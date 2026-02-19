Como apostar nos jogos de volta do mata-mata da Champions League

Galatasaray, Dortmund, Newcastle, Leverkusen e Bodø/Glimt têm vantagens de pelo menos dois gols após atuações dominantes no primeiro jogo.

Mercados para os jogos de volta do mata-mata da Champions League Odds Qarabag +3 handicap x Newcastle 1.80 Atlético de Madrid marca mais de 2,5 gols x Club Brugge 2.87 Real Madrid -1 handicap x Benfica 2.20

Odds fornecidas pela Superbet. Corretas no momento da publicação e sujeitas a alterações.

Dor italiana e muitos gols nos jogos de ida do mata-mata

Foram marcados 34 gols nos oito primeiros jogos dos play-offs da fase de eliminação da Champions League. Uma média de 4,25 gols por jogo superou os 3,39 gols por partida durante a fase de grupos.

Duas noites repletas de ação no futebol europeu não saíram totalmente como planejado para os favoritos. Embora o PSG, atual campeão, tenha se recuperado de um déficit de 2-0 para derrotar o Mônaco por 3-2, os finalistas da temporada passada, Inter de Milão, sofreram uma derrota por 3-1 para o Bodø/Glimt.

A equipe de Kjetil Knutsen agora venceu três partidas consecutivas na Champions League. Eles também já derrotaram o Man City e o Atlético de Madrid, apesar de não jogarem uma partida doméstica competitiva desde novembro.

Foi uma semana desafiadora para os clubes da Serie A, com a Juventus derrotada por 5-2 pelo Galatasaray em Istambul. Os gigantes turcos dominaram o jogo, criando 2,92 xG contra 1,12 da Juve. Eles também venceram a contagem de chutes por uma margem de 22-7, colocando-os em uma posição forte para o jogo de volta.

Três dos oito confrontos serão concluídos no norte da Itália, com a Atalanta também precisando de uma virada. Eles criaram apenas 0,47 xG na derrota por 2-0 para o Borussia Dortmund na terça-feira.

Além do PSG, Newcastle, Bayer Leverkusen e Real Madrid garantiram vitórias fora de casa e são favoritos para avançar para as oitavas de final. O único confronto atualmente empatado é entre Club Brugge e Atlético de Madrid, após o empate por 3-3 na Bélgica.

As redes balançarão novamente nos jogos de volta?

Dois dos oito jogos de volta ocorrerão em Madrid. O Atlético ainda está em uma boa posição, apesar de ter cedido uma vantagem de dois gols no Estádio Jan Breydel. Como estão efetivamente fora da corrida pelo título da La Liga, espera-se que priorizem esta competição e possam poupar jogadores-chave no domingo.

Os Rojiblancos ficaram entre os oito primeiros com seu xG de 16,9 na fase de grupos. Seu ataque também melhorou significativamente desde que contrataram Ademola Lookman há três semanas. Com o nigeriano como titular, já venceram por 5-0 contra o Betis e por 4-0 contra o Barcelona.

O Club Brugge permitiu 19,6 xG na última rodada, que foi o quarto pior registro. Eles já sofreram três ou mais gols em cinco ocasiões na competição. Isso sugere que apostar no Atlético para marcar mais de 2,5 gols oferece valor no jogo de volta.

O primeiro jogo do Real Madrid contra o Benfica foi ofuscado por alegações de abuso racial feitas por Vinicius Júnior contra Gianluca Prestianni. As tensões estarão altas quando os clubes se encontrarem pela terceira vez em um mês na próxima semana.

Perdendo por 1-0, o time português deve ser mais agressivo no Santiago Bernabéu. No entanto, eles enfrentam um time do Real Madrid altamente motivado, que venceu sete de suas últimas oito partidas em todas as competições. Vale notar que cinco dessas vitórias foram por margens de dois ou mais gols.

Com Vinicius e Trent Alexander-Arnold em boa forma, apostar no Real Madrid -1 Handicap pode ser a aposta inteligente.

Finalmente, o Newcastle está em uma posição confortável após uma vitória por 6-1 em Baku. Devido a um calendário apertado, é provável que Eddie Howe descanse jogadores-chave no jogo de volta.

Isso sugere que o Qarabag, com um handicap de +3, pode oferecer valor. Os azeris são melhores do que seu desempenho recente sugeriu. Eles foram derrotados por mais de dois gols apenas uma vez na fase de grupos.