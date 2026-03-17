Palpite Chelsea x PSG - Champions League - 17/03/2026

Nosso especialista em apostas acredita que o fator casa do Chelsea terá seu peso. No entanto, o PSG deve confirmar o favoritismo e avançar rumo às quartas de final da Champions League.

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Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Chelsea 2-2 PSG;

Palpite de artilheiros: Chelsea - Enzo Fernandez, Joao Pedro; PSG - Desire Doue, Khvicha Kvaratskhelia.

O Chelsea foi atropelado no Parc des Princes. O Paris Saint-Germain vingou a derrota na final do Mundial de Clubes com uma vitória por 5 a 2 no jogo de ida. As esperanças de Liam Rosenior de levar os Blues às quartas de final pela primeira vez desde 2022/23 agora estão por um fio.

A decepção continuou no fim de semana. O Newcastle United impôs ao Chelsea sua segunda derrota consecutiva. O gol solitário de Anthony Gordon prejudicou as ambições do time de Londres de figurar no G4. O Chelsea venceu apenas duas vezes nas suas últimas seis partidas oficiais.

Enquanto isso, o PSG está com um pé na próxima fase. Os parisienses sofreram uma derrota por 3 a 1 na liga contra o Monaco, poucos dias após eliminarem os monegascos nos playoffs da Champions League. Apesar disso, o PSG segue como amplo favorito.

A preparação francesa também contou com uma "mãozinha" da LFP, que abriu uma exceção. O jogo do PSG pela Ligue 1 contra o Nantes foi adiado, garantindo uma semana inteira de descanso antes deste confronto. Isso pode ser o diferencial no apito final.

O retrospecto histórico também pesa. O PSG eliminou adversários ingleses em quatro confrontos seguidos de mata-mata na Champions League. Empurrado pela torcida no Stamford Bridge, o Chelsea pode até começar pressionando, mas a experiência e a vantagem do PSG sugerem que os franceses devem voltar para a capital com a vaga no bolso.

Escalações esperadas para Chelsea x PSG

Escalação esperada do Chelsea: Jorgensen, Cucurella, Chalobah, Fofana, Gusto, Caicedo, James, Palmer, Fernandez, Neto, Pedro;

Escalação esperada do PSG: Safonov, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes, Zaire-Emery, Vitinha, Neves, Doue, Dembele, Barcola.

Uma aposta de dupla chance favorece os parisienses

O PSG jogou o fino no jogo de ida, vencendo ambos os tempos contra o Chelsea. Os comandados de Luis Enrique mostraram casca sob pressão em casa, dando uma resposta imediata após a frustrante derrota no campeonato local contra o Monaco dias antes.

A forma recente na liga tem sido irregular, e os atuais campeões europeus também não tiveram vida fácil na fase de liga da Champions League. Até aqui, venceram seis de seus 11 jogos no torneio continental, com três empates e duas derrotas.

O Chelsea passou em branco pela primeira vez em nove partidas no duelo contra o Newcastle no fim de semana. Contudo, com a vaga nas quartas em jogo, os Blues devem balançar as redes no Stamford Bridge, possivelmente mais de uma vez.

O PSG, por outro lado, marcou em cada uma das suas últimas 13 apresentações. Além disso, nenhum dos últimos 10 confrontos diretos entre Chelsea e PSG terminou sem gols.

Os visitantes também buscam fazer história: querem ser o primeiro time desde o Real Madrid em 2017/18 a defender o título da Champions League com sucesso. No cenário atual, a tendência é que os visitantes evitem a derrota em um jogo aberto e com placar elástico.

Dica de aposta 1 para Chelsea x PSG: Dupla chance: PSG ou empate & Ambas as equipes marcam: sim, com odds de 1.72 na bet365.

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A partida no Bridge promete uma goleada

O Chelsea tem uma montanha para escalar. Eles tentam se tornar apenas o segundo time na história da Champions League a reverter uma desvantagem de três gols contra os atuais detentores do troféu.

Os números, contudo, dão um fio de esperança. Seis dos últimos sete jogos do Chelsea na Champions League tiveram mais de 2,5 gols.

Tirando o tropeço recente por 1 a 0, os Blues marcaram pelo menos dois gols em cada uma das três partidas anteriores. Além disso, anotaram dois ou mais gols nos últimos sete jogos europeus contra equipes francesas. Nove das últimas 15 partidas oficiais da equipe também superaram a marca de 3,5 gols.

O jogo de ida foi um verdadeiro espetáculo no Parc des Princes. O ataque do PSG mostrou-se imparável. É pouco provável que o time de Luis Enrique jogue recuado apenas para segurar a pressão — o DNA ofensivo continua sendo sua maior virtude.

O descanso adicional joga a favor, já que tiveram a semana livre, ao contrário do Chelsea. Os parisienses já marcaram 31 gols nesta campanha (a maior marca do torneio). Com fôlego renovado, estarão ávidos para aumentar essa conta em um festival de gols.

Dica de aposta 2 para Chelsea x PSG: Total de gols: mais de 3,5 gols, com odds de 2.10 na bet365.

O pedigree de "Kvara" sempre faz a diferença

A decisão de Luis Enrique de colocar Khvicha Kvaratskhelia logo após o gol de empate de Enzo Fernández deu resultado imediato.

O craque georgiano mudou o roteiro do jogo no ato. Ele deu a assistência para o gol da virada de Vitinha e, depois, marcou duas vezes para selar a goleada por 5 a 2. Sua atuação de "Homem do Jogo" em apenas 30 minutos em campo diz muito sobre sua capacidade de decidir partidas.

Kvaratskhelia tem sido muito mais letal em suas 10 participações na Champions League nesta temporada do que na Ligue 1. Ele já superou seus números do campeonato nacional no torneio europeu, somando seis gols e quatro assistências na Champions League.

Enrique pode escalá-lo como titular desta vez. Permitir que o craque dite o ritmo desde cedo pode fazer com que o PSG saia na frente antes mesmo do intervalo.