Palpite Barcelona x Levante - La Liga - 22/02/2026

Nosso especialista em apostas espera uma vitória convincente do Barcelona, com Raphinha marcando e muitos gols no segundo tempo.

Dicas de apostas para Barcelona x Levante:

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Barcelona 4-1 Levante;

Palpite de artilheiros: Barcelona - Raphinha, Lamine Yamal, Ferran Torres, Fermin Lopez; Levante - Karl Etta Eyong.

A busca do Barcelona pelo título da liga teve um grande revés após uma surpreendente derrota por 2-1 para os rivais catalães Girona na noite de segunda-feira. Este resultado marcou sua segunda derrota na liga de 2026 e o fez cair para o segundo lugar, atrás do Real Madrid.

Agora, eles sofreram derrotas consecutivas em todas as competições, incluindo uma derrota por 4-0 contra o Atlético de Madrid na Copa do Rei. As táticas de Hansi Flick estão sob forte escrutínio, com relatos sugerindo que alguns jogadores preferem uma abordagem diferente.

Um jogo em casa contra o Levante, que está em dificuldades, oferece uma boa oportunidade para voltar aos trilhos. Os visitantes entram nesta partida após derrotas consecutivas em clássicos em casa para Valencia e Villarreal. Atualmente, estão em uma posição difícil na zona de rebaixamento, tendo vencido apenas quatro partidas na liga em toda a temporada.

Escalações esperadas para Barcelona x Levante

Escalação esperada do Barcelona: J. Garcia, Balde, Martin, Cubarsi, Kounde, De Jong, Fermin, Olmo, Raphinha, Ferran, Yamal;

Escalação esperada do Levante: Ryan, Sanchez, Moreno, De la Fuente, Toljan, Raghouber, Vencedor, Romero, Alvarez, Tunde, Etta Eyong.

O Barça vai se recuperar com uma vitória decisiva

A qualidade das recentes atuações do Barcelona tem sido, certamente, preocupante. Suas falhas defensivas foram sistematicamente expostas tanto pelo Girona quanto pelo Atlético de Madrid. No entanto, seu forte recorde em casa sugere que estão bem posicionados para uma recuperação neste domingo.

Os catalães têm um recorde de 100% na frente de seus próprios torcedores na La Liga nesta temporada. Eles registraram uma média de 3,09 gols por jogo em casa, enquanto sofreram apenas 0,45 vezes por 90 minutos. Notavelmente, venceram 45% desses jogos por margens de três ou mais gols.

Isso representa uma tarefa assustadora para o Levante, cuja breve melhora sob o novo técnico Luís Castro parece ter terminado. Eles têm o pior recorde defensivo na primeira divisão espanhola, sofrendo uma média de 1,71 gols por jogo.

Os visitantes estão agora sete pontos longe da segurança. Também estão em desvantagem, tendo jogado na noite de quarta-feira. Enquanto isso, o Barça se beneficiou de um meio de semana livre. Apoiar o time da casa com um Handicap -2 parece bom com uma probabilidade implícita de 54%.

Dica de aposta 1 para Barcelona x Levante: Handicap -2: Barcelona, com odds de 1.85 na Betano.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Barcelona x Levante nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Raphinha vai dificultar a vida do Levante

Esta temporada destacou quão essencial Raphinha é para o Barcelona, especialmente no que diz respeito à eficiência de pressão. Na sua ausência, os adversários encontraram mais facilidade para navegar pelo meio-campo e explorar a linha defensiva alta de Hansi Flick.

O ex-jogador do Leeds acaba de retornar de seu último contratempo físico. Ele deve estar melhor preparado no domingo, após jogar 63 minutos contra o Girona.

Raphinha estava em excelente forma ao longo de dezembro e janeiro, registrando seis gols em 10 partidas. Apesar de seus problemas de lesão, o jogador de 29 anos tem uma média de um gol a cada 117 minutos na La Liga nesta temporada.

Enfrentando a pior defesa da divisão, há todas as chances de ele melhorar esse recorde. Raphinha está com um bom valor como aposta de artilheiro a qualquer momento, com uma probabilidade implícita de 57%.

Dica de aposta 2 para Barcelona x Levante: Artilheiro a qualquer momento: Raphinha, com odds de 1.77 na Betano.

O time da casa vai dominar após o intervalo

O Levante está jogando sua terceira partida em oito dias, e há uma alta probabilidade de que sua moral decline durante o segundo tempo. Derrotas em casa para seus dois rivais mais próximos da primeira divisão na última semana provavelmente impactaram sua confiança. Suas perspectivas de sobrevivência parecem escassas a partir desta posição, e é altamente improvável que melhorem neste fim de semana.

No encontro anterior, o Levante tinha uma vantagem de 2-0 no intervalo, mas acabou perdendo por 3-2 para o Barcelona. Esse é apenas um exemplo do quão fortes os catalães têm sido no segundo tempo nesta temporada.

Em casa, o Barça marcou 21 gols após o intervalo na La Liga, em apenas 11 partidas. Eles ainda não sofreram um gol no segundo tempo na frente de seus próprios torcedores na liga.

Por outro lado, o Levante tem lutado para se manter nos jogos, mesmo quando começa bem. Em partidas fora de casa, 67% dos gols que sofreram na primeira divisão espanhola vieram após o intervalo. Essas tendências sugerem que apostar no Barcelona para marcar mais de 2,5 gols no segundo tempo oferece valor.