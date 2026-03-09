Renato Gaúcho no Vasco: O técnico que pode mudar os rumos do clube

O Vasco decidiu apostar em um nome que conhece bem o futebol brasileiro, e que também conhece São Januário.

Um retorno carregado de história

Renato Gaúcho volta ao Vasco em um momento de urgência. O clube precisava reagir rapidamente após um início difícil de temporada e buscou um treinador com experiência em lidar com pressão.

A contratação marca a terceira passagem do treinador por São Januário. Ele comandou o clube entre 2005 e 2007 e retornou brevemente em 2008, para tentar livrar o Vasco do rebaixamento, mas não obteve sucesso. Agora, quase duas décadas depois, volta em um contexto completamente diferente.

O cenário atual é de reconstrução. O Vasco precisa recuperar confiança dentro de campo e reconectar o elenco com a torcida. E é justamente nesse tipo de ambiente que Renato costuma trabalhar melhor.

Aos 63 anos, ele chega com uma bagagem construída em alguns dos clubes mais importantes do país. Ao longo da carreira, acumulou títulos relevantes, incluindo uma Copa Libertadores conquistada como treinador do Grêmio em 2017, além de uma longa trajetória no futebol brasileiro.

Mudança de ambiente antes de mudança tática

Em muitos casos no futebol brasileiro, a troca de treinador gera primeiro uma transformação emocional. E esse pode ser exatamente o papel de Renato Gaúcho neste momento.

O Vasco vinha carregando um clima pesado. Resultados ruins, críticas da torcida e insegurança dentro de campo criaram um cenário de pouca confiança coletiva. Nessas situações, ajustes táticos muitas vezes vêm depois.

Renato trabalha primeiro na mentalidade. O treinador costuma exigir entrega máxima dos jogadores, algo que ele mesmo destacou ao assumir o clube. Em sua apresentação, deixou claro que a prioridade é recuperar intensidade e compromisso dentro de campo, encontrando estabilidade na disputa do Campeonato Brasileiro.

Esse tipo de abordagem costuma produzir efeitos rápidos. Os jogadores passam a correr mais, o time se torna mais competitivo e as partidas deixam de parecer desorganizadas.

Não significa que o futebol melhora imediatamente em termos técnicos. Mas significa que o time volta a competir. E para um clube que precisa sair de um momento negativo, competir já é um primeiro passo importante.

Mais do que currículo, o que pesa é o perfil. Renato sempre foi conhecido por sua capacidade de lidar com grupos pressionados e por conseguir respostas rápidas em ambientes turbulentos, visto o longo período trabalhado no Grêmio.

O estilo Renato Gaúcho pode favorecer o elenco

Outro fator relevante é a forma como Renato costuma montar suas equipes. Ao contrário de treinadores extremamente posicionais, ele prefere estruturas mais simples e ofensivas.

Isso pode beneficiar o elenco atual do Vasco.

O time vinha sofrendo para construir jogadas longas e controlar partidas. O modelo de Renato tende a simplificar o jogo: linhas mais compactas, transições rápidas e liberdade ofensiva para jogadores de frente. 4-4-2, 4-3-3, tudo isso vai depender de contexto.

Historicamente, seus melhores trabalhos surgiram quando conseguiu criar times agressivos em contra-ataque e eficientes nas jogadas decisivas, tal qual o Fluminense que ficou em quarto na Copa do Mundo de Clubes.

Esse estilo também costuma aumentar a confiança do ataque. Jogadores ofensivos ganham mais liberdade para arriscar e finalizar, algo que pode ajudar o Vasco a melhorar sua produção de gols.

Em momentos de crise, simplificar o jogo muitas vezes é mais eficaz do que tentar reconstruir um modelo complexo.

Um técnico para mudar o clima

A chegada de Renato Gaúcho não é apenas uma troca de treinador. É uma tentativa clara de mudar o clima ao redor do Vasco.

O clube precisava de uma figura forte, com experiência e capacidade de absorver pressão. Renato reúne essas características. Ele conhece o ambiente do futebol brasileiro e entende como trabalhar em contextos turbulentos.

Não existe garantia de sucesso imediato. O elenco ainda precisa responder dentro de campo. Mas a lógica da contratação é clara. Antes de reorganizar o sistema tático, o Vasco quer recuperar algo que parecia perdido: confiança.

Se Renato conseguir elevar a intensidade do time e reconectar o elenco com a torcida, o impacto pode aparecer rapidamente.

No futebol brasileiro, às vezes mudar a temperatura do vestiário é o primeiro passo para mudar a temporada.