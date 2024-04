Goal.com Apostas - Princípios editoriais

Diretrizes sobre a relação entre Better Collective e Goal.com e seus respectivos departamentos editorial e comercial

A Goal.com Apostas é produzida pela Goal.com, uma marca da Footballco, em parceria com a Better Collective. Nossos princípios de publicação de parceria descrevem como o conteúdo da Goal.com Apostas é produzido de acordo com:

A visão da Goal.com Apostas

Os valores da Goal.com Apostas

Supervisão e envolvimento da Goal.com no conteúdo da página de apostas

Equipe da Goal.com Apostas

Goal.com Apostas - em parceria com a Better Collective

Mais informações sobre a divulgação de publicidade de apostas na Goal.com

Última atualização da política: 22/4/2024

Visão da Goal.com Apostas

A Goal.com Apostas se dedica a fornecer aos leitores da Goal.com as melhores análises, insights e informações sobre apostas e jogos de azar.

Agregamos valor para os leitores da Goal.com capacitando-os a tomar suas próprias decisões informadas sobre apostas e jogos de azar por meio de conteúdo educativo sobre apostas e odds, análises de especialistas em sites de apostas e cassinos e dicas de apostas para os maiores eventos

Valores da Goal.com Apostas

Precisão: A Goal.com Apostas adota um alto nível de escrita, checagem de fatos, subedição e um cronograma de atualizações regulares para garantir que todo o conteúdo seja preciso e esteja atualizado.

Equilíbrio: Apresentamos de forma justa os pontos positivos e negativos de todas as marcas, produtos e ofertas que cobrimos, para fornecer ao leitor as informações necessárias para tomar decisões informadas sobre apostas e jogos de azar.

Contexto: Como parte da nossa missão de ajudar os leitores a tomar decisões conscientes, estamos comprometidos com pesquisas aprofundadas e contínuas para oferecer o contexto necessário para comparar diferentes produtos e selecionar a melhor opção para cada um.

Experiência: Todo o conteúdo publicado na Goal.com Apostas é escrito por redatores com vasta experiência em apostas e jogos de azar, tanto como apostadores quanto como jornalistas.

Jogo Seguro: A Goal.com Apostas está comprometida em promover o jogo seguro. Esse compromisso também é compartilhado pela Better Collective, cujas credenciais de jogo seguro são reforçadas por seu status de membro fundador da RAIG (Responsible Affiliates In Gambling).

Legal e Compliante: A Goal.com Apostas garante que todas as casas de apostas, cassinos ou outras marcas apresentadas no centro de apostas sejam licenciadas por autoridades internacionais, e a perda de licença de uma marca resultará em sua remoção do site.

Transparência: Conforme destacado neste documento, a Goal.com Apostas está comprometida em ser transparente sobre a forma como produzimos nosso conteúdo, desde a forma como é financiado até a forma como é pesquisado, produzido e distribuído.

Supervisão e envolvimento da Goal.com no conteúdo da Goal.com Apostas

A Goal.com e a Better Collective trabalham juntas em todos os artigos publicados na Goal.com Apostas para garantir que entreguemos análises e informações valiosas sobre apostas aos leitores.

Para manter os padrões editoriais líderes da indústria da Goal.com, seguimos um processo robusto:

Conceitos de conteúdo colaborativo: A Goal.com e a Better Collective colaboram em todos os conceitos de conteúdo. A aprovação da Goal.com é necessária para conceitos de conteúdo da Goal.com Apostas.

Redação especializada: Redatores especialistas da Better Collective pesquisam, escrevem e checam os fatos dos artigos.

Supervisão editorial: A equipe editorial da Goal.com tem supervisão de todo o conteúdo.

Divulgação e promoção: O conteúdo da Goal.com Apostas é compartilhado com os leitores em todo o site.*

Monitoramento contínuo: A Goal.com e a Better Collective monitoram a precisão do conteúdo de forma contínua.

Atualizações regulares: Editores da Better Collective produzem atualizações de conteúdo para manter a relevância.

*A Goal.com compartilha e promove o conteúdo da Goal.com Apostas com seu público de diversas formas:

Links na home page para a seção Goal.com Apostas

Subnavegações que fornecem acesso rápido ao conteúdo mais popular da Goal.com Apostas

Links internos de artigos relevantes para o conteúdo da Goal.com Apostas

Carrossel de "Escolhas do Editor" promovendo o conteúdo da Goal.com Apostas

Time da Goal.com Apostas

Marcela Sorosini - Content Manager e Writer

Marcela Sorosini é a gerente de conteúdo da seção de apostas do Goal no Brasil.

Marcela é jornalista com mais de 10 anos de experiência.

Trabalhou em grandes veículos de comunicação no Rio de Janeiro, como os jornais Extra, O Globo e a TV Globo.

Escreve sobre casas de apostas e a legislação das apostas no Brasil desde 2021.

Diana Figueiredo - Head of iGaming Content Brazil & Writer

Diana Figueiredo é a Head of iGaming Content Brazil da Better Collective no Brasil.

Diana é jornalista há mais de 15 anos, trabalhou no Jornal Extra e no Jornal O Globo de 2012 a 2018, onde escreveu para editorias como economia, mundo e turismo.

No Jornal O Globo escreveu também no blog Aqui se Bebe sobre cervejas e uma coluna de mesmo nome no caderno RioShow.

Entusiasta do mundo das apostas esportivas legais e dos esportes, desde 2016 é também editora do blog de viagens Diana Viaja.

Bruno Bataglin - Content Manager e Writer

Bruno Bataglin é gerente de conteúdo na Better Collective no Brasil.

Jornalista de formação, tem experiência no jornalismo esportivo com passagens por redações como Gazeta Esportiva e Jovem Pan Online. Entrou no mundo das apostas esportivas por volta de 2016. Desde então, vem buscando ampliar mais e mais o conhecimento sobre o assunto.

Tem experiência em análises de casas de apostas online, além de prognósticos esportivos.

Fabrício Provenzano - Content Manager e Writer

Fabrício Provenzano é gerente de conteúdo na Better Collective Brasil.

Formado pela PUC-RJ, Fabrício é jornalista com mais de 10 anos de experiência em redação e edição. Trabalhou em veículos de comunicação no Rio de Janeiro, como os jornais Extra e O Globo. Além disso, tem experiência como produtor de televisão nos canais BAND e SBT.

Lucas Coca - Content Manager e Writer

Lucas Coca é criador de conteúdo na Better Collective do Brasil.

Biólogo, professor e músico, Lucas se especializou no ramo das apostas esportivas e trabalha com prognósticos, reviews de casas de apostas e cassino desde 2020.

Luiza Sarmento - Content Manager e Writer

Luiza Sarmento é content writer no time de Media Partnerships da Better Collective no Brasil.

Formada pela Escola de Comunicação da UFRJ, Luiza teve passagens pelo Fluminense Football Club e pela Globo.

Apaixonada por esportes e aficionada, em especial, por futebol.

Divulgação Publicitária da Goal.com Apostas

‘+18 | Conteúdo Comercial | T&C se Aplicam | Jogue com Responsabilidade | Divulgação Publicitária’

Aceitar uma das ofertas apresentadas nesta página pode resultar em um pagamento para a Goal.com e para a Better Collective. Esse pagamento pode afetar como e onde as casas de apostas aparecem na página e a ordem de exibição, mas não influencia nossas avaliações.’

O ponto crucial aqui é que quaisquer pagamentos recebidos não influenciam nossas avaliações.

As análises e classificações de casas de apostas, cassinos online, ofertas para novos e para clientes existentes refletem o jornalismo baseado em fatos e as opiniões especializadas de nossos jornalistas, respaldadas por anos de cobertura do mercado de apostas e iGaming.

Goal.com Apostas - Em parceria com a Better Collective

A Goal.com lançou a parceria Goal.com Apostas com a Better Collective em março de 2023, com o objetivo de oferecer aos seus leitores as melhores análises, insights e informações sobre apostas e jogos de azar.

A parceria dá à Better Collective a oportunidade de alcançar e capacitar milhões de apostadores em todo o mundo por meio de conteúdo de alta qualidade, de forma transparente e responsável.

Quem é a Better Collective?

A Better Collective é um grupo de mídia digital esportiva que opera um forte portfólio de marcas nacionais e globais de mídia esportiva, incluindo Action Network e Vegas Insider nos EUA, Bolavip no Brasil, Redgol no Chile e gigantes globais de eSports como HLTV e Futbin.

A Better Collective tem um histórico premiado em marketing de afiliados de apostas esportivas e iGaming, tendo sido eleita afiliada do ano pela Affiliate Company do ano pela EGR em 2023, IGB em 2023, etc.

Esta combinação de experiência em esportes, apostas e marketing de afiliados tornou a Better Collective a parceira de conteúdo de apostas preferida para os sites de notícias e esportes mais famosos do mundo, desde o New York Post até Goal.com, Depor no Peru, Lance, Metrópoles e Terra no Brasil, Punch Nigéria e muitos mais.