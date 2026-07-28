Novibet cadastro: passo a passo para abrir a conta

Ao fazer o cadastro na Novibet, os apostadores podem acessar uma grande variedade de promoções, bem como atendimento ao cliente 24/7 por chat ao vivo e outros canais na casa de apostas.

Além disso, você não precisa se preocupar com a sua segurança na plataforma, pois a Novibet tem licença para funcionar no Brasil.

Pensando nisso, criamos este guia completo, com dicas e informações úteis, para ajudá-lo a se cadastrar na plataforma, inclusive usando o código promocional Novibet.

Como fazer um cadastro na Novibet? Guia passo a passo

Para fazer cadastro na Novibet, primeiramente, o apostador precisa ter pelo menos 18 anos de idade. Por isso, é necessário informar dados verdadeiros no formulário de inscrição.

Antes de fazer suas apostas e aproveitar as promoções e ofertas disponíveis, também é necessário fazer a verificação de identidade na Novibet Brasil.

De modo geral, o passo a passo é bem intuitivo, tornando o processo para criar uma conta muito simples no Brasil.

Veja o passo a passo para o Novibet cadastro:

Primeiro, acesse o site oficial da Novibet e clique em Cadastre-se no canto superior direito; Em seguida, informe os seus dados (e-mail, CPF, nacionalidade e celular); Depois, escolha uma senha. Ela será usada sempre que você fizer login; Então, insira o código promocional Novibet no campo indicado; Por fim, marque a opção confirmando que concorda com os termos da plataforma e clique em Finalizar Cadastro.

Se você ainda tem alguma dúvida sobre a Novibet, não precisa se preocupar. A plataforma é um dos sites de apostas legais e está autorizada a operar no Brasil, de acordo com a Lei 14.790/23.

Ir para Novibet >

Existe um bônus de cadastro na Novibet?

Não existe mais um bônus de cadastro, ou seja, bônus de boas-vindas, na Novibet.

Isso acontece porque a casa de apostas é legalizada e funciona de acordo com as leis brasileiras, que proíbem esse tipo de bônus desde janeiro de 2025.

No entanto, isso não quer dizer que a plataforma não tem ofertas. Existem diferentes tipos de promoções para os apostadores cadastrados.

É seguro criar conta na Novibet?

Sim, é seguro fazer um cadastro na Novibet. Afinal, a casa de apostas tem licença para operar legalmente no Brasil, conforme a Lei 14.790/23.

Critério Avaliação Consumidor.gov.br Monitoramento ativo com 100% de taxa de resposta. O índice de solução de 63,8% reflete um fluxo eficiente de resolução direta com o apostador. Reclame Aqui Pontuação 7.0 (Bom) nos últimos 12 meses. A plataforma mantém um suporte presente, respondendo a 99,6% dos chamados abertos. Autorização Federal Operada pela NVBT Gaming LTDA (CNPJ 50.587.712/0001-27). Empresa devidamente licenciada pela SPA/MF, em total conformidade com a Lei das Bets. Protocolos de Dados Segurança reforçada com Certificação SSL e infraestrutura preparada para a LGPD, garantindo o sigilo de dados sensíveis e transações via Pix. Solvência e Marcas Patrocínios globais (como Cruz Alta e Aris FC) que chancelam a saúde financeira da operadora e sua relevância no cenário esportivo internacional.

Como fazer fazer o login na Novibet?

Com o processo que explicamos acima, os usuários podem efetuar o Novibet cadastro. O próximo passo para aproveitar a casa de apostas é fazer login em sua conta recém-criada.

Para isso, siga o passo a passo abaixo:

Entre no site da Novibet e clique no botão “Entrar”; Em seguida, insira seu nome de usuário, e-mail ou telefone; Logo depois, digite a senha criada ou toque na guia “Esqueci a senha”, para recuperá-la; Por fim, marque a caixinha “lembre-se de mim”, se quiser manter-se conectado e clique em “Entrar”.

Ao seguir esse passo a passo, os apostadores estarão aptos para registrar os palpites ou jogar no cassino do site.

Como verificar a conta na Novibet

A verificação de identidade é uma medida de segurança muito importante. Ela previne fraudes e garante que a sua conta será usada apenas por você.

Primeiro, acesse o site oficial da Novibet e faça login na sua conta; Em seguida, acesse a área de Minha Conta e clique na opção Verificar Conta; Então, envie uma cópia de um documento com foto (RG, CNH, ou passaporte); Por fim, tire uma selfie para comprovar a sua identidade; Pronto! Agora é só aguardar a análise dos documentos.

Você receberá uma notificação por e-mail ou diretamente na plataforma assim que a verificação for concluída e sua conta estiver totalmente operacional.

Se tiver dúvidas durante o processo, entre em contato com o suporte ao cliente da Novibet. Eles estão disponíveis via Chat ao Vivo, E-mail ou Facebook Messenger, oferecendo assistência 24/7 em português para resolver qualquer problema ou responder às suas perguntas.

Seguir cuidadosamente estes passos garantirá que sua conta seja verificada de forma rápida e segura, permitindo que você aproveite plenamente todas as funcionalidades e benefícios da plataforma Novibet.

Termos e condições para abrir conta na Novibet

Para abrir conta na Novibet é necessário ter 18 anos ou mais, estar no Brasil e não receber auxílios do Governo. Se algum desses requisitos não for atendido, a própria casa de apostas pode bloquear a criação da conta. Esse é um processo padrão em casas regulamentadas.

Ou seja, assim como toda casa de apostas online legai, a Novibet possui termos e condições que precisam ser seguidos pelos usuários.

Abaixo, listamos os principais termos e condições para o Novibet cadastro. Confira:

Por lei, apenas maiores de 18 anos podem se cadastrar na Novibet;

Apenas um cadastro pode ser realizado por CPF;

As informações pessoais fornecidas no cadastro devem ser atualizadas e verdadeiras;

O mesmo método de pagamento feito no depósito será usado para o saque;

A Novibet pode estabelecer as suas regras em cada promoção disponibilizada.

Sistema antifraude: qualquer tentativa de manipulação ou de fraude identificada pela plataforma pode resultar no bloqueio da conta.

Antes de realizar o cadastro, é recomendado que você leia os termos e condições da Novibet. Com isso, você evita realizar possíveis desvios.

Como ter o cadastro aprovado na Novibet?

Você precisa seguir todas as exigências dos Termos e Condições da Novibet para ter seu cadastro aprovado na plataforma.

Aplicativo Novibet: Como se cadastrar usando o celular?

Apostadores que preferem utilizar o celular, também podem abrir uma conta e realizar o cadastro usando o app da Novibet, disponível para Android e iOS, ou o site móvel da casa de apostas.

O passo a passo é bem simples e parecido com cadastro através do site oficial, veja abaixo:

Primeiro, usando o seu dispositivo móvel, acesse o app da Novibet e clique em Cadastre-se; Em seguida, informe os seus dados (e-mail, CPF, nacionalidade e celular); Depois, escolha uma senha. Ela será usada sempre que você fizer login; Então, insira o código promocional Novibet no campo indicado; Por fim, marque a opção confirmando que concorda com os termos da plataforma e clique em Finalizar Cadastro.

Após a verificação da conta, será possível realizar o primeiro depósito e fazer as primeiras apostas esportivas.

Como fazer o primeiro depósito?

Depois de realizar o Novibet cadastro e a verificação da conta, você pode realizar o primeiro depósito. Para isso:

Use o Novibet login criando anteriormente, vá até Depositar, no topo direito; Em seguida, insira o valor que deseja depositar; A casa de apostas vai gerar o código para o pagamento. Você podde usar tanto o QR code quanto o copia e cola; Aguarde a mensagem de confirmação de pagamento para fazer suas apostas esportivas.

Em 2026, o PIX é o único método de pagamento disponível para quem tem conta na Novibet. O processamento do pagamento é instantâneo e a transação é segura e confiável.

Ir para Novibet >

Como apostar na Novibet?

Para fazer apostas na Novibet, primeiro faça o login na sua conta. Na página inicial, você encontrará uma ampla seleção de esportes para suas apostas. Mas, se o evento que deseja não estiver visível, utilize o menu para navegar pelo site.

Após selecionar o esporte e o evento desejado, clique na odd ligada ao resultado que você acredita ser o correto.

Essa escolha será adicionada ao seu bilhete de apostas. Em seguida, insira o valor que deseja apostar e confirme a operação. Assim que a confirmação for realizada, sua aposta estará registrada, e você poderá acompanhar o evento diretamente pelo site da Novibet.

Ir para Novibet >

Atendimento ao cliente na Novibet

Em caso de dúvidas ou problemas, os apostadores podem usar o chat ao vivo e o e-mail para entrar em contato com a Novibet.

Esses dois modelos de atendimento garantem que o usuário tenha um suporte adequado sempre que precisar. Todos esses recursos podem ser encontrados dentro do Novibet login de cada apostador.

O chat ao vivo é recomendado para assuntos rápidos, que não demandam análises mais profunda. Já o e-mail pode ser utilizado para assuntos mais complexos.

Ainda dentro da plataforma, é possível encontrar um FAQ, com perguntas e respostas frequentes sobre a plataforma e demais assuntos que envolvem a Novibet. Essa é uma boa possibilidade para assuntos mais rápidos, que não necessitam de um atendente para resolver um problema.

Ir para Novibet >

Compare a casa de apostas com outras no mercado

Antes de se cadastrar, sugerimos que você compare três grandes casas de apostas do Brasil: Novibet, Betano e bet365.

Cada uma delas oferece uma experiência única no mundo das apostas online, e vamos nos concentrar em aspectos como cadastro, bônus, opções de apostas e atendimento ao cliente para determinar qual merece destaque.

Processo de cadastro

Novibet: Oferece um cadastro simples e rápido, exigindo apenas informações essenciais dos usuários.

Oferece um cadastro simples e rápido, exigindo apenas informações essenciais dos usuários. Betano: Apresenta um processo de cadastro eficiente com a etapa adicional de fornecer dados como nacionalidade e gênero.

Apresenta um processo de cadastro eficiente com a etapa adicional de fornecer dados como nacionalidade e gênero. bet365: Conhecida por seu cadastro simples, garantindo um início tranquilo para novos usuários.

Bônus disponíveis

Novibet: Apostadores cadastrados encontram as Super Odds e o Criador de Aposta Turbinado aumenta os ganhos.

Apostadores cadastrados encontram as Super Odds e o Criador de Aposta Turbinado aumenta os ganhos. Betano: Acesso a ofertas como SuperOdds, Apostas Turbinadas, Missões Betano, 2 gols de vantagem e muito mais.

Acesso a ofertas como SuperOdds, Apostas Turbinadas, Missões Betano, 2 gols de vantagem e muito mais. bet365: Oferta de Pagamento Antecipado, que permite que o apostador tenha uma aposta vencida, caso o time que ele escolheu no futebol esteja vencendo por 2x0 ou por 18 pontos no basquete.

Opções de apostas

Novibet: futebol, basquete e tênis, mas também conta com uma boa seleção para esportes menos conhecidos entre os brasileiros como tênis de mesa, polo aquático e hóquei no gelo. Cada esporte possui seu próprio conjunto de mercados de apostas, seja para apostas pré-jogo ou ao vivo.

futebol, basquete e tênis, mas também conta com uma boa seleção para esportes menos conhecidos entre os brasileiros como tênis de mesa, polo aquático e hóquei no gelo. Cada esporte possui seu próprio conjunto de mercados de apostas, seja para apostas pré-jogo ou ao vivo. Betano: grande variedade de mercados para palpites clássicos, como o resultado de futebol, bem como outras opções de acordo com os eventos esportivos. Alguns exemplos são número de gols, escanteios, cartões e muito mais.

grande variedade de mercados para palpites clássicos, como o resultado de futebol, bem como outras opções de acordo com os eventos esportivos. Alguns exemplos são número de gols, escanteios, cartões e muito mais. bet365: ofertas que variam entre apostas esportivas, cassinos, missões, cashback, odds aumentadas e pagamento antecipado.

Usabilidade dos aplicativos

Novibet: Aplicativo disponível, mas compatível apenas com dispositivos Android. O Novibet app oferece recursos como notificações em tempo real, para que os apostadores fiquem atualizados sobre resultados e eventos esportivos.

Aplicativo disponível, mas compatível apenas com dispositivos Android. O Novibet app oferece recursos como notificações em tempo real, para que os apostadores fiquem atualizados sobre resultados e eventos esportivos. Betano: o app da Betano também só está disponível para Android. O recurso permite acesso a eventos esportivos e alternativas do Betano cassino. Tem as mesmas opções de apostas e jogos online do site, mas com mais agilidade e simplicidade na navegação.

o app da Betano também só está disponível para Android. O recurso permite acesso a eventos esportivos e alternativas do Betano cassino. Tem as mesmas opções de apostas e jogos online do site, mas com mais agilidade e simplicidade na navegação. bet365: conta com o app disponível na Play Store, ou seja, para o sistema operacional Android. A principal vantagem para usuários iOS, que ainda não têm à disposição o app, é que a memória do celular fica totalmente livre, pois o site não necessita de um espaço no aparelho para funcionar.

Atendimento ao cliente

Novibet: A casa de apostas possui um sistema de atendimento ao cliente eficiente por email, pronto para ajudar em caso de dúvidas ou problemas, o que aumenta ainda mais a confiança dos usuários.

A casa de apostas possui um sistema de atendimento ao cliente eficiente por email, pronto para ajudar em caso de dúvidas ou problemas, o que aumenta ainda mais a confiança dos usuários. Betano: suporte ao cliente ágil, em português e com múltiplos canais de atendimento. Resolve rapidamente qualquer problema ou dúvida do usuário, com clareza e eficiência — seja em relação a pagamentos, apostas, promoções ou verificação de conta.

suporte ao cliente ágil, em português e com múltiplos canais de atendimento. Resolve rapidamente qualquer problema ou dúvida do usuário, com clareza e eficiência — seja em relação a pagamentos, apostas, promoções ou verificação de conta. bet365: tem central de atendimento, é possível navegar pelas abas de apoio técnico e pelas perguntas frequentes. A casa de apostas também disponibiliza o chat ao vivo.

Tabela Comparativa

Recurso Novibet Betano bet365 Processo de cadastro Rápido e fácil Proceso eficiente e seguro Simples para novos usuários Bônus disponíveis Criador de Aposta Turbinado Super Oddes, Missões Betano e mais Pagamento antecipado Opções de apostas Boa seleção para esportes Grande variedade de mercados para palpites clássicos Ofertas que variam entre apostas esportivas e cassino online Aplicativo Aplicativo disponível para Android Somente Android Disponível para Android Atendimento ao cliente Atendimento ao cliente por chat e e-mail Suporte ao cliente ágil, em português e com múltiplos canais Central de atendimento, chat ao vivo

Nossa opinião final

Para apostadores no Brasil, a Novibet se destaca por sua interface intuitiva e recursos abrangentes, que facilitam a navegação e o entendimento para novos usuários.

A diversidade de opções de apostas, que inclui esportes e jogos eletrônicos, oferece muitas oportunidades para explorar e encontrar o que mais agrada.

A bet365 é uma das escolhas mais seguras e completas para quem quer apostar com legalidade e alto nível de recursos.

A casa combina confiança, funcionalidade e inovação — com um sistema de apostas completo, suporte em português e uma base consolidada internacionalmente.

Além disso, Betano se destacou durante nossa análise por oferecer uma plataforma muito completa para apostas esportivas.

Com uma ampla cobertura de esportes — incluindo futebol, basquete, tênis e esportes virtuais —, a casa de apostas impressiona pela variedade de mercados e SuperOdds.

Sua escolha deve estar alinhada com suas preferências em bônus, usabilidade do aplicativo móvel e opções de apostas esportivas.

Tire suas dúvidas sobre o cadastro na Novibet

Ainda tem dúvidas sobre como fazer o cadastro na Novibet? Quer saber mais sobre os recursos da plataforma para suas Novibet apostas? Veja abaixo as perguntas frequentes dos internautas e suas respectivas respostas.

Como fazer o cadastro na Novibet?

Para se cadastrar na Novibet é necessário acessar o site da plataforma, clicar em cadastre-se e seguir o passo a passo para criar o Novibet cadastro. Despois de criado o cadastro, você deverá fazer a verificação da sua conta e o primeiro depósito para então começar a apostar.

Qual é o bônus de cadastro da Novibet?

A Novibet não conta com bônus de cadastro, pois é uma bet legalizada e segue a regulamentação brasileira, que proíbe este tipo de oferta. No entanto, ao se cadastrar usando o código promocional Novibet NOVIGOAL, você tem acesso a bônus de até R$100.000 no Criador de Aposta, aposta extra de R$50 no Aposte & Ganhe, entre outras vantagens.

Quais métodos de pagamento são aceitos na Novibet?

A Novibet aceita PIX como método de pagamento para depósito e saque.

Qual é o depósito mínimo da Novibet?

O depósito mínimo na Novibet é de R$10. Esse valor pode ser considerado acessível no mercado de apostas brasileiro regulado. Esse, inclusive, é o mesmo valor do saque na Novibet.

O cadastro na Novibet é seguro?

Sim, é seguro se cadastrar na Novibet. A casa de apostas é licenciada pelo Governo Federal, sob o CNPJ de número 50.587.712/0001-27. Além disso, a plataforma usa certificado digital SSL e patrocina times internacionais, comprovando sua boa reputação.