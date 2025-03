Conheça os favoritos do Brasileirão Feminino 2025

Descubra apostas valiosas no Brasileirão Feminino 2025 analisando os favoritos Corinthians, São Paulo e Palmeiras

O Campeonato Brasileiro Feminino começou, e com isso as melhores casas de apostas esportivas já apontam favoritos ao título. A análise leva em consideração o desempenho dos clubes nas rodadas iniciais da competição, investimentos no elenco, além do histórico cada equipe.

Assim, conheça os Favoritos do Brasileirão Feminino 2025:

Vencedor do Campeonato Odds da Superbet Corinthians 3.00 São Paulo 4.50 Palmeiras 6.00

Odds sujeitas a alterações. Última atualização feita em 30/03 às 19h05.



Quem são os favoritos Brasileirão Feminino 2025?

Ainda na 3ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino, o Corinthians já desponta como principal favorito. O Timão é o maior campeão do Brasileirão Feminino, com seis títulos conquistados, sendo cinco deles consecutivos.

No entanto, este ano, dois rivais são apontados pelas casas de apostas como possíveis candidatos a acabar com a sua supremacia: São Paulo e Palmeiras.

Corinthians

O Corinthians é mais uma vez apontado como um dos favoritos ao título do Campeonato Brasileiro Feminino. Comandada pelo treinador Lucas Piccinato, a equipe corintiana vem com uma formação competitiva e um estilo de jogo ofensivo que busca gols durante toda a partida. Jogadoras como Victória Albuquerque e Letícia Monteiro se destacam pelo time com suas atuações e participações em gols e jogadas importantes.

Considerando o retrospecto das últimas edições do Campeonato Brasileiro Feminino, não é surpreendente que o Corinthians seja apontado na lista dos favoritos ao título. Além disso, a preparação da equipe para a atual temporada também é um fator importante.

Após duas vitórias, uma delas por goleada de 8-2 no Real Brasília na primeira rodada, o Corinthians soma 7 pontos e 12 gols marcados. Atualmente e o vice-líder do Campeonato.

São Paulo

O São Paulo, por sua vez, ainda busca ganhar notoriedade no Campeonato Brasileiro Feminino. Com um ótimo desempenho no início da competição, o Tricolor Paulista busca se consolidar e sonhar com conquistas maiores. Vice-campeão na última edição, o clube busca seu primeiro título na competição.

Comandado pelo treinador Thiago Viana, o São Paulo conquistou a SuperCopa do Brasil Feminina 2025. A equipe conta com um elenco curto, mas de qualidade, que aliou a experiência das veteranas à vontade de conquistar novos desafios das jovens promessas. Destacam-se as jovens Dudinha e Duda Serrana, de 19 e 23 anos, respectivamente, por suas habilidades e desempenho dentro de campo.

O Tricolor Paulista é o atual líder do Brasileirão Feminino com 7 pontos conquistados em duas vitórias e um empate nas três primeiras rodadas da competição. Com incríveis 10 gols marcados até aqui, a média de gols por jogo da equipe é de 3,3.

Palmeiras

O Palmeiras, campeão paulista em 2024, também é uma equipe em ascensão. Comandada pela técnica Camilla Orlando, a equipe alviverde chegou às semifinais do Brasileirão Feminino 2024.

A jogadora Amanda Gutierre é um dos destaques do elenco palmeirense, tendo marcado 22 gols na última temporada. No Brasileirão Feminino 2025 as Alviverdes ocupam a 7ª colocação na tabela, somando, até aqui, dois empates e uma vitória por 2-1 em cima do América-MG.

Como as casas de apostas escolhem os favoritos para o Brasileirão Feminino?

As casas de apostas consideram diversos fatores ao apontar os favoritos ao título do Brasileirão Feminino. Alguns dos principais fatores incluem a qualidade técnica da equipe, desempenho recente, histórico de confrontos diretos e possíveis desfalques.

Todos esses fatores são levados em consideração pelas casas de apostas ao definir as odds do Brasileirão Feminino.

Mercados de apostas no Brasileirão Feminino

Existem várias modalidades de apostas disponíveis para o Brasileirão Feminino. Aqui estão algumas das mais populares:

Resultado da final (1x2)

Nesta modalidade, o apostador escolhe qual será o vencedor da partida ou se terminará em empate. Por exemplo, em um jogo entre Corinthians feminino x São Paulo feminino, o apostador pode escolher:

Vitória do Corinthians (1)

Vitória do São Paulo (2)

Empate (x)

Assim, para ter o palpite vencedor, basta acertar o resultado da partida, sem necessidade de acertar o placar exato.

Total de Gols (Mais/Menos Gols)

Nesta modalidade, o apostador aposta na quantidade de gols que serão marcados durante o jogo, independentemente de qual time marcará. Por exemplo:

Mais de 1,5 gols: o apostador ganha se forem marcados ao menos 2 gols.

Menos de 1,5 gols: o apostador ganha se forem marcados no máximo 1 gol.

Em alguns sites também é possível, por exemplo, fazer apostas Brasileirão do Total de Gols por equipe ou por tempo.

Chance Dupla

Semelhante ao Resultado da Partida, mas com duas hipóteses de placar:

Vitória do time mandante ou empate (1x)

Vitória do time mandante ou visitante (12)

Vitória do time visitante ou empate (2x)

Nesta modalidade, as chances de ganhar são maiores, mas as odds costumam ser mais baixas.

Como escolher as melhores Odds para Apostar no Brasileirão Feminino?

Com uma grande variedade de casas esportivas operando regularmente no Brasil, é fundamental encontrar uma que atenda às suas expectativas. Antes de tudo, é essencial se atentar à segurança e credibilidade da plataforma.

As odds podem variar de uma casa de apostas para outra, com isso o apostador deve verificar as odds para o mesmo jogo em mais de uma plataforma e escolher qual está oferecendo melhor retorno.

Perguntas e respostas sobre o Brasileirão Feminino 2025

Tire suas dúvidas sobre o Campeonato Brasileiro Feminino na nossa aba de perguntas e respostas frequentes.

Como funciona o Campeonato Brasileiro Feminino?

Criado em 2013 pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o Brasileirão Feminino está em sua 12ª edição. Como principal torneio de futebol feminino do país, o Brasileirão Feminino 2025 começou no dia 22 de março e tem previsão de término para 14 de setembro.

O regulamento da competição prevê que 16 times disputem a primeira fase pelo sistema de pontos corridos. Ao fim dessa fase, os oito primeiros colocados serão classificados para as quartas de final, com partidas de ida e volta. Já os dois últimos colocados na tabela serão rebaixados para a Série A2 do Campeonato Brasileiro Feminino.

Quais times estão participando da Série A1 do Brasileirão Feminino 2025?

Estão participando do Campeonato Brasileiro Feminino 2025:

Ferroviária;

Corinthians;

Cruzeiro;

Bahia;

Fluminense;

São Paulo;

América-MG;

Juventude;

Palmeiras;

Bragantino;

Grêmio;

Internacional;

3B da Amazônia;

Flamengo;

Real Brasília;

e Sport Recife.

Onde assistir aos jogos do Brasileirão 2025?

O Brasileirão Feminino está sendo transmitido pela TV Brasil, TV Bandeirantes, SporTV, CBF TV e Rede Globo (alguns jogos). Além de canais de transmissão dos próprios clubes.

Quando começa o Brasileirão Feminino 2025?

A competição começou no dia 22 de março, a data da final está marcada para o dia 14 de setembro.