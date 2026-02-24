Gols no fim estão decidindo jogos? Dicas para apostar no Brasileirão

O início do Brasileirão tem mostrado um padrão claro: os jogos não estão sendo decididos nos primeiros 45 minutos.

Resultado do segundo tempo Odds na Superbet Remo para vencer o segundo tempo 3.10 Chapecoense para vencer o segundo tempo A definir Palmeiras para vencer o segundo tempo 2.20

Essas odds são da Superbet e podem sofrer alterações.

O campeonato está sendo decidido depois do intervalo

A leitura mais importante deste começo de temporada não é técnica, mas comportamental. O Brasileirão sempre foi um campeonato físico, de viagens longas e elencos desiguais. No início do ano, isso fica ainda mais evidente.

Muitos times ainda estão ajustando a preparação, enquanto outros priorizam não perder antes de tentar ganhar. O resultado é um primeiro tempo mais conservador, com linhas baixas, menos pressão e poucas finalizações claras. Depois do intervalo, o cenário muda.

Cansaço, substituições e necessidade de pontuar transformam o jogo. Não por acaso, apenas três equipes (Corinthians, Flamengo e São Paulo) ainda não tiveram gols tardios nas primeiras rodadas, enquanto outras acumulam gols depois dos 75 minutos em praticamente todas as partidas, como é o caso do Remo. Isso mostra uma tendência: o jogo abre quando a organização defensiva começa a cair.

Nesse contexto, apostar no resultado final pode ser uma armadilha. O favorito pode sofrer no começo, mas crescer no fim.

A estratégia: Olhar para o segundo tempo, não para o placar final

O mercado tradicional (1x2) exige acertar o vencedor do jogo inteiro. O problema é que o Brasileirão raramente é estável durante 90 minutos.

Times de menor investimento conseguem competir enquanto estão descansados. Porém, à medida que o jogo avança, a diferença física e técnica aparece. O favorito passa a criar mais chances e o adversário perde capacidade de reação.

Por isso, os mercados ligados ao segundo tempo ganham valor. Apostar que um time vencerá apenas a etapa final elimina metade da incerteza da partida.

Remo: Jogos caóticos e pressão até o fim

O Remo virou um dos times mais imprevisíveis do início do campeonato. As partidas da equipe têm sido abertas, com muitas finalizações e mudanças de momento ao longo dos 90 minutos. Isso foi refletido no empate em 3 a 3 contra o Atlético-MG, em BH, quando os três gols da equipe saíram após os 75 minutos.

O dado mais importante não é o resultado, mas o comportamento: os jogos do Remo não morrem cedo. Pelo contrário, ficam mais intensos quando o relógio avança. Em um dos confrontos recentes, a equipe marcou três vezes após os 75 minutos, algo raro no futebol brasileiro.

Isso acontece porque o time mantém intensidade ofensiva mesmo cansado. Ele aceita trocar ataques e empurra adversários para trás na reta final. Contra o Internacional, por exemplo, a tendência é semelhante: um jogo equilibrado por muito tempo e aberto nos minutos finais.

Chapecoense: Competitividade cresce com o desgaste

A Chapecoense começou a temporada como azarão em praticamente todos os jogos. Ainda assim, conseguiu competir melhor do que o esperado. O padrão se repete: equilíbrio inicial e crescimento depois do intervalo.

Contra o Santos, vitória de virada. Contra o Vasco, empate nos acréscimos. Contra o Coritiba, mesmo cenário.

O time não tem elenco profundo, mas compensa com intensidade física. Quando os adversários reduzem o ritmo, a Chapecoense continua pressionando e passa a criar oportunidades em sequência.

Isso explica por que muitos de seus jogos só são definidos na reta final. O adversário controla o início, mas encontra dificuldade para sustentar pressão até o fim.

Para apostas, a leitura é direta: o risco de sofrer cedo existe. Porém, a chance de reação aumenta conforme o jogo avança.

Palmeiras: Superioridade aparece quando o jogo abre

Entre os favoritos, o Palmeiras talvez seja o caso mais claro. A equipe costuma enfrentar adversários fechados no primeiro tempo, especialmente fora de casa. Enquanto há organização defensiva e energia física, os jogos permanecem controlados.

Depois do intervalo, a diferença técnica começa a pesar. O elenco é profundo, as substituições mantêm intensidade e o volume ofensivo aumenta. O adversário passa a defender mais perto da própria área e as chances aparecem.

Isso gera um padrão: partidas travadas no começo e dominadas no fim. Em vez de depender de um gol cedo, apostar no Palmeiras crescer no segundo tempo acompanha melhor a realidade do jogo. E no estilo de jogo de Abel Ferreira, isso é um trunfo.

Apostar no tempo certo, não apenas no time certo

O começo do Brasileirão mostra que muitas apostas falham não por escolher o time errado, mas por escolher o momento errado.

O campeonato está cheio de partidas equilibradas até o intervalo e decididas apenas na reta final. Isso favorece mercados focados no segundo tempo, como vitória parcial ou gols tardios.

Remo, Chapecoense e Palmeiras representam perfis diferentes, mas compartilham o mesmo comportamento: crescem quando o jogo abre.

No futebol brasileiro, às vezes não importa só quem é melhor. Importa quem ainda consegue jogar quando os outros já cansaram.