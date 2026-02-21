Palpite Osasuna x Real Madrid - La Liga - 21/02/2026

Nosso especialista em apostas espera um jogo equilibrado, com ambos os times marcando. No entanto, o líder do campeonato, Real Madrid, deve conquistar os três pontos.

Dicas de apostas para Osasuna x Real Madrid:

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Osasuna 1-2 Real Madrid;

Palpite de artilheiros: Osasuna - Ante Budimir; Real Madrid - Kylian Mbappé, Vinicius Júnior.

Este é um encontro entre duas equipes em boa forma na La Liga. O Osasuna melhorou muito desde o início do ano e está invicto nos últimos cinco jogos do campeonato.

Ele empatou em 2-2 contra o Villarreal em sua partida mais recente em casa. O time de Alessio Lisci, desde então, somou quatro pontos fora de casa contra Celta Vigo e Elche.

Esta será uma tarefa difícil contra um Real Madrid que venceu oito seguidas na La Liga. Os Blancos recuperaram a liderança no último fim de semana ao vencer a Real Sociedad por 4-1, enquanto o Barcelona tropeçou. Eles entram no jogo após uma vitória fora de casa por 1-0 contra o Benfica na Champions League.

Escalações esperadas para Osasuna x Real Madrid

Escalação esperada do Osasuna: Herrera, Galán, Herrando, Catena, Rosier, Torro, Moncayola, V. Muñoz, Oroz, Rubén, Budimir;

Escalação esperada do Real Madrid: Courtois, Carvajal, Militao, Alaba, Mendy, Camavinga, Tchouaméni, Valverde, Modric, Vinicius, Mbappé.

Os azarões vão surpreender no El Sadar

O Osasuna fez movimentos significativos em janeiro, melhorando suas opções na ala esquerda. Javi Galán veio do Atlético de Madrid e foi um sucesso imediato na lateral-esquerda. Enquanto isso, o promissor ponta Raúl Moro completou uma transferência de €5 milhões do Ajax.

O ex-jogador do Real Madrid, Víctor Muñoz, também está em boa forma. Ele é um dos jogadores mais rápidos da La Liga e marcou em duas de suas últimas cinco aparições. Assim, eles estão recebendo um bom suporte para o artilheiro Ante Budimir, que marcou sete vezes em oito jogos do campeonato.

O time de Pamplona marcou em todos os seus 11 jogos em casa nesta temporada. Ambos os times marcaram em 64% desses jogos.

Com o Real Madrid não conseguindo marcar apenas duas vezes nesta temporada na La Liga, este confronto também deve ter gols. Uma aposta em ambos os times para marcar parece sólida, com uma probabilidade implícita de 59%.

Dica de aposta 1 para Osasuna x Real Madrid: Ambos os times marcam: sim, com odds de 1.70 na Betano.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Osasuna x Real Madrid nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Los Blancos darão sequência às suas vitórias

Tem sido uma temporada incomum para o Real Madrid, já que suas atuações raramente foram verdadeiramente convincentes. No entanto, eles ainda têm uma média excelente de 2,5 pontos por jogo na La Liga.

Isso os deixa a caminho de uma campanha de 95 pontos. Se terminarem com esse número, será a terceira melhor pontuação do Real Madrid na história da primeira divisão espanhola.

Vinicius Júnior está mostrando sinais de voltar ao seu melhor nível. Ele marcou um gol brilhante na Champions League na terça-feira, enquanto Trent Alexander-Arnold também está começando a impressionar. Esses são desenvolvimentos realmente positivos para os visitantes.

O Osasuna em boa forma oferecerá um desafio, mas seu histórico contra os principais times tem sido ruim. Los Rojillos somaram apenas um ponto em sete partidas contra os seis primeiros colocados.

No geral, mesmo que haja alguma rotação leve, o Real Madrid deve ter qualidade suficiente para superar mais um adversário doméstico.

Dica de aposta 2 para Osasuna x Real Madrid: 1x2: Real Madrid, com odds de 1.72 na Betano.

A rede vai balançar após o intervalo

As cinco vitórias mais recentes do Real Madrid no campeonato ocorreram sob a orientação de Álvaro Arbeloa. Eles marcaram 12 gols nesses jogos, com oito deles vindo após o intervalo.

Comparado ao seu antecessor, Arbeloa tem sido um pouco mais conservador. Ele geralmente optou por um meio-campista extra, com Eduardo Camavinga e Aurélien Tchouaméni começando. No entanto, a velocidade e a qualidade dos Blancos no ataque tendem a se destacar no segundo tempo.

A defesa do Osasuna também tem sido muito mais vulnerável à medida que os jogos avançam. 75% dos gols que sofreram na La Liga nesta temporada vieram após o intervalo. Eles também costumam marcar tarde, com 36% de seus gols no campeonato vindo depois dos 75 minutos.

Essas tendências apontam para este jogo se abrindo nos estágios finais. Ambos os times têm atacantes muito rápidos capazes de incomodar defensores cansados. Apostar em mais de 1,5 gols no segundo tempo parece oferecer valor.