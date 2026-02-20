Odds para o vencedor da Champions League: valor para além dos favoritos

Vários outros clubes podem ter o que é necessário para vencer o torneio. Embora ainda haja muita competição pela frente, examinamos suas perspectivas.

Vencedor da Champions League Odds Arsenal 5.00 Bayern de Munique 5.50 Barcelona 8.00 Manchester City 9.00 PSG 9.00 Liverpool 11.00

Odds fornecidas pela Superbet. Corretas no momento da publicação e sujeitas a alterações.

Arsenal

Atualmente, os Gunners são os favoritos para vencer a Champions League, com as casas de apostas confiando em Mikel Arteta e seus comandados. Eles nunca conquistaram um grande título europeu, mas têm se destacado excepcionalmente na competição deste ano. O Arsenal venceu todos os oito jogos da liga, sofrendo apenas quatro gols.

O time de Arteta também lidera a Premier League, embora tenha demonstrado algumas vulnerabilidades recentemente. Com algumas lesões para lidar e pontos perdidos, as equipes provaram que a defesa dos londrinos não é intransponível. Resta saber se eles conseguirão competir com sucesso em várias competições simultaneamente.

Apostamos no Arsenal para o título da liga na Inglaterra, mas não esperamos que consigam ambos.

Bayern de Munique

O Bayern se estabeleceu como o segundo melhor time da Champions League nesta temporada, tendo perdido pontos apenas uma vez. Consequentemente, eles são os segundos favoritos atrás dos Gunners. Harry Kane continua prolífico, e o time de Vincent Kompany falhou em vencer apenas cinco jogos em todas as competições em 2025/26.

Embora o goleiro Manuel Neuer tenha ficado de fora recentemente devido a uma lesão, o retorno de Jamal Musiala fortalece a equipe. Kompany possui um talento significativo em seu time, que frequentemente conquista vitórias dominantes. Eles certamente estarão ansiosos para conquistar seu 11º título continental.

O Bayern merece apostas, mas não há grande valor nele. Dito isso, é provável que vençam a Champions League.

Barcelona

Apesar de liderar La Liga por períodos significativos e ter um bom desempenho na Europa, o Barcelona recebeu relativamente pouca atenção nesta temporada. Resultados recentes ruins impactaram suas chances de garantir outros títulos, muito embora eles tenham um elenco talentoso e esperamos que lutem contra o Real Madrid pelo título da liga.

Na Europa, eles estão listados entre os favoritos, embora esse status possa não ser totalmente justificado. Já perderam para o PSG e o Chelsea na competição e não parecem potenciais vencedores este ano. Embora não possam ser subestimados com jogadores como Lamine Yamal e Robert Lewandowski, não têm mostrado particular força.

O time de Hansi Flick tem lutado com lesões, o que diminuiu suas chances. Não esperamos que conquistem outro título europeu.

Manchester City

O principal problema do Manchester City nesta temporada tem sido sua forma inconsistente. Eles foram devastadores em uma semana e sem inspiração na seguinte. Pep Guardiola está focado em perseguir o Arsenal na Premier League. Consequentemente, seus resultados na competição europeia têm sido um tanto decepcionantes.

A habilidade técnica do elenco não pode ser questionada, já que o City possui um grupo brilhante de jogadores. No entanto, há preocupações em relação à sua aplicação e falta de consistência. Como resultado, atualmente não parecem campeões europeus típicos.

Embora tenham qualidade para vencer o torneio, são muito inconsistentes para fazê-lo.

Paris Saint-Germain

Os atuais campeões estão tentando se tornar o primeiro time em quase uma década a reter o título. O time de Luis Enrique foi excepcional na última temporada e manteve a maior parte dessa equipe nesta temporada. No entanto, a campanha de 2025/26 tem sido inconsistente e eles, atualmente, estão em segundo lugar na Ligue 1.

Lesões significativas têm prejudicado seu progresso, com Ousmane Dembélé sendo novamente forçado a sair no início desta semana. No entanto, o PSG é capaz de alcançar níveis mais altos de desempenho. À medida que a parte mais crítica da temporada se aproxima, seu elenco talentoso os torna uma escolha potencial de valor.

Esperamos que melhorem sua forma. Se o fizerem, ainda podem vencer a competição.

Liverpool

Ao contrário de outros grandes concorrentes, os Reds provavelmente farão da Champions League seu principal objetivo. Enquanto outros desafiantes estão envolvidos em corridas pelo título doméstico, a equipe de Arne Slot não está nessa posição. Eles estão progredindo na Copa da Inglaterra, mas o sucesso europeu é a melhor maneira de salvar uma temporada difícil.

Além disso, os homens de Merseyside melhoraram significativamente recentemente. Perderam apenas dois dos últimos 19 jogos em todas as competições e registraram algumas grandes vitórias na Europa. Vitórias europeias notáveis sobre times de elite como Real Madrid e Inter de Milão provam que podem competir no mais alto nível.

Dado que a Champions League será seu objetivo quase exclusivo, eles têm uma chance genuína de sucesso. No entanto, há uma preocupação de que algumas de suas fragilidades do início da temporada possam retornar.