Quatro apostas de valor nas oitavas de final da Champions League

Manchester City e Real Madrid se enfrentam na fase de mata-mata da Champions League pelo quinto ano consecutivo. Eles estão prontos para renovar uma rivalidade moderna.

Um recorde de seis clubes ingleses chegou às oitavas de final da Champions League pela primeira vez. O glamoroso confronto entre o Newcastle e o Barcelona é outro destaque.

Real Madrid x Manchester City2,753.502.30
Newcastle x Barcelona2.623.602.37
PSG x Chelsea1.803.803.80
Bayer Leverkusen x Arsenal5.004.201.55

Guardiola renova a longa rivalidade com o Real

O principal assunto do sorteio de sexta-feira é o emparelhamento de Manchester City e Real Madrid. Eles têm sido arquirrivais na Champions League nas últimas cinco temporadas, com ambos os lados levando a melhor um sobre o outro ao longo dos anos.

Já vimos os dois lados se enfrentarem duas vezes nas semifinais da Champions League. O Real superou o City por 6-5 no agregado em sua primeira semifinal. No entanto, o City vingou essa derrota com uma vitória abrangente por 5-1 no agregado em 2023.

Se há uma coisa da qual podemos ter certeza neste confronto, são os gols. Nove gols foram marcados no duelo de ida e volta da fase de mata-mata na última temporada. O Real marcou três gols em cada partida para ganhar a vantagem. Suas quartas de final de 2023/24 também terminaram 4-4 no agregado após dois jogos, com o Real superando o City nos pênaltis.

O Real não tem sido convincente nesta edição da Champions League. Eles precisaram de uma dramática vitória nos playoffs de mata-mata sobre o Benfica para chegar às oitavas de final. O City também tem o dado de gols esperados contra (xGA) mais impressionante fora de casa na Champions League nesta temporada. Se o City conseguir segurar o Real no primeiro jogo, serão grandes favoritos para avançar.

Os campeões atuais da Champions League enfrentarão os campeões do Mundial de Clubes

O Paris Saint-Germain (PSG) suou contra os compatriotas do Monaco em seu recente playoff de mata-mata. O time de Luis Enrique está pronto para enfrentar os vencedores da Copa do Mundo de Clubes do último verão, o Chelsea. Os Blues derrotaram o PSG de forma abrangente por 3-0 na final da Copa do Mundo de Clubes, com os Parisienses terminando o jogo com dez homens.

O PSG estará desesperado para se vingar da derrota no MetLife Stadium. Os Parisienses serão um osso duro de roer para o Chelsea de Liam Rosenior. Eles têm o melhor xGA na Champions League nesta temporada, com apenas 0,96 xGA por jogo.

O xGA do Chelsea é de 1,33, mas eles sofreram apenas 0,75 gols por jogo, em média. Isso sugere que eles podem estar contando com a sorte defensivamente em alguns momentos. O PSG tem muito poder de fogo em seu arsenal para punir o Chelsea por qualquer erro ou falta de concentração.

Os líderes da fase de grupos enfrentarão intensa oposição alemã

O Arsenal foi impecável durante a fase de grupos, liderando a tabela com relativa facilidade. Os Gunners venceram todas as suas oito partidas, marcando 23 gols e sofrendo apenas quatro vezes. Será interessante ver como o time de Mikel Arteta se sairá agora que chegou à natureza implacável da fase de mata-mata.

Eles foram emparelhados com o time alemão Bayer Leverkusen, uma equipe construída de maneira muito semelhante aos Gunners. Eles jogam com intensidade semelhante e são um dos times de pressão mais implacáveis da Europa, perdendo apenas para o Arsenal.

Isso promete ser um confronto fascinante, com o time corajoso o suficiente para navegar pela pressão provavelmente prevalecendo. Embora o Leverkusen tenha sido derrotado por 7-2 pelo PSG na fase de grupos, eles conseguiram uma excelente vitória sobre os rivais do Arsenal na Premier League, o Manchester City.

O Barça viajará a St James’ Park

O Barcelona terminou a fase de grupos da Champions League com a segunda linha de ataque mais prolífica. O time de Hansi Flick marcou 22 gols em oito partidas. Com Lamine Yamal, Fermin Lopez e um Marcus Rashford em boa forma, o Barça tem um dos ataques mais dinâmicos da Europa atualmente.

Eles enfrentam o Newcastle de Eddie Howe nas oitavas de final, com o primeiro jogo provavelmente sendo um momento decisivo. O Newcastle joga a primeira partida em casa, onde sua forma é notoriamente forte tanto na Champions League, quanto na Premier League.

O recorde defensivo dos Magpies nesta temporada da Champions League tem sido sólido. Eles sofreram apenas sete gols em oito partidas, perdendo apenas dois de seus jogos na fase de grupos. O Barça sofreu 14 gols em oito jogos, então o Newcastle sabe que a defesa deles pode ser explorada.

A jogada inteligente do ponto de vista das apostas aqui pode não ser no vencedor final, mas nos mercados de gols. O Barça pode marcar livremente, mas é propenso a sofrer. O Newcastle tem uma média de mais de dois gols marcados por jogo, tornando provável que haja mais de 2,5 gols em ambas as partidas.