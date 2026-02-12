Como apostar no Marseille após a saída de Roberto De Zerbi

O novo técnico terá pouco tempo para se adaptar, com Les Phocéens enfrentando partidas cruciais na liga e na copa nas próximas semanas.

Mercados do Marseille Odds Marseille vence o Strasbourg 1.67 Brest x Marseille: menos de 1,5 gols 2.10 Marseille vence a Copa da França 4.00

Cotações fornecidas pela F12 Bet. Válidas no momento da publicação e sujeitas a alterações.

O que aguarda o Marseille e De Zerbi ao fim de um reinado turbulento?

A contratação de Roberto De Zerbi foi vista como um grande acerto quando ele se juntou ao Marseille em 2024. Ele chegou após um período de sucesso na Premier League com o Brighton. Tendo garantido o segundo lugar em sua primeira temporada no Velódrome, ele começou forte na França.

No entanto, ele enfrentou um período difícil no clube da Ligue 1 desde então. A campanha 2025/26 começou mal com uma derrota por 1-0 contra o Rennes. De Zerbi foi fortemente crítico de seus jogadores após essa partida.

Esses problemas parecem ter culminado nas últimas semanas. A campanha do Marseille na Champions League terminou em janeiro com derrotas consecutivas por 3-0 contra o Liverpool e o Club Brugge. Ele saiu por consentimento mútuo no início desta semana, após um colapso de 5-0 no Le Classique contra o PSG.

Com uma taxa de vitórias de 56,5%, a segunda melhor de sua carreira como treinador, o reinado de De Zerbi no Marseille não foi desastroso. Sua reputação pode não ter sido melhorada por seu tempo na França, mas também não caiu significativamente.

O técnico de 46 anos é o atual favorito para o cargo vago no Tottenham. Caso ele não consiga o emprego, seu estilo ofensivo também poderia encaixar bem na posição do Man Utd.

Quanto ao Marseille, ainda há muito pelo que lutar. Eles estão em quarto lugar na Ligue 1 e têm forte chance de se classificar para a Champions League. Eles também almejam a Copa da França, após um sorteio favorável nas quartas de final em casa contra o Toulouse.

Haverá um novo gás com o novo técnico no Velódrome?

O atual favorito para o cargo de treinador no Stade Vélodrome é Habib Beye. Seu time do Rennes está em boa forma e está apenas duas posições abaixo do OM na classificação da Ligue 1. No entanto, o técnico de 48 anos é um ex-jogador do Marseille e certamente aceitaria a chance de voltar ao seu antigo clube.

As chances de um novo impulso com o novo técnico parecem altas, dada a natureza da demissão de De Zerbi. Relatos generalizados indicam um rompimento na relação entre o agora ex-técnico e seus jogadores. Isso sugere que grande parte do elenco do Marseille dará boas-vindas à chance de um novo começo.

O próximo jogo verá o time jogar em casa contra o Strasbourg, que perdeu duas partidas consecutivas na Ligue 1. Eles também foram derrotados em 55% de seus jogos fora de casa nesta temporada. O Marseille, cujo índice de vitórias em casa na primeira divisão francesa é de 70%, vale a aposta para conquistar todos os pontos.

Os jogos do Marseille nesta temporada sob De Zerbi tiveram uma média de 3,48 gols no total. Seu recorde defensivo é apenas o sétimo melhor. Apertar a defesa será uma prioridade para o próximo técnico, especialmente após três derrotas pesadas recentes.

Os apostadores podem encontrar valor apostando que os próximos jogos terão menos gols do que o normal. Apostar em menos de 2,5 gols, com uma probabilidade implícita de 47,6%, destaca-se na visita ao Brest. Essa aposta foi bem-sucedida em cada um dos últimos quatro jogos em casa dos Les Ty'Zefs.

Com o PSG já eliminado e sem distrações europeias, o Marseille também pode prosperar na Copa da França. Dada a sua forte campanha em casa, eles devem derrotar o Toulouse para chegar às semifinais. Com uma probabilidade implícita de 25%, Les Phocéens representam um forte valor no mercado de vencedor absoluto dessa competição.