Palpite Manchester City x Real Madrid - Champions League - 17/03/2026

Nosso especialista em apostas espera que o time da casa comece com tudo e que vejamos gols de ambos os lados, mas que o Real Madrid garanta a classificação no final.

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Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Manchester City 2-1 Real Madrid;

Palpite de artilheiros: Manchester City - Erling Haaland, Antoine Semenyo; Real Madrid - Vinícius Júnior.

O Man City era o claro favorito antes deste duelo, mas apresentou um desempenho muito abaixo do esperado no Santiago Bernabéu na semana passada. Um hat-trick espetacular de Fede Valverde selou a vantagem de 3 a 0 para o Real Madrid.

O City enfrentou mais frustrações no fim de semana. Apesar de permitir apenas uma finalização, a equipe ficou no empate em 1 a 1 contra o West Ham pela Premier League. Esse resultado os deixou nove pontos atrás do líder Arsenal.

O Real Madrid aproveitou o embalo do sucesso no jogo de ida ao derrotar o Elche por 4 a 1, em casa, pela La Liga. Os Merengues agora somam três vitórias consecutivas em todas as competições, recuperando-se de uma derrota surpreendente para o Getafe.

Escalações esperadas para Manchester City x Real Madrid

Escalação esperada do Manchester City: Donnarumma, Khusanov, Dias, Guehi, O’Reilly, Rodri, Silva, Cherki, Doku, Semenyo, Haaland;

Escalação esperada do Real Madrid: Courtois, Carreras, Huijsen, Rudiger, Alexander-Arnold, Camavinga, Pitarch, Tchouameni, Valverde, Vinícius, Brahim.

Um início avassalador para manter a esperança do City

Se quiserem ter qualquer chance de classificação, o Man City precisa começar pressionando. Balançar as redes cedo não tem sido um problema para eles nesta temporada. A equipe marcou 67% de seus gols no primeiro tempo em partidas da Champions League nesta campanha.

Essa tendência também é nítida na Premier League. O City abriu o placar em 80% dos seus jogos. Eles foram para o intervalo na frente do placar em 67% de suas partidas na liga, ficando atrás no marcador em apenas duas ocasiões.

Em contrapartida, o Real Madrid frequentemente começou devagar em 2026, sendo o jogo de ida da semana passada uma clara exceção. A equipe ainda não liderou ao fim da primeira etapa em nenhum dos seus sete jogos como visitante desde que Alvaro Arbeloa foi nomeado técnico.

Como ainda sentem a ausência de jogadores importantes, os visitantes provavelmente terão que suportar períodos de pressão intensa no jogo de volta. Apostar no mercado de 1º Tempo para o Man City parece promissor, com uma probabilidade implícita de 51,3%.

Dica de aposta 1 para Manchester City x Real Madrid: 1º tempo: Manchester City, com odds de 1.83 na bet365.

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Real Madrid pronto para o golpe final

Com Vinícius Júnior entre os titulares e a expectativa de que Kylian Mbappé entre no decorrer da partida, o Real Madrid tem muita velocidade no ataque. Isso pode torná-los perigosos nos contra-ataques neste jogo. Após uma defesa generosa na ida, o Man City provavelmente ficará exposto atrás enquanto busca os gols necessários.

O time de Guardiola ainda parece um "trabalho em construção". Eles conseguiram manter a baliza zerada em apenas um dos seus últimos seis jogos em todas as competições. O clube da Premier League cedeu 2,63 gols esperados (xG) na ida e teve dificuldades para acompanhar as infiltrações de Valverde.

No entanto, este está longe de ser um Real Madrid brilhante. Eles raramente convenceram nesta temporada, seja sob o comando de Xabi Alonso ou Arbeloa.

Excluindo o jogo de ida, os Blancos não conseguiram manter o clean sheet em seus últimos seis compromissos. Diante disso, o mercado de "Ambas as equipes marcam" se destaca como uma aposta sólida.

Dica de aposta 2 para Manchester City x Real Madrid: Ambas as equipes marcam: sim, com odds de 1.61 na bet365.

O time da casa capaz de vencer no tempo normal

O Real Madrid já sofreu três derrotas fora de casa desde que Arbeloa assumiu o comando em janeiro. Todos esses jogos tiveram três ou mais gols. Eles foram particularmente mal defensivamente na derrota por 4 a 2 contra o Benfica, na última rodada da fase de liga.

Algumas exibições defensivas instáveis dos Blancos na Champions League ao longo da campanha devem dar esperança ao City. Os 15 vezes campeões europeus permitiram 15,7 xG na fase inicial, o que representou apenas o 21º melhor registro da competição.

O time de Guardiola também pode tirar confiança do fato de ter marcado dois ou mais gols em cada um dos seus últimos oito jogos em casa, vencendo sete dessas partidas. Isso sugere que há valor em apostar em uma vitória do City com um placar relativamente alto na noite de terça-feira.