeado em meados de janeiro e recentemente o chamou de um dos jogadores mais completos do elenco. O brasileiro havia acabado de começar a superar seus problemas anteriores de condicionamento físico.

Nas seis partidas que iniciou antes da nomeação de Arbeloa, Rodrygo registrou três gols e três assistências. Ele finalmente encontrou o alto nível de desempenho que estava faltando em grande parte da temporada. O momento dessa lesão é incrivelmente infeliz. Além disso, ainda há preocupações sobre a condição física de Kylian Mbappé.

Arbeloa agora se prepara para a primeira rodada eliminatória da Champions League contra o Manchester City com muito poucos atacantes em forma. Suas únicas opções disponíveis nas posições de ataque são Vinicius, Gonzalo Garcia, Brahim Diaz e Franco Mastantuono.

As estatísticas são preocupantes para os Merengues. De acordo com os bookmakers, eles têm uma chance muito pequena de conquistar seu 16º troféu da Champions League na Puskas Arena em Budapeste. Eles estão atrás de Arsenal, Bayern de Munique, Barcelona e PSG nas odds diretas. Algumas projeções até colocam o Bodo/Glimt, que eliminou a Inter de Milão durante os playoffs, acima do Real Madrid.

Contra o City especificamente, o Madrid tem uma probabilidade de 33,3% de avançar para as quartas de final. O segundo jogo acontecerá no Etihad Stadium, onde o City tem sido excepcionalmente forte. Rodrygo já havia sido muito bem-sucedido contra eles na fase de grupos, onde encerrou uma longa seca de gols ao marcar contra os campeões ingleses.

No entanto, considerando as odds atuais para a qualificação direta para a próxima fase, o mercado pode ter reagido com muita força. O Real Madrid é o Real Madrid, e a Champions League é a competição que eles mais valorizam. Vinicius tem a capacidade de decidir jogos sozinho, e o City, apesar de sua qualidade, tem vulnerabilidades.

O valor está em reconhecer que a ausência de Rodrygo já está precificada nessas odds, talvez de forma exagerada. A história do Madrid na Europa e a natureza imprevisível do futebol eliminatório sugerem que este poderia ser um confronto mais equilibrado do que os dados indicam.

Para os apostadores dispostos a ignorar a lesão de Rodrygo e a forma do Real Madrid, ainda existe uma oportunidade.