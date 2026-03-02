Quatro apostas de valor nas oitavas de final da Champions League

Um recorde de seis clubes ingleses chegou às oitavas de final da Champions League pela primeira vez. O glamoroso confronto entre o Newcastle e o Barcelona é outro destaque.

Jogo Odds para a vitória do time da casa Odds para o empate Odds para a vitória do time visitante Real Madrid x Manchester City 2,75 3.50 2.30 Newcastle x Barcelona 2.62 3.60 2.37 PSG x Chelsea 1.80 3.80 3.80 Bayer Leverkusen x Arsenal 5.00 4.20 1.55

Guardiola renova a longa rivalidade com o Real

O principal assunto do sorteio de sexta-feira é o emparelhamento de Manchester City e Real Madrid. Eles têm sido arquirrivais na Champions League nas últimas cinco temporadas, com ambos os lados levando a melhor um sobre o outro ao longo dos anos.

Já vimos os dois lados se enfrentarem duas vezes nas semifinais da Champions League. O Real superou o City por 6-5 no agregado em sua primeira semifinal. No entanto, o City vingou essa derrota com uma vitória abrangente por 5-1 no agregado em 2023.

Se há uma coisa da qual podemos ter certeza neste confronto, são os gols. Nove gols foram marcados no duelo de ida e volta da fase de mata-mata na última temporada. O Real marcou três gols em cada partida para ganhar a vantagem. Suas quartas de final de 2023/24 também terminaram 4-4 no agregado após dois jogos, com o Real superando o City nos pênaltis.

O Real não tem sido convincente nesta edição da Champions League. Eles precisaram de uma dramática vitória nos playoffs de mata-mata sobre o Benfica para chegar às oitavas de final. O City também tem o dado de gols esperados contra (xGA) mais impressionante fora de casa na Champions League nesta temporada. Se o City conseguir segurar o Real no primeiro jogo, serão grandes favoritos para avançar.

Os campeões atuais da Champions League enfrentarão os campeões do Mundial de Clubes

O Paris Saint-Germain (PSG) suou contra os compatriotas do Monaco em seu recente playoff de mata-mata. O time de Luis Enrique está pronto para enfrentar os vencedores da Copa do Mundo de Clubes do último verão, o Chelsea. Os Blues derrotaram o PSG de forma abrangente por 3-0 na final da Copa do Mundo de Clubes, com os Parisienses terminando o jogo com dez homens.

O PSG estará desesperado para se vingar da derrota no MetLife Stadium. Os Parisienses serão um osso duro de roer para o Chelsea de Liam Rosenior. Eles têm o melhor xGA na Champions League nesta temporada, com apenas 0,96 xGA por jogo.

O xGA do Chelsea é de 1,33, mas eles sofreram apenas 0,75 gols por jogo, em média. Isso sugere que eles podem estar contando com a sorte defensivamente em alguns momentos. O PSG tem muito poder de fogo em seu arsenal para punir o Chelsea por qualquer erro ou falta de concentração.

Os líderes da fase de grupos enfrentarão intensa oposição alemã

O Arsenal foi impecável durante a fase de grupos, liderando a tabela com relativa facilidade. Os Gunners venceram todas as suas oito partidas, marcando 23 gols e sofrendo apenas quatro vezes. Será interessante ver como o time de Mikel Arteta se sairá agora que chegou à natureza implacável da fase de mata-mata.

Eles foram emparelhados com o time alemão Bayer Leverkusen, uma equipe construída de maneira muito semelhante aos Gunners. Eles jogam com intensidade semelhante e são um dos times de pressão mais implacáveis da Europa, perdendo apenas para o Arsenal.

Isso promete ser um confronto fascinante, com o time corajoso o suficiente para navegar pela pressão provavelmente prevalecendo. Embora o Leverkusen tenha sido derrotado por 7-2 pelo PSG na fase de grupos, eles conseguiram uma excelente vitória sobre os rivais do Arsenal na Premier League, o Manchester City.

O Barça viajará a St James’ Park

O Barcelona terminou a fase de grupos da Champions League com a segunda linha de ataque mais prolífica. O time de Hansi Flick marcou 22 gols em oito partidas. Com Lamine Yamal, Fermin Lopez e um Marcus Rashford em boa forma, o Barça tem um dos ataques mais dinâmicos da Europa atualmente.

Eles enfrentam o Newcastle de Eddie Howe nas oitavas de final, com o primeiro jogo provavelmente sendo um momento decisivo. O Newcastle joga a primeira partida em casa, onde sua forma é notoriamente forte tanto na Champions League, quanto na Premier League.

O recorde defensivo dos Magpies nesta temporada da Champions League tem sido sólido. Eles sofreram apenas sete gols em oito partidas, perdendo apenas dois de seus jogos na fase de grupos. O Barça sofreu 14 gols em oito jogos, então o Newcastle sabe que a defesa deles pode ser explorada.

A jogada inteligente do ponto de vista das apostas aqui pode não ser no vencedor final, mas nos mercados de gols. O Barça pode marcar livremente, mas é propenso a sofrer. O Newcastle tem uma média de mais de dois gols marcados por jogo, tornando provável que haja mais de 2,5 gols em ambas as partidas.