Leo Vegas Brasil: guia completo sobre a casa de apostas

Quer saber como a Leo Vegas Brasil funciona? Nossa análise vai mostrar os bônus de boas vindas, odds, app, mercados e outros serviços da plataforma

Leo Vegas Brasil: saiba mais sobre a casa de apostas

A Leo Vegas Brasil oferece apostas esportivas com mercados para centenas de campeonatos. E você pode começar a apostar com um saldo extra na sua conta!

O código promocional Leo Vegas oferece uma aposta grátis até R$150 logo após um depósito inicial de R$25 em um evento com odds de 1.80 ou mais.

Leo Vegas Brasil Nossa avaliação Oferta de Boas-vindas 100% da primeira aposta até R$150 5 Mercados 5 Odds 5 Streaming 3 Aplicativo 5 Opções de Pagamento 5 Atendimento ao cliente 4.8 Nota geral 4.9

Bônus de boas-vindas: nota 5/5

Quais bônus de boas vindas a Leo Vegas Brasil oferece? Fomos atrás das promoções disponíveis para quem faz o cadastro na plataforma. Afinal, é preciso ter bons motivos para criar uma conta, como ofertas de boas vindas, por exemplo.

Abaixo, vamos mostrar como o apostador deve utilizar o bônus e as vantagens de ter uma nova conta na Leo Vegas.

Bônus de boas vindas para apostas esportivas

Vamos começar pela promoção que chama atenção dos apostadores: a oferta de boas vindas para apostas esportivas. Ao se cadastrar, o jogador recebe uma aposta grátis de até R$150 logo após um depósito inicial de R$25 em um evento com odds de 1.80 ou mais.

100% do primeiro depósito convertido em uma aposta grátis até R$150; Depósito mínimo de R$25 ao criar a conta para receber a aposta grátis; É preciso apostar o saldo extra usando o celular, em eventos ao vivo; As apostas com o bônus de cadastro devem ter odds mínimas de 1.80; Só é possível sacar o valor recebido no bônus de cadastro após utilizar toda a aposta grátis.

Será que esse é um bom bônus de boas vindas? Sim, pois é acessível, fácil de usar e gera retornos sem dificuldade.

Primeiro, basta depositar R$25 para conseguir a oferta. Grande parte dos apostadores já podem começar com esse valor sem precisar se expor a grandes riscos.

Além disso, não é preciso fazer um passo a passo complexo para ativar o bônus de boas vindas. Basta fazer o cadastro da conta, fazer o depósito mínimo, apostar e ativar a aposta grátis. Em seguida, a aposta grátis deve ser utilizada e, caso vença, poderá ser sacada.

Ademais, o bônus de cadastro de nova conta não exige um risco alto. Com odds mínimas de 1.80 para a aposta grátis, está dentro da margem que muitos jogadores já buscam normalmente.

Mercados/Esportes disponíveis: nota 5/5

Dentre as casas de apostas que já analisamos, a Leo Vegas é uma das que possui mais variedade em seus mercados de apostas. Começando pelos esportes, há mais de 35 opções, o que já nos chamou atenção.

É um catálogo bem amplo, indo de esportes tradicionais nas apostas, como futebol e tênis, até luta livre, trote e sinuca. Realmente abrange uma gama gigantesca de competições. Vamos nos aprofundar nisso mais abaixo.

Campeonatos disponíveis

Apostando pela Leo Vegas Brasil, o jogador poderá encontrar, literalmente, milhares de campeonatos nas apostas esportivas. O número impressionou nossa análise, já que o site cobre ligas de centenas de países.

Obviamente, a melhor cobertura são dos torneios mais populares. NFL, NBA, Champions, Grand Slam e outros que reúnem milhões de fãs são os mais chamativos.

Eles possuem um número elevado de mercados de apostas, com as três categorias existentes: apostas pré-jogo, apostas ao vivo e apostas de longo prazo.

As primeiras apostas são feitas com antecipação ao evento. Por exemplo, dá para apostar em todos os jogos do Brasileirão dias antes deles acontecerem.

Já as ao vivo são feitas durante os eventos, mas falaremos mais sobre elas à frente. Por fim, as apostas de longo prazo são aquelas que focam nos resultados do torneio. Apenas para ilustrar, são mercados como “Quem será campeão da F1”.

É interessante ver que a Leo Vegas dá importância para cada uma das categorias. Começando pelo pré-jogo, mais comum entre os três, é raro não encontrar um jogo por lá. A exceção são torneios muito específicos.

Já as apostas online de longo prazo, bem raras, estão presentes em diversos campeonatos. Elas se destacam pelas odds elevadas, já que o apostador corre mais risco por conta da grande antecedência em que o palpite é feito.

Principais esportes

Apesar do catálogo amplo, sabemos que os jogadores vão focar em alguns segmentos específicos. Por isso, também concentramos nossa avaliação nesses mercados de apostas.

Assim, vimos que o futebol é bem ofertado na Leo Vegas. Além da Leo Vegas cobrir os grandes torneios europeus, ela ainda permite fazer apostas na maioria das competições brasileiras.

Claro, não espere torneios amadores ou quartas divisões de estaduais. Por lá, dá para encontrar as primeiras divisões do Campeonato Brasileiro, uma dezena de estaduais e a Copa do Brasil.

A cobertura para o restante da América do Sul também é interessante. Só para ilustrar, conseguimos encontrar apostas em vários times argentinos, chilenos, paraguaios e assim por diante.

Dessa forma, a Leo Vegas conseguirá atender os requisitos dos dois tipos de apostadores. Aqueles que buscam fazer apostas em seu time de coração e também o que procura campeonatos e clubes totalmente fora do comum.

E ainda há o futebol americano, com direito a campeonatos universitários. Isso aprimora ainda mais a experiência.

Esportes incomuns

Se a Leo Vegas cobre os esportes mais famosos, onde ela se diferencia de outras operadoras? Segundo nossa experiência, alguns jogadores buscam fazer apostas esportivas fora do tradicional.

Nesse sentido, a Leo Vegas cobre categorias como:

WWE/Luta livre - encontrado em poucos sites de aposta, é possível apostar nos campeonatos de luta livre pela Leo Levas, incluindo lutas femininas e desafios especiais;

Xadrez - para quem prefere desafios mentais, a Leo Vegas cobre os maiores torneios de xadrez do planeta. Em nossa análise, vimos mercados para o campeonato mundial masculino e feminino;

Esportes de inverno - Esqui, snowboard e outros esportes disputados em países frios podem ser alvo de apostas esportivas dentro da Leo Vegas Brasil, mesmo que não sejam competições comuns nacionalmente;

Dardos - os campeonatos de dardos são organizados por ligas profissionais e o esporte tem sido cada vez mais considerado de ato nível. Assim, é possível fazer apostas em partidas de dardos;

Boliche: assim como os dardos, o boliche deixou de ser uma atração e passou a ser um esporte com ligas profissionais pelo mundo. A Leo Vegas permite fazer apostas em grande parte delas, com odds bem interessantes.

Fora esses, há literalmente dezenas de outros esportes. Isso mostra que os fãs de diferentes segmentos podem criar uma conta na operadora e ter boas experiências.

Mercados não-esportivos

Por fim, também analisamos aqueles mercados que não fazem parte do cenário esportivo. Assim, sabia que dá para apostar no Oscar pela Leo Vegas? A premiação anual de cinema chama muita atenção, principalmente de quem não curte esportes.

Grammy, Emmy e vários outros eventos também podem ser escolhidos para suas apostas online. Até reality shows que fazem sucesso no Brasil estão por lá.

Dessa forma, consideramos isso importante, pois atrai também quem não faz apostas esportivas. Estão disponíveis na aba “TV e Atualidades”.

Odds da Leo Vegas Brasil- nota 5/5

As odds na Leo Vegas são muito variadas, já que há um número gigantesco de mercados. Por isso, seria complicado testar cada uma delas ou avaliar se todas são boas/ruins.

Em vez disso, focamos em fazer uma análise geral, escolhendo eventos de maior relevância e registrando como estavam odds para tais apostas. Além disso, vamos comentar se a Leo Vegas possui um equilíbrio entre os retornos e os riscos.

Odds nos mercados tradicionais

Os mercados mais comuns são aqueles com resultados básicos. Por exemplo, 1x2, handicaps, dupla chance, placar exato, aproximado, etc. Como já era esperado, a Leo Vegas permite fazer apostas em todos esses.

Assim, selecionamos a partida Real Madrid vs Liverpool, pela Champions League. Para o mercado 1x2, ou seja, vitória de um lado ou empate, as odds estavam todas acima de 2.40. Além disso, o empate estava com retornos de 4.00.

Sendo uma partida com times bem equilibrados, essas odds são interessantes. Todos os três palpites são prováveis de ocorrer e até o empate não é uma aposta tão arriscada.

No mercado de chance dupla, menos arriscado, os retornos também eram positivos. Os ganhos eram entre 1.29 e 1.62. Calculando os riscos, são números bem notáveis e favoráveis ao apostador. As odds acima estão sujeitas a mudanças após a publicação.

Outros mercados seguiam essa lógica. Claro, algumas apostas não são tão rentáveis, já que seus riscos são muito baixos. Por outro lado, há mercados que não valem a pena por serem improváveis de resultarem em vitória.

Com isso, os apostadores devem analisar bem antes de fazer suas apostas esportivas. Pesquisando bem, é possível fazer boas seleções.

Odds nos mercados especiais

E os mercados fora do padrão? A Leo Vegas permite fazer palpites que não são tão conhecidos, usando os mais diferentes resultados.

Isso inclui fazer aposta em números de escanteios, cartões, faltas, chutes a gol e muito mais. Na partida Manchester City vs RB Leipzig, vimos que essas apostas reúnem valores elevados.

Por exemplo, as apostas esportivas em cartões iam de 1.23 no valor mais baixo até 3.90 no mais alto. Em palpites com risco médio, como abaixo de 3.5 cartões, encontramos retornos acima de 1.90. As odds citadas podem mudar a qualquer momento.

Achamos interessante que mesmo mercados aproximados eram rentáveis. São apostas que permitem apontar um resultado como “abaixo de” ou “acima de”. Eles são mais interessantes porque não é tão complicado acertar esse tipo de palpite.

Streaming e apostas ao vivo na Leo Vegas Brasil: nota 3/5

Como falamos anteriormente, a Leo Vegas também permite fazer apostas ao vivo, o que é um pré-requisito para vários apostadores. Assim, é interessante analisar como são os mercados em tempo real da empresa.

Para mostrar ainda mais detalhes, vamos pular algumas questões. Por exemplo, o número de esportes e campeonatos são bem semelhantes ao que já comentamos nos tópicos anteriores.

A relação entre ganhos e riscos nas odds também se encaixam nisso. Por isso, abordamos outros parâmetros.

Cobertura das apostas ao vivo

As apostas ao vivo exigem uma plataforma bem feita. Afinal, são eventos acontecendo em tempo real, então qualquer atraso pode prejudicar as apostas online.

Nesse sentido, gostamos do que a Leo Vegas oferece. Os mercados disponíveis por lá são numerosos, mas não fazem a página travar e tão pouco apresentar erros.

O bilhete de aposta também funciona bem com os palpites online. Dá para notar com facilidade quando uma aposta é concluída e quais ainda estão vigentes.

Por fim, a cobertura de eventos é impressionante. Em qualquer momento do dia há jogos para fazer apostas, mesmo em fins de semana ou feriados.

Transmissão ao vivo

Infelizmente, não há streaming ao vivo na Leo Vegas. Esse é um dos poucos pontos positivos da operadora. Caso isso mude no futuro, mudaremos nossa análise para avaliar o recurso.

Aplicativo - nota 5/5

Um dos grandes diferenciais da Leo Vegas está em suas versões para smartphone. A plataforma entende que os jogadores estão migrando em grande volume para o ambiente mobile.

Nós também temos consciência disso. Por isso, analisamos como a Leo Vegas funciona tanto no Android, quanto no iOS. Ademais, vamos mostrar também como o site funciona ao ser aberto no celular.

App da Leo Vegas

O app da Leo Vegas está disponível para Android e para iOS. No primeiro sistema, pode ser baixado via o próprio site da plataforma. Basta acessá-lo e baixar o arquivo apk.

Já nos smartphones da Apple, é necessário baixar o app pela loja oficial da empresa, a App Store. Dito isso, o app da Leo Vegas é um dos poucos programas de apostas disponíveis nesses celulares, o que já foi um grande positivo na nossa review.

Ainda, podemos dizer que o sistema da Leo Vegas funciona melhor em sua versão móvel do que nos PCs. O serviço parece ter sido pensado para telas verticais e uso com touchscreen.

Com isso, a escolha de apostas, depósitos, saques e até consultas de saldo se tornam mais práticas. Além disso, a empresa não retirou nenhuma função do modo mobile, optando por entregar a experiência completa.

Não é preciso nenhum passo a passo complexo para ativá-lo. Basta fazer o passo a passo necessário para instalar aplicativos em seu smartphone.

Métodos de pagamento: nota 5/5

Os depósitos e saques na Leo Vegas são feitos de forma bem prática, mas sem abrir mão da segurança. Em nossos testes, vimos que a Leo Vegas disponibiliza os seguintes métodos:

Pix; PicPay Transferência Bancária; Boleto; Cartão de crédito, carteiras digitais e outros.

O depósito mínimo é de R$25 na maioria dos métodos. Já o saque mínimo da Leo Vegas é de R$50.

Não é preciso seguir nenhum passo a passo muito longo para depositar. Já para o saque, é necessário verificar a identidade do titular da conta.

A Leo Vegas Brasil não cobra taxas de transferência, mas pode haver cobranças das instituições de pagamento. O tempo de saque varia conforme o método escolhido.

Atendimento ao Cliente - nota 4.8/5

O atendimento ao cliente da Leo Vegas é bom. Ele funciona via chat ao vivo, central de ajuda (com todo tipo de passo a passo para o serviço) ou e-mail.

O chat responde rapidamente e em português. Todavia, não funciona após às 23h e antes das 8h. Levando em conta que alguns eventos ocorrem de madrugada, é um ponto em que a casa pode melhorar.

Nossa opinião - nota final 4.9/5

A Leo Vegas é uma das casas de apostas que mais se destaca nos smartphones. Seu app é muito bem feito e está presente tanto no Android, como no iOS. Ainda, possui bônus variados, boas odds e muitos mercados.

Dentre os poucos pontos negativos, a operadora deve oferecer streaming no futuro. O chat também será melhor caso funcione 24 horas.