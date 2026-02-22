Palpite Nottingham Forest x Liverpool - Premier League - 22/02/2026

Nosso especialista em apostas espera que os Reds continuem sua busca por uma vaga no top 4, garantindo uma vitória no City Ground neste domingo.

Dicas de apostas para Nottingham Forest x Liverpool:

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Forest 1-2 Liverpool;

Palpite de artilheiros: Forest - Igor Jesus; Liverpool - Hugo Ekitike, Mo Salah.

Atualmente, o Nottingham Forest está perigosamente próximo da zona de rebaixamento da Premier League e sua situação corre o risco de ser piorada neste fim de semana. Eles entram neste jogo após uma viagem no meio da semana para enfrentar o Fenerbahce e estão sem vitórias nos últimos três jogos da liga. Vitor Pereira enfrenta um desafio significativo ao iniciar sua gestão em Nottingham.

Embora o Liverpool tenha passado por alguns contratempos recentes, sua forma geral tem sido boa. O time de Arne Slot perdeu apenas dois dos últimos 19 jogos desde aquela surpreendente derrota pesada para o PSV. Após vitórias recentes sobre Sunderland e Brighton & Hove Albion, espera-se que também derrotem o Nottingham Forest.

Escalações esperadas para Nottingham Forest x Liverpool

Escalação esperada do Nottingham Forest: Ortega, Aina, Milenkovic, Morato, Williams, Sangaré, Anderson, Ndoye, Gibbs-White, Hudson-Odoi, Jesus;

Escalação esperada do Liverpool: Alisson, Szoboszlai, van Dijk, Konaté, Kerkez, Mac Allister, Gravenberch, Salah, Wirtz, Gakpo, Ekitike.

Preocupações genuínas de um Forest em dificuldades

Se o Nottingham Forest perder neste fim de semana e o West Ham United vencer, os Tricky Trees podem cair para as três últimas posições. Sean Dyche foi demitido de seu cargo de treinador após um empate de 0-0 com o Wolverhampton Wanderers. Posteriormente, seu sucessor, Vitor Pereira, enfrenta um calendário inicial difícil. Eles visitam o Fenerbahce na quinta-feira à noite e depois recebem o Liverpool no domingo.

Eles estarão sem jogadores como Chris Wood, Nicolo Savona, John Victor, Willy Boly e Matz Sels devido a lesões. Além disso, há dúvidas sobre a disponibilidade de Murillo.

Os Reds também perderão alguns jogadores, incluindo Alexander Isak, Jeremie Frimpong e Wataru Endo. No entanto, Arne Slot ainda tem muitos jogadores de qualidade à sua disposição, e eles têm a forma a seu favor. Consequentemente, uma vitória fora de casa é o resultado mais provável nesta partida.

Dica de aposta 1 para Nottingham Forest x Liverpool: 1x2: Liverpool, com odds de 1.83 na Betano.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Nottingham Forest x Liverpool nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Uma goleada no City Ground

Embora o Forest tenha a vantagem de jogar em casa, isso não tem contado muito nesta temporada. Eles sofreram sete derrotas em casa durante a campanha 2025/26 e concederam 21 gols em 17 partidas. Com Hugo Ekitike e Mo Salah em sua equipe, o Liverpool estará confiante em sua capacidade de marcar.

Apenas cinco equipes na Premier League participaram de mais jogos em que ambas as equipes marcaram do que os Reds. Além disso, 69% de seus jogos fora de casa tiveram mais de 2,5 gols. Além disso, o time de Slot garantiu uma vitória por 3-0 quando esses dois se enfrentaram em Anfield em novembro.

O ataque do Liverpool tem sido eficiente recentemente. Eles marcaram três gols contra o Brighton na FA Cup no sábado e quatro contra o Newcastle United. Além disso, registraram 20 nos últimos sete jogos. Enquanto o Forest deve ter dificuldades defensivas, eles conseguiram marcar em quatro dos últimos cinco jogos. Todos esses fatores apontam para um encontro com muitos gols.

Dica de aposta 2 para Nottingham Forest x Liverpool: Total de gols: mais de 2,5 gols, com odds de 1.70 na Betano.

Mo Salah de volta à forma

Apesar das sugestões de que ele está tendo uma temporada difícil, as estatísticas de Mohamed Salah continuam muito boas. O egípcio registrou 15 gols e assistências em 27 partidas e atingiu dois dígitos na Premier League.

Além disso, Salah forneceu três assistências nos últimos quatro jogos da liga e marcou na Copa da Inglaterra no sábado. Como o Liverpool não teve um jogo no meio da semana, ele e seus companheiros estarão mais descansados do que seus adversários. O jogador de 33 anos deve representar uma grande ameaça para o Nottingham.

Após um período desafiador no início da temporada, Salah parece ter recuperado seu ritmo. Embora ele possa não alcançar a marca de 18 gols que atingiu nos últimos oito anos, o capitão dos Faraós ainda pode terminar a temporada em alta. Seu desempenho será essencial se o Liverpool quiser garantir uma vaga entre os quatro primeiros.