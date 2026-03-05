Os 3 grandes clubes europeus em cujo rebaixamento pode ser interessante apostar nesta temporada

A luta pela sobrevivência está entrando em um período crucial em todo o continente, com alguns nomes surpreendentes na disputa.

Mercados de rebaixamento europeu Odds Tottenham rebaixado 4.00 Wolfsburg rebaixado Indisponível no momento Torino rebaixado 34.00

Odds fornecidas pela Novibet. Corretas no momento da publicação e sujeitas a alterações.

Os grandes clubes em risco de rebaixamento na Europa

Com a dupla promovida Leeds e Sunderland apresentando um bom desempenho, tem sido uma temporada surpreendente na parte inferior da Premier League. O West Ham esteve na zona de rebaixamento durante a maior parte da campanha. Sua permanência de 14 anos na elite inglesa está em sério risco de terminar.

No entanto, uma história ainda maior está se formando, com o Tottenham mergulhando profundamente na luta pela sobrevivência. Os norte-londrinos terminaram em 17º na temporada passada, mas nunca estiveram em risco de cair. Desta vez é diferente, com uma derrota por 2-1 para o Fulham no último fim de semana, sua quarta derrota consecutiva.

Na Espanha, potências tradicionais como Valencia e Sevilla estão ambas entre os oito últimos e ainda correm risco de rebaixamento. No entanto, não tem sido uma grande temporada para os clubes promovidos. Real Oviedo e Levante estão prestes a voltar diretamente para a segunda divisão. Elche, que começou bem, está sem vitórias em 2026 e agora apenas uma posição acima da zona de rebaixamento. Isso sugere que ainda haverá futebol de primeira divisão no Mestalla e no Ramón Sánchez-Pizjuán na próxima temporada.

Pelo menos um grande clube provavelmente cairá da Bundesliga. Os ex-campeões alemães Werder Bremen e Wolfsburg atualmente ocupam duas das três últimas posições. Borussia Mönchengladbach também não está seguro com 25 pontos.

Enquanto isso, a Fiorentina está apenas fora dos três últimos na Serie A por diferença de gols. No entanto, eles estão muito abaixo do seu xPTS (pontos esperados) de 39,8. Vitórias em dois dos seus últimos três jogos de liga sugerem que eles podem finalmente ter virado a esquina.

Em quais times tradicionais pode ser interessante apostar para caírem?

Na França, o Nantes está a caminho de seu primeiro rebaixamento desde 2009. Eles venceram apenas quatro vezes em toda a temporada na Ligue 1. No entanto, com uma probabilidade implícita de 85,7%, há pouco valor em torcer por eles para descer.

O mesmo não pode ser dito para o Tottenham, que está a um preço atraente no mercado de rebaixamento da Premier League. O novo técnico Igor Tudor não teve o impacto imediato que se esperava. Enquanto isso, resultados positivos fora de casa para West Ham e Nottingham Forest na quarta-feira aumentaram seus problemas.

Os Spurs ainda têm que viajar para Liverpool, Aston Villa e Chelsea, que estão todos lutando por uma vaga na Champions League. Dos jogos que restam, eles perderam todos, exceto um, dos confrontos correspondentes na temporada passada. Isso exclui partidas contra Sunderland e Leeds, que não estavam na divisão. No entanto, ainda aponta para uma reta final difícil.

Wolfsburg também se destaca como um bom valor para ser rebaixado da Bundesliga. Eles conquistaram apenas um ponto nos últimos seis jogos.

As coisas estão sombrias para os campeões de 2008/09. Eles têm o pior recorde defensivo da liga, com 2,21 gols sofridos por 90 minutos. Enquanto isso, apenas o Heidenheim permitiu mais xG do que o total deles de 45,3.

Para uma aposta de rebaixamento de maior risco, o Torino pode valer a pena considerar com uma probabilidade implícita de apenas 2,9%. Eles estão na Serie A desde 2012, mas estão em 14º nesta temporada. Seu técnico Marco Baroni foi demitido em fevereiro, com Roberto D'Aversa nomeado.

O índice de vitórias do técnico de 50 anos foi de 20% ou menos em três de seus últimos quatro empregos. Ele foi demitido pelo Empoli no final da última temporada após sofrer o rebaixamento da Serie A.

Isso não é um bom presságio, assim como a diferença de gols do Torino de -20, que é a terceira mais baixa da divisão. Eles ainda têm que enfrentar Napoli, Milan e Inter e não podem esperar favores dos rivais Juventus na rodada final.