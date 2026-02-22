Palpite Tottenham x Arsenal - Premier League - 22/02/2026

Espera-se que o Tottenham dê muito trabalho aos seus vizinhos. No entanto, dada a forma de ambas as equipes, um empate parece provável.

Dicas de apostas para Tottenham x Arsenal:

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Tottenham Hotspur 2-2 Arsenal;

Palpite de artilheiros: Tottenham - Dominic Solanke, Randal Kolo Muani; Arsenal - Kai Havertz, Gabriel Magalhães.

Os torcedores do Tottenham, provavelmente, nunca imaginaram que seu time estaria lutando contra o rebaixamento nesta temporada, especialmente após vencer a Liga Europa no último ano. Para colocar as coisas em perspectiva, eles estão apenas quatro pontos atrás em relação à mesma fase da temporada passada sob o comando de Ange Postecoglou.

No entanto, a diretoria dos Spurs não quis correr riscos e dispensou Thomas Frank de suas funções. A realidade é que os Lilywhites estão apenas cinco pontos à frente do West Ham, que ocupa a 18ª posição. Eles podem muito bem se encontrar lutando para manter seu status na Premier League.

Duas derrotas não são um bom sinal para os anfitriões, mas eles nomearam um novo técnico, Igor Tudor. As coisas podem mudar. Seu primeiro jogo no comando — o derby do Norte de Londres — será um teste rigoroso desde o início. É um verdadeiro batismo de fogo para o ex-treinador da Juventus, mas os torcedores esperam respostas imediatas.

Pode ser um bom momento para os Spurs enfrentarem o Arsenal, já que os Gunners estão passando por um momento instável. Os homens de Mikel Arteta tiveram a chance de abrir sete pontos de vantagem no topo da Premier League na quarta-feira. O Wolves tinha outros planos.

Depois de abrir 2-0 no jogo, o lado vermelho do Norte de Londres permitiu que o Wolves, que está na parte inferior da tabela, voltasse. As coisas pioraram para os Gunners quando sofreram um gol no minuto 94 e perderam mais dois pontos. Com o City tendo um jogo a menos, parece que todo o ímpeto escapou completamente de ambas as partes do Norte de Londres.

Escalações esperadas para Tottenham x Arsenal

Escalação esperada do Tottenham: Vicario, Gray, Dragusin, Van Den Ven, Spence, Gallagher, Palhinha, Sarr, Kolo Muani, Simons, Solanke;

Escalação esperada do Arsenal: Raya, Timber, Saliba, Magalhães, Hincapié, Zubimendi, Havertz, Rice, Saka, Trossard, Gyökeres.

Esperamos uma goleada

O Tottenham tem sido prolífico na Premier League. Eles marcaram em 81% de suas partidas, o que significa que encontram o fundo das redes com frequência. Não houve um único jogo sem gols em casa nesta temporada. Em casa, eles têm uma taxa de gols de 85%, mas a taxa de concessão é a mesma.

Isso deve motivar os jogadores de Arteta, encorajando-os a pressionar o Tottenham. Apenas o Manchester City (54) marcou mais gols na liga do que os 52 do Arsenal nesta temporada. Os visitantes têm uma média de 1,50 gols por jogo em território adversário até agora nesta temporada.

Partidas nos Spurs costumam ver gols em ambos os lados. Notavelmente, 69% dos seus 13 jogos em casa na liga tiveram gols para ambos os lados. Metade das viagens do Arsenal fora de casa produziu gols em ambos os lados. Enquanto isso, três dos últimos quatro confrontos diretos competitivos terminaram com o mesmo resultado.

Dica de aposta 1 para Tottenham x Arsenal: Ambas as equipes marcam: sim, com odds de 1.87 na Betano.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Tottenham x Arsenal nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

A estrela inglesa brilhará novamente

Apesar de ter uma temporada mais tranquila, Bukayo Saka registrou sete gols e cinco assistências em todas as competições. No entanto, o ala tem sido cada vez mais afetado por lesões nesta temporada. Ele foi substituído no empate de 2-2 do Arsenal com o Wolves, mas isso foi provavelmente uma precaução em vez de uma preocupação séria.

Saka deve começar no derby do Norte de Londres. Como um graduado de Hale End, ele adora punir os Spurs. O internacional inglês tem oito participações em gols em 11 confrontos pessoais com o Tottenham (três gols, cinco assistências).

Ele forneceu quatro assistências em seus últimos cinco jogos contra os Spurs. A partida de volta no Emirates é seu único jogo em branco. Saka registrou uma assistência no jogo correspondente da temporada passada, quando os visitantes venceram por 1-0. Considerando que ele está encarregado das cobranças de escanteio, ele deve preparar outro gol para um de seus companheiros de equipe.

Dica de aposta 2 para Tottenham x Arsenal: Assistência de jogador: Bukayo Saka 1+, com odds de 3.20 na Betano.

Estes rivais terão um impasse

Atualmente, ambas as equipes estão enfrentando dificuldades na Premier League. Os Spurs acumularam apenas 10 pontos em casa durante toda a temporada. Apenas o Wolves registrou menos, com seis. O time da casa saiu vitorioso em seu próprio campo em apenas duas ocasiões na liga nesta temporada.

Os anfitriões estão em uma sequência de oito jogos consecutivos sem vitória na Premier League, com quatro derrotas e quatro empates. Enquanto isso, o Arsenal está invicto em suas últimas seis viagens consecutivas nesta competição. Embora estejam invictos nos últimos quatro jogos consecutivos, os Gunners venceram apenas dois de seus últimos sete jogos na liga.

Os homens de Arteta foram mantidos em empates fora de casa em cinco das 14 partidas. Eles estão lutando para encontrar ritmo na estrada. Considerando a fraca forma caseira dos Spurs, não será surpreendente se esses rivais se anularem no domingo à noite.