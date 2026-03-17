Palpite Arsenal x Bayern Leverkusen - Champions League - 17/03/2026

Estamos apostando que os Gunners farão seu dever de casa em seu estádio, mas é improvável que os alemães entreguem os pontos sem lutar.

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Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Arsenal 2-1 Leverkusen;

Palpite de artilheiros: Arsenal - Viktor Gyokeres, Bukayo Saka; Leverkusen - Christian Kofane.

O Arsenal manteve sua fase fantástica no último fim de semana, batendo o Everton para estender sua sequência de invencibilidade para 13 partidas em todas as competições. Os Gunners também venceram oito de seus nove jogos nesta Champions League. Consequentemente, os líderes da Premier League chegarão cheios de moral para este duelo de volta das oitavas de final.

Seus adversários, porém, têm se mostrado um osso duro de roer. O Bayer Leverkusen pode ter vencido apenas um de seus últimos seis jogos, mas sofreu apenas uma derrota nas últimas 14 partidas. Após um empate em 1 a 1 contra o Bayern de Munique, eles estarão confiantes de que podem complicar a vida de Mikel Arteta neste confronto.

Escalações esperadas para Arsenal x Bayern Leverkusen

Escalação esperada do Arsenal: Raya, Mosquera, Saliba, Gabriel, Hincapie, Zubimendi, Rice, Madueke, Saka, Martinelli, Gyokeres;

Escalação esperada do Bayern Leverkusen: Blaswich, Andrich, Quansah, Tapsoba, Poku, Fernandez, Palacios, Grimaldo, Maza, Terrier, Kofane.

Após um jogo movimentado, o Arsenal deve avançar para a próxima fase

O Arsenal vive um momento iluminado nesta temporada. Atualmente, a equipe busca o tão sonhado título da Premier League e segue invicta na Champions League. Embora o Bayer Leverkusen tenha conseguido segurar o empate no jogo de ida, é improvável que o raio caia duas vezes no mesmo lugar.

O time da casa não está com força máxima, com dúvidas sobre a condição física de Martin Odegaard, Jurrien Timber e Leandro Trossard. Além disso, Mikel Merino está definitivamente fora deste embate. No entanto, o Arsenal possui um elenco muito profundo nesta temporada e deve ser capaz de dar conta do recado, especialmente jogando sob seus domínios.

Do lado dos visitantes, Kasper Hjulmand tem várias dores de cabeça para montar o time. Aleix Garcia e Martin Terrier são as preocupações mais recentes no departamento médico. Enquanto isso, Mark Flekken, Loic Bade, Arthur, Lucas Vazquez e Eliesse Ben Seghir continuam ausentes. A equipe alemã terá uma missão indigesta em Londres.

Dica de aposta 1 para Arsenal x Bayern Leverkusen: 1x2: Arsenal & Total de gols: mais de 2,5 gols, com odds de 1.83 na bet365.

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O time visitante é resiliente

O time da casa está, certamente, numa melhor fase, mas o "Die Werkself" é conhecido por vender caro suas derrotas. Os comandados de Hjulmand perderam apenas uma em 14 partidas em todas as competições e balançaram as redes em 12 delas. Além disso, com uma grande variedade de artilheiros, é difícil focar em apenas uma ameaça específica.

Mesmo com a boa fase, a defesa do Arsenal pode baixar a guarda. Eles conseguiram manter o clean sheet em apenas três de seus últimos nove jogos, e o Leverkusen conseguiu vazar a defesa londrina na semana passada. Certamente, este parece ser um mercado onde o "Ambas Marcam" tem muito valor.

Acreditamos que os londrinos sairão vitoriosos, mas não será um passeio. Deve ser, novamente, um prato cheio para os torcedores neutros.

Dica de aposta 2 para Arsenal x Bayern Leverkusen: Ambas as equipes marcam: sim, com odds de 2.10 na bet365.

Gyokeres vai balançar as redes novamente

Alguns criticaram Viktor Gyokeres, mas as cornetas parecem injustificadas. O jogador de 27 anos registrou 16 gols em sua campanha de estreia pelos Gunners, sendo que quatro deles vieram em sete aparições na Champions League. Ele foi poupado no jogo do fim de semana contra o Everton, mas ainda assim saiu do banco para deixar o dele.

O Arsenal tem distribuído bem os gols durante a temporada 2025/26, mas o atacante sueco é o principal matador da equipe. Ele é o favorito das casas de apostas para marcar neste jogo, e nós concordamos. Gyokeres tem feito gols cruciais para o Arsenal, e estamos botando fé que ele guardará mais um neste meio de semana.