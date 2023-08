Novibet cadastro: passo a passo para abrir a conta

Considerando a ideia de se inscrever na Novibet? Conheça o processo para criar seu Novibet cadastro.

Neste artigo, trazemos informações detalhadas sobre as atrações que você encontra ao realizar o Novibet cadastro. Além do passo a passo de registro no site, mostramos como fazer apostas, pagamento e muito mais.

Passo a passo: Como fazer seu Novibet cadastro

O Novibet cadastro pode ser feito de forma simples e rápida. Para criar sua conta, você só precisa seguir este passo a passo:

Em primeiro lugar, acesse a Novibet; Em seguida, clique na opção Cadastre-se; Então, informe seus dados pessoais; Por fim, clique em Abrir Conta para concluir o Novibet cadastro.

Leia os Termos e Condições (T&Cs) do site de apostas antes de finalizar o registro da sua conta. Esse documento traz informações importantes sobre o funcionamento da plataforma — incluindo regras de apostas, pagamentos, bônus e mais.

Além disso, é importante fornecer apenas informações verdadeiras em seu cadastro. Em algum momento você poderá ser solicitado(a) a validar esses dados. Problemas com isso podem acarretar em impedimentos ao realizar saques ou acessar recursos da Novibet, prejudicando assim sua experiência no site.

Uma vez concluído o cadastro, você estará apto(a) a efetuar o primeiro depósito. Também poderá usar uma ampla gama de opções de apostas em diversos esportes e jogos de cassino.

Existe ainda a possibilidade de baixar o aplicativo da Novibet. Ele oferece um acesso ainda mais prático, utilizando as mesmas informações de login. Mais adiante, trazemos detalhes sobre o app.

Você pode aplicar um código de bônus na Novibet ao se cadastrar na plataforma. Para conhecer detalhes das ofertas da marca, visite nosso artigo sobre código promocional Novibet.

Como fazer login na Novibet?

Já realizou seu Novibet cadastro? Então, você pode fazer login na sua conta e curtir os recursos que a plataforma oferece. O acesso à plataforma é muito simples, bastando seguir este passo a passo:

Primeiramente, acesse o site da Novibet. No canto superior direito, clique em Entrar. Então, informe seu nome de usuário e senha. Por fim, clique em Entrar novamente para acessar a sua conta.

Esqueceu sua senha após o Novibet cadastro? Sem problema — é só clicar em Esqueci a senha na hora de fazer login. Então, você poderá recuperá-la por e-mail.

A Novibet não tem autenticação de dois fatores (2FA). Então, é importante utilizar uma senha forte no acesso ao site. Assim, você se previne contra o acesso de terceiros ao seu saldo na plataforma.

Qual o app da Novibet?

Se você planeja fazer apostas esportivas na Novibet Brasil com um celular ou tablet, pode utilizar o app da marca. Atualmente, o aplicativo da Novibet está disponível em uma versão para dispositivos Android.

Para ter o app em seu aparelho, basta fazer o seguinte:

Acesse o site da Novibet;

Clique no ícone do sistema operacional Android;

Em seguida, clique em BAIXE O APP;

Então, acesse suas configurações de segurança e libere a instalação de aplicativos;

Por fim, finalize a instalação do app de apostas online em seu aparelho

O aplicativo da Novibet é confiável, então você pode instalá-lo sem problemas em seu smartphone ou tablet. O Novibet app oferece uma navegação rápida e intuitiva, além de ter os mesmos recursos disponíveis no site da marca. Isso inclui diversas opções de apostas esportivas e ferramentas como o streaming ao vivo e o cashout de apostas.

Em relação à segurança, você também terá acesso a muitos recursos no aplicativo. Os usuários têm a opção de fazer login por meio de biometria e reconhecimento facial. Além disso, pode ativar as notificações push em aparelhos que suportam essa função.

Para quem tem dispositivos com outros sistemas (como o iOS para iPhone/iPad), a alternativa é o site móvel da Novibet. Afinal, a plataforma web é responsiva em aparelhos menores, especialmente nos navegadores mais populares, como Chrome e Safari.

Novibet é confiável? Saiba por que você deveria se cadastrar

A Novibet é uma plataforma de apostas esportivas altamente confiável. Apesar de não ser tão conhecida no Brasil quanto outras marcas, ela tem ótima reputação fora do país. E sempre se destacou por oferecer uma experiência segura para seus clientes.

Atualmente, a Novibet opera com uma licença da Autoridade de Jogos de Malta. É um ótimo sinal, uma vez que essa é uma das entidades reguladoras com maior credibilidade no mercado de apostas esportivas.

Outro fator que indica a solidez da Novibet é o patrocínio de diversos clubes de futebol dentro e fora do Brasil. Por exemplo, a marca tem parcerias com as seguintes equipes:

Fortaleza (Brasil)

Emelec (Equador)

Huachipato (Chile)

Magallanes (Chile)

Aris (Grécia)

Asteras Tripoli (Grécia)

Esses patrocínios indicam o interesse da Novibet nos mercados da Europa e da América Latina. Em ambos os casos, a casa de apostas tem uma presença marcante.

O operador também se destaca pelos seguintes elementos:

Criptografia SSL

Forma de pagamento seguras

Política de Know Your Customer (KYC) sólida

Jogos auditados pela Gaming Laboratories International (GLI)

Arbitragem de litígios via eCOGRA

Outro ponto positivo na Novibet é a sua política de Jogo Responsável. A empresa oferece aos usuários algumas funcionalidades que ajudam na prática de apostas esportivas de forma consciente. Por exemplo:

Autoexclusão temporária ou definitiva

Valor de depósito diário, semanal ou mensal

Valor semanal de apostas e perdas

Lembrete de tempo de jogo a cada 30, 45, 60 ou 120 minutos

Por fim, vale mencionar que a Novibet já venceu alguns prêmios importantes na indústria de apostas esportivas e cassino. Em 2021, ficou com a medalha de prata na categoria de melhor site de apostas em futebol do SBC Awards. Também recebeu distinções pela relação com os clientes em 2022 no EGR Awards.

Portanto, você pode esperar uma experiência tranquila ao fazer o Novibet cadastro.

Novibet bônus de boas vindas

Após fazer seu Novibet cadastro, você pode receber um bônus de boas vindas. A oferta atual é de 100% até R$300 + 30 rodadas extras ao fazer seu primeiro depósito. Portanto, trata-se de um pacote que inclui benefícios de apostas esportivas e cassino online.

Para ter direito ao bônus, você deve fazer um primeiro depósito a partir de R$50. Basta fazer login em sua conta e acessar a área de pagamentos. Então, você terá diversas opções disponíveis para realizar essa transação.

Uma vez que tenha identificado o seu pagamento, a Novibet irá creditar o valor do bônus em seu saldo. O próximo passo será seu: cumprir os requisitos de apostas da oferta.

Regras do bônus

Conheça as principais regras do bônus de boas vindas da Novibet:

Depósitos via Skrill ou Neteller não são considerados válidos

Você deve alcançar um volume de apostas equivalente a 5x o valor do depósito + bônus para a liberação de saques

São consideradas válidas para efeito de rollover apenas as apostas com odds de 1.50 ou mais

Por fim, as rodadas extras só podem ser usadas no jogo Big Bass Bonanza

Para conhecer mais detalhes, lembre-se de ler os Termos e Condições (T&Cs) da oferta no site da Novibet. Assim, você evitará problemas no resgate e utilização do bônus.

Novibet cadastro mobile

Você também pode realizar o Novibet cadastro usando o aplicativo para smartphones e tablets. Basta abrir o app e escolher a opção de registro para criar sua conta na plataforma. Então, você poderá seguir um passo a passo semelhante ao descrito para o site da Novibet.

Uma vez que você tenha feito seu cadastro pelo aplicativo, os passos seguintes também serão os mesmos. Ou seja, você deverá realizar um primeiro depósito para ativar o bônus de boas vindas na sua conta.

No caso dos usuários de iOS e de outros sistemas operacionais sem ser Android, basta fazer o cadastro pelo site mobile. Neste caso, o passo a passo é o mesmo da plataforma web padrão.

Termos e Condições

Os Termos e Condições da Novibet reúnem todas as informações necessárias para um uso tranquilo da sua conta na plataforma. O documento pode ser lido tanto no site quanto no aplicativo. Então, é imprescindível lê-lo antes de se cadastrar e efetuar um depósito inicial.

Nesse conjunto de Termos e Condições, você encontrará informações sobre valores mínimos e máximos de apostas e retornos, por exemplo. Neles, também são esclarecidas as dúvidas sobre saques e depósitos, bem como as condições gerais para utilizar o bônus de boas vindas.

Como apostar na Novibet

É muito prático realizar apostas esportivas na Novibet, seja qual for a categoria de sua preferência. A plataforma oferece apostas online em dezenas de esportes e mercados especiais. Portanto, não faltarão opções — seja pré-jogo ou ao vivo.

Confira a seguir o que você deve fazer para submeter suas apostas simples ou combinadas na Novibet.

Como fazer uma aposta simples na Novibet

Para fazer uma aposta simples na Novibet, você pode seguir este passo a passo:

Em primeiro lugar, faça login na Novibet. Então, escolha entre Esportes ou Aposta ao vivo. Em seguida, navegue até a modalidade, competição e evento. Avalie os mercados de apostas disponíveis. Por fim, defina um valor no cupom de apostas e clique em Aposte já.

Uma vez que a aposta tenha sido registrada, você precisa apenas aguardar pelo resultado. A Novibet processa os pagamentos automaticamente em caso de acerto.

Como fazer uma aposta combinada na Novibet

As apostas combinadas também seguem o passo a passo acima. No entanto, há uma diferença importante: em vez de uma seleção, você poderá fazer duas ou mais em um mesmo cupom de apostas.

É importante notar que a odd total aumentará conforme você for adicionando mais seleções ao cupom. Além disso, para ser considerado vencedor, é necessário acertar todas as seleções feitas. Isso torna ainda mais fundamental que você analise cuidadosamente todas as opções antes de criar uma aposta combinada.

Métodos de pagamento: como fazer depósitos e saques

Para realizar um pagamento na Novibet, você pode escolher entre algumas opções. Confira os métodos disponíveis atualmente na plataforma:

Pix

Transferência bancária

Boleto bancário

Cartão de crédito

Neteller

Skrill

Todas as opções acima estão disponíveis para depósitos. No entanto, boleto e cartão não podem ser usados para saques na plataforma.

O valor mínimo de depósito varia de acordo com o método selecionado. Ele é de R$20 em transações via Pix. Já com outras formas de pagamento, você deve depositar, pelo menos, R$30. O processamento é instantâneo com Pix, cartão de crédito, Skrill ou Neteller. Transferências bancárias e pagamentos com boleto podem demorar até 3 dias úteis para serem processados.

O valor mínimo dos saques via Pix também é de R$30. Por outro lado, sobe para R$50 se você utilizar outro método de pagamento. Já o processamento das retiradas é instantâneo se você usar Pix, Skrill ou Neteller. Mas aumenta para até 3 dias úteis em solicitações de transferência bancária.

Suporte ao cliente

Tem alguma questão sobre os Termos e Condições do bônus de boas vindas ou outro assunto qualquer? Então, você pode entrar em contato com o serviço de atendimento da Novibet. Atualmente, ele está disponível por meio dos seguintes canais:

E-mail

Facebook Messenger

Chat ao vivo

O suporte da Novibet funciona 24h por dia e conta com atendentes brasileiros. A melhor opção é acionar o atendimento via chat. Afinal, o tempo de espera costuma ser bem menor nesse caso.

FAQ — Perguntas Frequentes

Ainda tem dúvidas sobre o Novibet cadastro? Leia as nossas respostas para algumas perguntas comuns dos usuários sobre essa plataforma de apostas online.

Como funciona a Novibet?

A Novibet é uma plataforma de apostas esportivas que oferece diversas opções de entretenimento para os usuários. Além de apostas em esportes, é possível acessar jogos de cassino no site ou aplicativo deste operador. Para isso, basta fazer seu cadastro e realizar um primeiro depósito válido. Você também pode obter um bônus de boas vindas da casa.

Como apostar na Novibet?

Apostar na Novibet é simples. Após o registro, você deve efetuar um depósito para ter fundos disponíveis. Em seguida, navegue pelas opções de apostas esportivas usando o menu à esquerda. Marque uma ou mais seleções e defina o valor da aposta. Então, ela será processada e, se você acertar o resultado, os retornos serão creditados em sua conta.

Como depositar na Novibet?

Depositar na Novibet é rápido e seguro. Você deve fazer login na plataforma e acessar a seção de depósitos em sua conta. Em seguida, escolha uma das opções de pagamento disponíveis — Pix, transferência bancária, boleto, cartão de crédito, Neteller ou Skrill. Por fim, informe o valor desejado e siga as instruções para confirmar seu depósito.

Como funciona o saque na Novibet?

Para efetuar um saque na Novibet, você deve fazer login e acessar a área de retiradas em sua conta. Em seguida, escolha o método de pagamento desejado e insira as informações para submeter a solicitação. Então, seu pedido será processado pela equipe da Novibet, e os fundos serão transferidos para sua conta bancária ou outro destino selecionado.

Quanto tempo demora o saque Novibet?

O tempo de processamento para um saque na Novibet pode variar dependendo do método de pagamento escolhido. As retiradas via Pix, Neteller ou Skrill são processadas instantaneamente. Por outro lado, pedidos de saques via transferência bancária podem demorar até 3 dias úteis para serem processados pelo operador.

A Novibet patrocina o Fortaleza?

Em 2023, a Novibet fechou um contrato de patrocínio com o Fortaleza, que disputa a 1ª divisão do Brasileirão. O acordo, que tem validade até 2024, é considerado o maior desse gênero na história do clube.