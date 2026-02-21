Palpite PSG x Metz - Ligue 1 - 21/02/2026

Nosso especialista em apostas espera que o PSG, atual dono do título, derrote o Metz, último colocado na tabela, tornando ainda mais difícil a luta do lanterna para evitar o rebaixamento.

Dicas de apostas para PSG x Metz:

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: PSG 4-0 Metz;

Palpite de artilheiros: PSG - Desire Doue, Bradley Barcola, Vitinha, Ousmane Dembele.

O Paris Saint-Germain demonstrou sua resiliência no meio da semana. Eles superaram um déficit de dois gols no jogo de ida do mata-mata da Champions League para derrotar o Mônaco por 3-2. Desire Doue marcou em ambos os tempos para garantir um retorno bem-sucedido à capital francesa.

No entanto, sua forma no campeonato doméstico tem sido menos consistente. Os homens de Luis Enrique entram nesta partida após uma derrota por 3-1 para o Rennes. Este resultado permitiu que o Lens ficasse um ponto à frente deles no topo da classificação da Ligue 1.

O PSG provavelmente receberá de braços abertos o próximo jogo contra o Metz, tendo vencido os últimos 16 confrontos competitivos contra eles.

Em contraste, o Metz está lutando significativamente na parte inferior da liga. Atualmente, estão a nove pontos da segurança. Sua recente derrota por 2-1 para o também candidato ao rebaixamento Auxerre marcou sua quarta derrota em cinco partidas.

Apesar do recente revés do PSG na liga, eles continuam sendo os grandes favoritos. O Metz carece dos recursos necessários para desafiar os campeões em título no Parc des Princes.

Escalações esperadas para PSG x Metz

Escalação esperada do PSG: Safanov, Mendes, Pacho, Marquinhos, Hakimi, Zaire-Emery, Vitinha, Neves, Barcola, Kvaratskhelia, Doue;

Escalação esperada do Metz: Fischer, Kouao, Sane, Mboula, Ballo, Hein, Munongo, Deminguet, Tsitaishvili, Diallo, Abuashvili.

Os parisienses impedirão o Metz de marcar

O PSG estabeleceu um padrão de derrotar times da metade inferior sem sofrer gols. Quatro dos seis times atualmente na parte inferior não conseguiram marcar contra eles nesta temporada. Uma das únicas exceções ocorreu no confronto reverso, quando o Metz marcou duas vezes em uma derrota por 3-2 no Stade Saint-Symphorien.

Em casa, a defesa do PSG tem sido impenetrável. Eles mantiveram quatro jogos sem sofrer gol nos últimos cinco jogos da Ligue 1 no Parc des Princes, incluindo uma vitória notável por 5-0 sobre o Marseille no Le Classique.

Este é um encontro de extremos. O PSG possui o melhor ataque da liga com 49 gols. O Metz sofreu exatamente o mesmo número, tornando-os a pior defesa da divisão. Os visitantes marcaram apenas quatro vezes nos últimos cinco jogos, e sua confiança foi afetada pela recente sequência de derrotas.

O Metz não tem poder de fogo para ameaçar o PSG. Portanto, apostar que os anfitriões manterão mais um jogo sem sofrer gol em casa oferece um valor claro.

Dica de aposta 1 para PSG x Metz: Ambos os times marcam: não, com odds de 1.90 na Betano.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto PSG x Metz nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Vamos ver outra goleada parisiense

Após o resultado decepcionante no Roazhon Park, o PSG está ansioso para retomar o topo da Ligue 1. Embora a derrota por 3-1 tenha impactado o moral da equipe, a vitória de virada sobre o Mônaco na terça-feira restaurou sua confiança.

Os anfitriões possuem o ataque mais potente da Ligue 1. Com 49 gols, eles estão uma posição à frente do Marseille nas tabelas de artilharia. Sua força ofensiva é particularmente evidente no Parc des Princes.

Duas de suas últimas quatro partidas em casa na liga tiveram cinco gols. Suas vitórias dominantes por 5-0 sobre o Marseille e o Rennes destacam sua forma goleadora.

As tendências históricas também favorecem um jogo com muitos gols. O PSG marcou pelo menos duas vezes em cada um dos últimos seis encontros da liga com o Metz. Os visitantes não derrotam o time parisiense há quase 20 anos, com sua última vitória ocorrendo em maio de 2006.

Enfrentando um ataque tão prolífico, o Metz só pode tentar minimizar a margem de derrota.

Dica de aposta 2 para PSG x Metz: 1x2: PSG & Total de gols: mais de 3,5 gols, com odds de 1.83 na Betano.

Doue dará conta do serviço

O PSG inicialmente teve dificuldades em sua partida contra o Mônaco, sofrendo dois gols nos primeiros 20 minutos. Embora Vitinha tenha perdido um pênalti, a entrada de Desire Doue como substituto mudou o rumo do jogo.

O jovem de 20 anos marcou um gol crucial para reduzir a desvantagem antes que seu chute subsequente levasse ao empate de Achraf Hakimi. Doue completou a virada com outro chute de esquerda composto para garantir uma vitória por 3-2 no primeiro jogo.

Embora seu desempenho europeu tenha sido impressionante, Doue tem enfrentado dificuldades recentemente na Ligue 1. Ele não conseguiu marcar ou causar impacto significativo em suas últimas três partidas como titular. No entanto, o jovem atacante já registrou três gols e duas assistências durante esta campanha da liga. Mais importante, ele tem se mostrado confiável em momentos críticos.

Considerando a forma atual de Doue, a partida contra o Metz é a oportunidade ideal para ele redescobrir sua forma goleadora na Ligue 1.