Betano ou Galera bet: Descubra a melhor casa para apostar

Ao buscar uma operadora para apostar, certamente Betano ou Galera bet devem fazer parte das suas opções. Isso porque, hoje em dia, as empresas ocupam um espaço de destaque no mercado.

Pensando nisso, decidimos fazer uma análise comparativa entre Betano e Galera Bet, a fim de confrontar os recursos e vantagens que cada casa oferece. Então, continue lendo para saber qual a melhor escolha entre Betano ou Galera bet para começar a fazer apostas.

Betano ou Galera bet? Betano Galera bet Bônus de boas vindas para esportes 100% do primeiro depósito até R$500 Freebet de até R$50 Mercados de apostas Grande variedade de modalidades, competições e mercados Variados tipos de apostas e boa cobertura de modalidades Odds Odds competitivas, em alguns casos, acima do mercado Cotações alinhadas ao mercado Aplicativo móvel Disponível para usuários Android Ainda não ofertado pela operadora Transmissão ao vivo Cobre diversos eventos esportivos Recurso indisponível no momento Nota de 1 a 100 99 97

Bônus de boas vindas: Betano vence

O bônus de boas vindas é, de longe, um dos requisitos mais importantes na hora de eleger um site para fazer apostas. Exatamente por isso, é comum que muitos jogadores avaliem as ofertas disponíveis, a fim de iniciar sua jornada na casa com uma vantagem adicional, dada através de maiores créditos de aposta.

Em nossa análise, verificamos que há uma promoção de cadastro ativa na Betano ou Galera bet. Entretanto, as categorias se diferem em pontos importantes, uma vez que a Betano oferece o dobro do primeiro depósito em crédito de apostas até R$500. Porém, a Galera bet dá ao jogador recém-cadastrado uma aposta igualada no valor de R$50.

Assim, tendo em vista que o valor dos créditos de aposta oferecidos na Betano são mais elevados — e se trata de uma categoria de bonificação que dá melhores oportunidades —, consideramos a casa vencedora neste quesito.

Contudo, vale a pena ficar atento aos termos e condições de uso de ambas as ofertas. Assim, você evita surpresas, especialmente na hora de retirar os seus ganhos.

Aliás, se quer saber mais sobre as promoções disponíveis em ambas as operadoras, confira nossa página de sobre código promocional Betano e Galera bet apostas.

Modalidades esportivas: Betano vence

Além de analisar o bônus de boas vindas, outra tarefa muito importante para os jogadores novatos é avaliar as modalidades esportivas de cada operadora. Neste ponto, é interessante ver se as casas de apostas contam com os principais esportes disponíveis em seu catálogo.

Também, modalidades menos comuns são importantes, já que trazem novas oportunidades de apostas. Portanto, avaliamos as plataformas neste quesito e, em nossa opinião, Betano ou Galera bet são boas escolhas. Isso porque, em nossa experiência nos dois sites, observamos que ambas as casas oferecem uma boa diversidade.

Contudo, no confronto frente a frente, a Betano sai na frente mais uma vez — embora seja por pequenos detalhes. A casa se mostrou superior, uma vez que traz em seu cardápio de esportes, uma variedade maior de modalidades.

Embora ambas ofereçam as principais modalidades, como futebol, tênis, basquete ou vôlei, a Betano se destaca em mercados mais nichados. Alguns exemplos incluem:

Badminton;

Lacrosse;

Polo Aquático;

Vôlei de Praia, entre outros.

Portanto, escolher entre Betano ou Galera bet é uma solução interessante. Contudo, a Betano traz muito mais vantagens em termos de esportes menos populares. Por isso, a casa saiu vencedora em mais um critério sob a nossa análise.

Variedade de mercados: Betano vence

Outro fator que deve ser ponderado na hora de eleger a melhor casa de apostas esportivas é olhar para sua variedade de mercados. Uma cobertura mais ampla significa ter mais liberdade de escolha, além de ampliar as possibilidades dos apostadores.

Nesse ponto, seja Betano ou Galera bet, ambas as casas de apostas esportivas trazem uma variedade interessante de mercado, passando pelos mais comuns, até as apostas especiais. Na Betano, por exemplo, é possível contar com os seguintes mercados tradicionais:

Resultado final;

Mais/menos gols;

Ambos marcam;

C hance dupla;

Empate anula aposta;

Total de gols e muito mais…

Já os mercados especiais oferecem as seguintes possibilidades para os jogadores:

Resultado final e total de gols;

Resultado e ambas marcam;

Ambas marcam e total de gols;

Resultado do 1º tempo;

1º e 2º tempo, entre outros.

Considerando as opções disponíveis na Galera bet, também notamos os mesmos mercados tradicionais ou especiais. Porém, na Betano é possível encontrar um cardápio bem mais recheado de opções. Por exemplo, o apostador tem a chance de prever:

Quantas bolas irão na trave;

Em quanto tempo uma das equipes marcará mais um gol;

Qual a minutagem o 1º gol será marcado, e muitas outras possibilidades.

Mediante a isso, em nossa opinião a Betano se sai melhor em comparação com a Galera bet. Isso porque, como vimos, a variedade de mercados é maior na primeira operadora. Por outro lado, isso não significa que o site seja inferior, aliás, a Galera bet inclusive se destaca por sua boa cobertura.

Melhores Odds: Empate

As odds, também chamadas de cotações, são indicativos que, embora não sejam primordiais, podem favorecer a experiência do apostador. Por isso, nós também a levamos em consideração para determinar a melhor escolha para fazer apostas. Antes de analisar este ponto, vale destacar que as odds são voláteis e flutuam de acordo com vários fatores.

Assim, para definir qual casa é melhor neste quesito, a melhor forma é comparando as duas casas de apostas a partir de um evento. Para isso, tomamos como base uma partida de futebol na Libertadores. Vamos analisar a partida entre Palmeiras e Deportivo Pereira para determinar a melhor casa neste aspecto.

No pré-jogo, que é um mercado de apostas antes do início das partidas, as cotações oferecidas são as seguintes:

Betano: Palmeiras (1.20); Empate (6.40); Deportivo Pereira (16.50)

Galera bet: Palmeiras (1.20); Empate (7.00); Deportivo Pereira (15.00)

Diante das cotações acima, podemos inferir que as odds são semelhantes nas duas plataformas. Assim sendo, embora uma possa oferecer uma pequena vantagem em determinado mercado, podemos considerar um empate técnico para este quesito. Isso porque, Betano ou Galera bet, trazem opções realistas em termos de cotação.

Contudo, importa mencionar que, dependendo do evento, do mercado, e até mesmo da modalidade, a diferença pode ser ainda mais acentuada entre as duas empresas — tal como qualquer outra. Ademais, as odds estão sujeitas a mudar a qualquer momento, o que torna ainda mais difícil essa análise. Portanto, é importante ter isso em mente.

Aplicativo móvel: Betano vence

Atualmente, o uso de apps para dispositivos móveis para fazer apostas se tornou uma prática bastante comum entre os jogadores. Porém, nem todas as operadoras oferecem esse recurso para os clientes. Por isso, quando o app está disponível, uma casa de apostas pode se destacar mais que a outra.

Neste ponto, é importante mencionar que a Betano traz um app dedicado para dispositivos com sistema Android. Através do Betano app, os usuários podem aproveitar uma interface moderna e intuitiva, o que permite que mesmo apostadores inexperientes, tenham uma boa experiência. Por outro lado, usuários de sistemas iOS não são beneficiados pela ferramenta.

A Galera bet, por sua vez, não conta ainda com um sistema para dispositivos móveis. Ou seja, nem usuários Android ou iOS têm à disposição um aplicativo exclusivo para fazer suas apostas remotamente. Por outro lado, o site oferece uma otimização interessante para dispositivos móveis.

Assim, sendo mobile friendly, isso dispensa o uso de um app exclusivo para fazer apostas. Afinal, os jogadores podem acessar a plataforma diretamente pelo navegador do celular. O mesmo é válido para usuários da Betano que utilizam iPhone ou iPad, já que o site também é responsivo.

Contudo, tendo em vista aqueles que preferem utilizar um app dedicado, a Betano sai na frente. Isso porque é o único site entre as duas empresas deste comparativo que oferece a funcionalidade para os seus usuários. Consequentemente, a Betano vence outra vez a disputa com a Galera bet.

Streaming ao vivo: Betano vence

O streaming é outro recurso de transmissão de jogos que está disponível em inúmeras casas de apostas online. Para quem é fã de apostas esportivas, sobretudo as apostas ao vivo, a funcionalidade auxilia muito na estratégia dos apostadores.

Porém, no momento apenas a Betano conta com a opção de assistir aos jogos em tempo real. Assim, na Galera bet, embora seja possível fazer apostas ao vivo, os usuários têm apenas acesso a um painel com as principais informações do jogo.

Ou seja, o site traz um painel com recursos interessantes, como o número de faltas, cartões e até escanteios. Também, é possível acompanhar o volume de jogo em termos de finalizações de cada time.

Porém, na Betano, como já adiantamos, os usuários também podem acompanhar a partida ao vivo enquanto fazem as suas apostas. Para tanto, a empresa exige que o apostador tenha um cadastro válido na plataforma. Além disso, também é importante que haja fundos disponíveis em sua carteira.

Além disso, o recurso está sujeito a disponibilidade técnica e geográfica. Contudo, o serviço de live stream da Betano é um dos pontos chaves da plataforma. Logo, em nossa análise, a casa sai em larga vantagem, já que a Galera bet ainda não oferece essa opção para os seus usuários.

Nosso veredito: Betano ou Galera bet, qual é melhor?

Depois de analisar com cuidado cada um dos pontos mais relevantes, chegamos ao nosso veredito final. Betano ou Galera bet, como vimos, são boas opções para os apostadores. Todavia, a Betano se destacou, neste comparativo, em diversos aspectos.

Com um bônus de boas vindas mais interessante, a casa ainda tem uma variedade melhor de modalidades e mercados de apostas. Além disso, os usuários de dispositivos móveis com sistema Android podem contar com um app exclusivo para fazer apostas esportivas.

Por fim, a empresa também oferece o recurso de transmissão ao vivo de algumas modalidades esportivas, o que é um diferencial e tanto para muitos apostadores. Apesar disso, a Galera bet tem também os seus prós, sobretudo em relação a cobertura de mercados e odds competitivas.

Portanto, é possível concluir que a Betano é uma escolha mais apropriada para quem busca se uma casa de apostas mais completa. Por outro lado, a escolha de uma casa de apostas é uma decisão pessoal, o que significa que depende diretamente das suas preferências.

Nesse contexto, recomendamos que você visite ambas as operadoras e teste os seus diferentes recursos e ferramentas. Dessa forma, será possível definir aquela casa de apostas online que mais se adapta ao seu perfil e traz diferenciais úteis para fazer apostas.

Lembrando ainda que uma escolha não anula a outra. Sendo assim, você também pode escolher se cadastrar em ambas as casas e, assim, aproveitar os melhores recursos disponíveis em cada uma.