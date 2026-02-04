Odds para o Top 4 da Premier League: em quem apostar na disputa entre Liverpool e Manchester United

Liverpool e Manchester United são os favoritos das casas de apostas para se juntar aos três primeiros. No entanto, o Chelsea ainda está na disputa.

Top 4 da Premier League Odds Aston Villa 1.44 Liverpool 1.83 Manchester United 1.90 Chelsea 2.50

Odds fornecidas pela F12 Bet. Corretas no momento da publicação e sujeitas a alterações.

Aston Villa

A longa sequência de vitórias do Aston Villa chegou ao fim em dezembro, mas eles se recuperaram rapidamente. De todo modo, os comandados de Unai Emery não estão tão consistentes quanto antes.

A derrota para o Brentford reduziu sua vantagem sobre o quarto lugar para cinco pontos. Com 14 jogos restantes na Premier League, manter a forma será crucial para se manterem na disputa.

Um fator que pode pesar contra eles é o fato de ainda estarem competindo em várias frentes. Os Villans retornam à ação na Liga Europa no próximo mês e ainda estão na disputa da Copa da Inglaterra. Dito isso, Emery reforçou seu elenco, tendo recontratado Tammy Abraham e Douglas Luiz, além de trazer o jovem talento Alysson.

Não há indícios de que o desempenho do Villa irá cair a ponto de perder uma vaga entre os quatro primeiros. Eles estão apenas um ponto atrás do Manchester City e podem até estar mirando o segundo lugar. O time de Birmingham está em boa forma e enfrenta uma sequência relativamente favorável de jogos.

O Villa não é uma escolha de grande valor para terminar entre os quatro primeiros na principal divisão da Inglaterra nesta temporada, e provavelmente por boas razões. Ainda assim, acreditamos que eles vão conseguir.

Liverpool

Apesar de estar na sexta posição na tabela, o Liverpool é o favorito das casas de apostas para garantir uma vaga entre os quatro primeiros ao lado de Arsenal, City e Villa. No momento, eles estão dois pontos atrás do Manchester United, e a derrota para o Bournemouth no mês passado prejudicou suas chances. No entanto, Arne Slot tem qualidade em suas fileiras em Anfield, e eles parecem estar encontrando seu ritmo no ataque.

Hugo Ekitike tem quatro gols e assistências em seus últimos dois jogos, enquanto Florian Wirtz tem seis em oito partidas da liga. Com 22 gols marcados desde o início de janeiro, os Reds estão em forma formidável. Uma vitória por 4-1 sobre o Newcastle United no último fim de semana enviou uma mensagem forte, e seus defensores estão voltando de lesão.

O City é o próximo adversário dos Merseysiders. Isso é seguido por uma longa sequência de jogos em que se espera que eles acumulem muitos pontos. Em maio, eles enfrentam United, Chelsea e Villa em sequência, e isso pode ser decisivo para suas esperanças de ficar entre os quatro primeiros.

Com sua linha de ataque começando a se encaixar, os Reds agora têm a chance de subir rapidamente na tabela.

Manchester United

Michael Carrick trouxe uma nova sensação de confiança ao Manchester United. Três vitórias consecutivas os levaram ao quarto lugar. Eles também têm quatro partidas futuras nas quais são os favoritos prováveis. Os Red Devils podem não ter vivido os melhores momentos sob Ruben Amorim, mas agora estão confiantes.

O United também não tem outras competições para se preocupar. Eles têm 14 partidas restantes na Premier League. Seu destino está amplamente em suas próprias mãos neste momento. No entanto, eles têm preocupações defensivas. Eles sofreram quatro gols nos últimos dois jogos, e isso não é sustentável para buscar um lugar entre os quatro primeiros.

Carrick fez um trabalho brilhante desde que assumiu no Old Trafford, mas há dúvidas sobre quanto tempo isso vai durar. Eles ainda têm Newcastle United, Aston Villa, Chelsea e Liverpool para jogar, além de outros jogos difíceis fora de casa. Comparado a seus concorrentes, o United não parece tão sólido. O Liverpool, por exemplo, perdeu apenas uma vez nos últimos 16 jogos em todas as competições.

Os Red Devils estão com a vantagem no momento. Ainda assim, há a chance de que o impulso do novo técnico possa se esgotar em algum momento. Estamos apostando neles para terminar entre os seis primeiros, em vez dos quatro primeiros.

Chelsea

A derrota para o Arsenal na Carabao Cup foi apenas a segunda derrota de Liam Rosenior desde que assumiu o Chelsea. Os Blues conseguiram bons resultados nas últimas semanas, mas se encontram na quinta posição da tabela da liga. Com Wolverhampton Wanderers, Leeds United e Burnley como próximos adversários, esperam conquistar o máximo de pontos em fevereiro.

As casas de apostas os veem como os menos prováveis dos atuais seis primeiros a terminar entre os quatro primeiros. Os londrinos têm sido inconsistentes nesta temporada. Eles sofreram mais gols do que gostariam, mas têm força no ataque. Parece que precisarão de nove pontos nos próximos nove para se manter na corrida.

Rosenior tem feito o time vencer jogos, e espera-se que acumulem pontos regularmente nas 14 partidas restantes. Eles precisam que suas contratações caras mostrem resultado na reta final.

O Chelsea permanece na disputa, mas sua defesa continua sendo uma preocupação. Ainda estamos apostando no Liverpool à frente deles.