Tendência de final de temporada significa apostas de valor em gols na Premier League e Bundesliga

Heidenheim, Real Oviedo e Burnley estão entre as equipes europeias em apuros e que adotaram uma abordagem mais proativa em sua luta pela sobrevivência.

Mercados de gols Odds Werder Bremen x Heidenheim: mais de 2,5 gols & ambas as equipes marcam 2.00 Burnley x Brentford: mais de 2,5 gols 1.80 Fulham x West Ham: mais de 2,5 gols & ambas as equipes marcam 2.05

Odds fornecidas por Novibet. Corretas no momento da publicação e sujeitas a alterações.

Mudanças táticas à medida que a temporada se aproxima do fim

Faltam entre 10 e 13 rodadas nas cinco grandes ligas da Europa. É aquele ponto da temporada em que muitas equipes começam a correr mais riscos. Times como Oviedo, Wolves, Burnley, Pisa e Verona estão todos a pelo menos oito pontos da segurança. Empates não salvarão nenhum desses clubes, então eles precisam buscar vitórias, mesmo fora de casa.

Isso tem sido a receita para alguns jogos emocionantes envolvendo equipes ameaçadas de rebaixamento. Na La Liga, o último colocado Oviedo tornou-se muito mais perigoso sob o comando do novo técnico Guillermo Almada. Eles empataram em 3-3 com a Real Sociedad no último sábado e também perderam por 3-2 fora de casa para o Osasuna em janeiro.

É uma história semelhante para o último colocado da Bundesliga, Heidenheim. Eles agora estão ativamente tentando superar os adversários em gols e têm tido algum sucesso no último terço do campo. O time de Frank Schmidt recentemente criou 2,32 xG e sete grandes chances em uma derrota por 3-2 fora de casa contra o Borussia Dortmund.

Não são apenas as equipes ameaçadas de rebaixamento que estão mudando suas abordagens. Muitas equipes de meio de tabela também abrirão seu jogo assim que a segurança se tornar quase certa. Uma sequência de vitórias no final da temporada ainda pode levar alguns desses clubes à Europa.

O Brighton, atualmente em 14º na Premier League, desfruta de uma vantagem relativamente segura de nove pontos sobre os três últimos. Apenas quatro pontos separam os Seagulls dos oito primeiros e de uma provável vaga europeia. Muitas equipes de meio de tabela estão, portanto, em uma posição em que podem se dar ao luxo de correr riscos nos últimos 11 jogos.

Como abordar as apostas em gols nesse final de temporada?

As odds para mais de 2,5 gols tendem a encurtar em muitos jogos entre o lançamento do mercado e o início da partida. Os apostadores podem aproveitar sendo rápidos em identificar o valor. Isso pode exigir uma abordagem diferente em relação a algumas semanas atrás, quando as tendências estatísticas eram mais relevantes.

Para ter sucesso nos mercados de gols nas próximas semanas, os apostadores precisarão considerar novos desenvolvimentos táticos. Existem casos em que as linhas de gols não são inicialmente precificadas corretamente, o que pode levar a movimentos significativos.

Neste fim de semana, parece haver valor em apostar que os gols fluirão quando os dois últimos da Bundesliga se enfrentarem. Além do emocionante jogo em Dortmund no início de fevereiro, o Heidenheim também empatou em 3-3 em casa com o Stuttgart na última partida.

Seu adversário, Werder Bremen, já esteve envolvido em dois empates de 3-3 em casa nesta temporada. Apostar em mais de 2,5 gols e ambas as equipes marcarem parece uma boa opção em um confronto que cada lado precisa vencer.

Na Premier League, o Burnley conquistou quatro pontos e marcou quatro gols nos últimos dois jogos. Eles precisam buscar o máximo de pontos em casa contra o Brentford, que almeja a Europa, no sábado. Os jogos fora de casa do Bees na liga têm uma média de 2,92 gols a cada 90 minutos. Parece haver valor em apostar em mais de 2,5 gols, com uma probabilidade implícita de 55,6%.

Uma dinâmica semelhante estará em jogo quando o Fulham enfrentar o West Ham, que está em dificuldades, na próxima quarta-feira. Os Cottagers podem se dar ao luxo de buscar gols enquanto lutam por uma vaga na Europa. Eles têm marcado a uma taxa saudável de 1,69 vezes a cada 90 minutos em casa na primeira divisão inglesa. O West Ham só deixou de marcar em uma das suas últimas sete partidas na Premier League. Isso sugere que este jogo também pode apresentar oportunidades ao apostar em gols.