Palpite Manchester City x Newcastle - Premier League - 21/02/2026

Nosso especialista em apostas espera que o Manchester City se mantenha no encalço do Arsenal com uma vitória crucial contra o Newcastle.

Dicas de apostas para Manchester City x Newcastle:

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Manchester City 2-0 Newcastle;

Palpite de artilheiros: Manchester City - Erling Haaland, Antoine Semenyo.

A ambição do Manchester City de recuperar o título da Premier League ganhou um impulso significativo na semana passada após o empate do Arsenal em Brentford. Este resultado reduziu a diferença no topo para quatro pontos. No entanto, os Gunners podem ampliar essa vantagem para sete após seu jogo no meio da semana contra o Wolverhampton Wanderers.

Mesmo que a vantagem aumente, o time de Pep Guardiola ainda terá um jogo a menos, apesar de estar sete pontos atrás. Os Cityzens permanecem focados em manter a pressão sobre os líderes ao garantir mais três pontos na Premier League.

Se conseguirem manter a recente sequência de vitórias, o City tem uma chance realista de conquistar quatro títulos nesta temporada. Em meio a rumores de que esta pode ser a última campanha de Guardiola no clube, espera-se que a equipe demonstre imensa determinação ao longo do restante da temporada.

O Newcastle viaja para Manchester após um playoff da Champions League no meio da semana no Azerbaijão contra o FK Qarabag. A longa viagem necessária para esse confronto pode levantar preocupações sobre o desgaste dos jogadores.

No entanto, o técnico Eddie Howe deve motivar sua equipe a melhorar seu desempenho doméstico. Os Magpies atualmente ocupam a 10ª posição na tabela e estão perdendo terreno na corrida pela qualificação europeia.

Escalações esperadas para Manchester City x Newcastle

Escalação esperada do Manchester City: Donnarumma, Nunes, Dias, Guehi, Ait-Nouri, Silva, Rodri, O’Reilly, Foden, Semenyo, Haaland;

Escalação esperada do Newcastle: Pope, Trippier, Thiaw, Botman, Burn, Willock, Tonali, Ramsey, Barnes, Gordon, Wissa.

Foco na corrida pelo título

Após a derrota por 2-0 no derby de Manchester e uma inesperada derrota na Champions League para o Bodo/Glimt, o desempenho do City tem sido quase impecável. Os Cityzens estão em uma sequência de sete jogos sem perder em todas as competições, tendo vencido suas últimas quatro partidas.

Os anfitriões têm sido particularmente dominantes no Etihad Stadium, onde estão invictos em seus últimos 12 jogos na liga. De fato, nenhuma equipe visitante conseguiu uma vitória no campo do City desde o Tottenham Hotspur na 2ª rodada da temporada.

As dificuldades do Newcastle fora de casa são bem documentadas, já que venceram apenas três de seus 13 jogos fora de casa na liga. Os Magpies perderam seis desses confrontos e estavam em uma sequência de quatro jogos sem vencer na Premier League antes de derrotar o Spurs fora de casa.

Historicamente, o Etihad tem sido um local difícil para os visitantes, que perderam seus últimos 12 encontros lá. Além disso, seu recorde de apenas duas vitórias nos últimos sete jogos, sem incluir os resultados europeus do meio da semana, sugere um desafio difícil pela frente.

Dica de aposta 1 para Manchester City x Newcastle: Handicap -1: Manchester City vence, com odds de 2.08 na Betano.

Ataque dos Magpies neutralizado

Não é surpresa que o Man City seja a equipe mais ofensiva da divisão, marcando 54 gols em 26 partidas da liga. Eles têm uma média de 2,46 gols por jogo no Etihad. Além disso, contam com uma defesa que sofreu apenas oito gols em 13 jogos em casa nesta temporada.

Isso representa um grande obstáculo para o Newcastle, que não conseguiu balançar as redes em 46% de seus jogos fora de casa nesta temporada. Com 13 gols em 13 partidas fora, apenas Nottingham Forest, Sunderland e Wolves registraram menos gols fora de casa que o Newcastle.

Os anfitriões mantiveram a rede intacta em 54% de seus jogos em casa, com ambas as equipes marcando em apenas 38% dessas partidas. Dados históricos apoiam essa tendência, já que o Manchester City impediu o Newcastle de marcar em dois de seus últimos quatro encontros.

Além disso, os visitantes não conseguiram balançar as redes em sete de suas últimas oito visitas ao Etihad, um padrão que provavelmente continuará neste fim de semana.

Dica de aposta 2 para Manchester City x Newcastle: Ambas as equipes marcam: não, com odds de 2.29 na Betano.

O impacto de Antoine Semenyo

Quando Antoine Semenyo se juntou ao Man City vindo do Bournemouth em janeiro, Erling Haaland esperava que o ganês fosse um artilheiro prolífico. Semenyo atendeu às expectativas, causando um impacto imediato desde sua chegada.

Em apenas cinco aparições na Premier League pelo clube, Semenyo já registrou três gols e uma assistência. Sua forma recente é forte, com três gols em suas últimas cinco partidas em todas as competições.

O ganês também tem um histórico de sucesso contra o Newcastle, com quatro participações em gols em oito partidas. Espera-se que ele seja uma figura-chave no jogo de sábado, enquanto o Manchester City continua sua busca pelo título da liga.