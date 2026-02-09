Apostas nos reencontros no mata-mata da Champions League: as tendências para os repetecos de times que já se enfrentaram

Desde a remoção da regra do gol fora de casa da Champions em 2021, alguns padrões surgiram quando equipes se reencontram repetidamente ou enfrentam rivais domésticos.

Um palpite para o reencontro entre Benfica e Real

O dramático gol no minuto 98 pelo goleiro do Benfica, Anatoliy Trubin, que garantiu uma vitória de 4-2 sobre o Real Madrid no mês passado, permanece um momento significativo na competição. Como resultado de sua performance resiliente, o Benfica de José Mourinho foi sorteado para enfrentá-los no mata-mata da Champions League.

Existem várias narrativas a considerar ao apostar no reencontro em dois jogos. Notavelmente, Mourinho terá duas novas tentativas de derrotar um de seus antigos clubes.

Em segundo lugar, é importante examinar as estatísticas do jogo inicial em janeiro. O Benfica registrou 2,99 xG, significativamente superior ao 1,5 do Real. Além disso, o Benfica registrou 12 chutes a gol, comparado a apenas seis do Real Madrid. O time português também demonstrou maior pressão ofensiva, registrando 47 toques dentro da área adversária. Enquanto isso, os Blancos conseguiram apenas 29 toques na área do Benfica.

Os dois cartões vermelhos dados para jogadores do Real Madrid nos minutos 92 e 96 não podem ser responsabilizados pela falta de eficiência ofensiva da equipe. Essas expulsões ocorreram bem após o período em que o time de Carlo Ancelotti deveria ter assumido o controle da partida.

Espera-se que o Real Madrid aplique as lições aprendidas daquela derrota durante o mata-mata. As tendências históricas sugerem que o time espanhol frequentemente faz correções táticas em tais reencontros para garantir uma vitória eventual.

Nas quartas de final da Champions League 22/23, Inter de Milão e Benfica empataram 3-3 em um segundo jogo de muitos gols, após a Inter ter vencido o primeiro jogo por 2-0 em Lisboa. Quando se encontraram novamente na fase de grupos da Champions League 23/24, ambas as equipes adotaram estratégias mais cautelosas, resultando em uma vitória estreita de 1-0 para a Inter.

Uma tendência semelhante envolvendo o Real ocorreu nas campanhas da Champions League de 2022, 2023 e 2024. O Real enfrentou o Manchester City em todas as três campanhas. Em 2022, ambos os jogos foram altamente imprevisíveis, com 11 gols no total. Na temporada seguinte, o City se adaptou ao estilo de contra-ataque do Real, resultando em um empate difícil de 1-1 seguido por uma vitória dominante de 4-0 para o City.

Em 2024, ambas as equipes demonstraram respeito mútuo significativo e cautela tática. O segundo jogo terminou em um empate de 1-1 e foi decidido por uma disputa de pênaltis. Isso sugere que quanto mais as equipes jogam entre si, mais entendem o estilo do oponente. Consequentemente, apostar em um número total de gols mais baixo é uma estratégia mais segura em partidas eliminatórias críticas.

A rivalidade doméstica entre PSG e Mônaco

Outra narrativa intrigante na Champions League desta temporada envolve o Paris Saint-Germain, que se prepara para enfrentar o Mônaco no mata-mata. Na verdade, as duas equipes se enfrentarão três vezes em duas semanas e meia: duas vezes na Champions League, seguidas por um jogo crucial da Ligue 1 no Parc des Princes.

O PSG tem um forte histórico recente contra rivais domésticos em competições europeias. Eles dominaram o Brest, estreantes na Champions League, na última temporada, vencendo por 10-0 no agregado.

No entanto, uma vitória dominante sobre o AS Mônaco não é garantida, pois o clube venceu quatro dos seus últimos sete confrontos no Stade Louis II. No entanto, os Parisienses marcaram nove gols em seus dois últimos jogos em casa contra o Mônaco.

Isso sugere que o Mônaco, provavelmente, precisará estabelecer uma vantagem na primeira partida para permanecer competitivo quando viajar a Paris para a segunda partida.

Tendências recentes sugerem que o Mônaco pode apresentar um desafio difícil para o PSG. Durante a temporada 2022/23, o AC Milan conseguiu conter um Napoli que tinha uma vantagem de 14 pontos no topo da Série A. Apesar do domínio doméstico do Napoli, o Milan venceu por 1-0 em casa e garantiu um empate de 1-1 fora para avançar.

Da mesma forma, em 2020/21, o Chelsea utilizou uma estratégia defensiva específica para derrotar repetidamente o Manchester City em várias competições, incluindo a final da Champions League. Esses casos servem como um lembrete de que um azarão com um plano tático claro pode superar um adversário favorecido.

O paradoxo do azarão paira sobre o Olympiacos

O time grego Olympiacos conseguiu derrotar o Bayer Leverkusen em seu penúltimo jogo da fase de grupos da Champions League. Esta vitória em casa por 2-0 garantiu seu lugar entre os 24 melhores, estabelecendo um reencontro em dois jogos contra o mesmo adversário alemão.

Normalmente, equipes de ligas com coeficientes europeus mais baixos podem manter um alto nível de intensidade em uma única partida, mas sustentar esse desempenho em um confronto de duas partidas é frequentemente mais difícil.

Pelo menos é o que as tendências recentes sugerem. Na verdade, o paradoxo do azarão é uma grande armadilha para os apostadores na Champions League nas últimas temporadas. Equipes de fora das tradicionais "Big 5" ligas frequentemente lutam em reencontros eliminatórios contra adversários de elite após vencerem o jogo inicial. Estatisticamente, 80% dessas equipes não conseguem derrotar o mesmo adversário duas vezes em um único torneio.

Isso não é um bom presságio para o Olympiacos, que perdeu a liderança da Super Liga Grega no fim de semana. O Leverkusen está em uma sequência de três jogos invicto e está a apenas três pontos do top quatro da Bundesliga.

Com as apostas agora elevadas, o Leverkusen enfrentará uma mudança psicológica e tática. O fato de o time alemão sediar a segunda partida pode ser um fator decisivo, desde que consigam lidar com a atmosfera intensa do Estádio Georgios Karaiskakis durante a primeira partida.