Novibet é confiável? Saiba tudo sobre a casa de apostas

A Novibet é uma plataforma confiável de apostas, licenciada no Brasil e atenta às regulamentações do setor. Confira a nossa avaliação da plataforma.

Com o avanço das apostas esportivas no Brasil, cresce também o número de plataformas disponíveis. E, com elas, vem a dúvida: a Novibet é confiável?

A operadora chegou ao mercado nacional com uma proposta ambiciosa — combinar segurança, bom suporte e uma plataforma cheia de recursos para quem aposta com frequência.

E, até aqui, tem conseguido entregar uma experiência sólida: site responsivo, variedade de mercados, odds competitivas e navegação fluida.

A Novibet é legal no Brasil?

Sim. A Novibet é uma casa de apostas legalizada para atuar no Brasil e está em conformidade com as regras da nova regulamentação do setor.

Com a regulamentação das apostas de cota fixa em vigor, todas as plataformas precisam de autorização da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda (SPA/MF) — e a Novibet já está devidamente licenciada.

Licença de apostas e jogos online

O operador do site de apostas é a empresa NVBT GAMING LTDA, registrada no Brasil sob o CNPJ nº 50.587.712/0001-27 e com sede na Rua Brejo Alegre, nº 93, 2º Andar, Brooklin, São Paulo/SP, CEP 04557-050.

A autorização foi concedida por meio da Portaria SPA/MF nº 249, de 07/02/2025, publicada oficialmente em 11/02/2025.

Em resumo, a Novibet Brasil segue todas as exigências legais para operar como um site de apostas no país: protege os dados dos usuários, promove o jogo responsável e adota medidas contra lavagem de dinheiro. Contribuindo para uma experiência mais segura e confiável para o apostador brasileiro.

Novibet é confiável?

Sim, a Novibet é confiável e já mostrou que tem estrutura para disputar espaço entre as grandes casas de apostas no Brasil.

No quesito segurança, a Novibet adota tecnologias avançadas para proteger os dados dos usuários, como criptografia SSL e protocolos atualizados de segurança digital.

Isso garante que todas as etapas — desde o cadastro até os saques — sejam feitas em ambiente seguro e protegido contra acessos não autorizados.

Outro ponto que reforça a confiabilidade da casa é o compromisso com o jogo responsável. A plataforma oferece ferramentas eficazes de controle, como limites de depósito, controle de tempo, pausas programadas e até a opção de autoexclusão.

Essas medidas são fundamentais para promover uma experiência equilibrada e segura, respeitando o perfil de cada apostador.

Além disso, a Novibet atua com transparência e vem conquistando uma base crescente de usuários no Brasil, com suporte em português, canais de atendimento ativos e uma operação alinhada com as normas da Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA/MF).

Mesmo com pouco tempo de atuação no país, a plataforma já demonstra solidez, atenção ao cliente e um funcionamento profissional.

Novibet Reclame Aqui

O Reclame Aqui é um dos principais canais usados por consumidores brasileiros para relatar problemas e buscar soluções com empresas. E como confiança é um fator essencial nas apostas online, vale a pena conferir como a Novibet apostas se sai na plataforma.

Atualmente, a nota da Novibet no Reclame Aqui é 5.4 de 10, com classificação geral considerada "Ruim". Nos últimos 12 meses, a empresa respondeu a mais de 94% das reclamações, o que mostra empenho em oferecer retorno ao usuário.

Grande parte das queixas envolve situações que poderiam ser evitadas com uma leitura mais atenta dos termos e condições da plataforma. Ou seja, é comum ver casos de mal-entendidos quanto a regras de bônus, prazos ou processos de verificação.

Mesmo assim, é importante lembrar que o Reclame Aqui não é o único termômetro de confiabilidade. A Novibet conta com um canal próprio de atendimento ao cliente, disponível no site oficial, que costuma ser mais ágil e direto para resolver dúvidas ou pendências.

O site da Novibet é seguro?

Sim, a Novibet apostas oferece um ambiente digital seguro para quem aposta no Brasil. A plataforma conta com certificado SSL de última geração, o mesmo padrão usado por bancos e grandes empresas de tecnologia.

Isso garante que as informações pessoais, bancárias e de login fiquem protegidas contra interceptações ou acessos indevidos.

Outro ponto que reforça a segurança da Novibet é o processo de verificação de identidade. Assim que o usuário cria uma conta, é necessário enviar documentos oficiais e uma selfie para ativar os saques.

Essa exigência segue as diretrizes de prevenção à fraude e uso indevido da conta. Pode parecer um pouco burocrático no início, mas é essencial para manter o ambiente justo e transparente.

E caso o usuário precise de suporte, a Novibet disponibiliza atendimento ao cliente 24 horas por dia, em português, via chat ao vivo e e-mail. Isso garante que qualquer dúvida ou problema — seja com depósitos, saques ou uso da plataforma — possa ser resolvido com agilidade.

Novibet apostas: o que mais gostamos na plataforma

A Novibet vem ganhando espaço entre os apostadores brasileiros por oferecer uma experiência sólida, moderna e ajustada às novas exigências do mercado nacional.

A plataforma combina bom desempenho, variedade de recursos e um site seguro, com navegação fluida tanto no desktop quanto no celular.

Modalidades esportivas e mercados

O catálogo esportivo da Novibet é bastante completo. Além do futebol, a casa oferece apostas em tênis, basquete, MMA, automobilismo, esportes americanos, vôlei, entre outros.

Dentro desses esportes, o apostador encontra mercados tradicionais e alternativos: resultado final, total de gols, ambas marcam, escanteios, cartões, handicaps e apostas em estatísticas individuais.

A cobertura de eventos também chama a atenção. Grandes ligas, torneios internacionais e até campeonatos menos conhecidos aparecem com frequência, com cotações atualizadas e opções de apostas variadas.

Odds na Novibet

A Novibet trabalha com odds competitivas e ainda oferece o recurso SuperOdds, que aumenta as cotações em eventos selecionados. Isso pode representar um diferencial real na hora de buscar valor em um palpite.

Novibet app

A Novibet oferece uma experiência completa para quem aposta pelo celular, com ou sem aplicativo. Para usuários Android, a plataforma disponibiliza um app em formato APK, que pode ser baixado diretamente no site oficial.

Já no iPhone, ainda não há um Novibet app disponível na Apple Store. No entanto, é possível criar um atalho do site na tela inicial do celular, simulando a experiência de um app. Com isso, o usuário acessa rapidamente todas as funcionalidades da plataforma com apenas um toque.

Estatísticas e transmissão ao vivo

Durante as apostas ao vivo, a Novibet oferece um painel completo com estatísticas em tempo real, ajudando quem aposta de forma mais analítica. É possível acompanhar dados como posse de bola, finalizações, escanteios e outros números relevantes.

Apesar de ainda não disponibilizar streaming ao vivo com frequência, o suporte estatístico compensa, especialmente para quem acompanha vários jogos ao mesmo tempo.

Cash Out

O recurso de Cash Out está disponível em muitos eventos da Novibet e funciona bem. Ele permite encerrar uma aposta antes do fim do jogo, seja para garantir um lucro parcial ou para reduzir prejuízos caso o jogo vire.

É uma ferramenta essencial para quem gosta de controlar melhor os riscos e agir com estratégia durante as partidas.

Criar Aposta

Outro destaque da Novibet é a função Criar Aposta, que permite combinar diferentes mercados dentro de um mesmo evento esportivo — como resultado da partida, escanteios e gols — em um único bilhete, com odds combinadas.

É uma função ideal para quem curte montar apostas personalizadas e explorar múltiplos cenários em um só jogo.

Bet Mentor

Atualmente, a Novibet não conta com um sistema de Bet Mentor, ou seja, não oferece sugestões automáticas de apostas baseadas no seu perfil ou histórico.

Mesmo assim, a plataforma compensa com ferramentas clássicas e confiáveis, como cash out, SuperOdds e apostas personalizadas, entregando uma experiência robusta e flexível para todos os perfis de apostadores.

Novibet é confiável? Perguntas frequentes

Ainda está em dúvida se a Novibet é confiável? Abaixo, respondemos às principais perguntas feitas por quem está conhecendo a plataforma agora:

Posso confiar na Novibet?

Sim, a Novibet é um site de apostas confiável e regulamentada para operar no Brasil. A empresa responsável, NVBT GAMING LTDA, está registrada no país e licenciada pela Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda, o que garante que a plataforma segue todas as exigências legais do setor.

É seguro apostar na Novibet?

A segurança é um dos pilares da Novibet. O site utiliza criptografia SSL, protocolos de proteção de dados e políticas rígidas de verificação de identidade. Tudo isso garante que suas informações pessoais e financeiras fiquem protegidas do início ao fim da experiência de apostas.

Quanto tempo a Novibet demora para pagar?

Os saques costumam ser processados em até 24 horas, especialmente quando feitos via Pix. Em alguns casos, o prazo pode se estender um pouco, dependendo da verificação de identidade ou do método escolhido, mas a plataforma tem histórico positivo de pagamentos dentro do prazo.

Como funciona a Novibet?

A Novibet oferece apostas esportivas, cassino, jogos ao vivo e muito mais. O processo é simples: você cria uma conta, faz um depósito e escolhe os mercados onde deseja apostar. Há recursos como cash out, SuperOdds e uma navegação intuitiva tanto no desktop quanto no mobile.

Quais métodos de pagamento são aceitos na Novibet Brasil?

A Novibet Brasil aceita Pix, cartões de crédito, transferência bancária e carteiras digitais. Os saques são processados em até 24 horas, dependendo do método escolhido. Em caso de problemas, o suporte está disponível por e-mail e chat.

A Novibet aceita Pix?

Sim. A Novibet Brasil aceita Pix tanto para depósitos quanto para saques. É um método rápido, sem taxas e que facilita bastante a vida de quem aposta no Brasil. Os depósitos são liberados na hora, e os saques, em geral, caem na conta em poucas horas.