O Novibet app está disponível para Android e iOS, e reúne tudo o que o apostador precisa: boas odds, variedade de mercados, apostas ao vivo e navegação leve.

Além disso, há uma oferta de bônus de R$20 em aposta extra para novos jogadores cadastrados pelo recurso.

O aplicativo tem interface otimizada, navegação simples e foco em desempenho. Com isso, você ganha ainda mais praticidade para apostar a qualquer momento, tendo o máximo de conforto, segurança e todos os recursos que já fazem da casa.

📍Ainda não tem uma conta na casa de apostas? Veja como se cadastrar usando Código promocional Novibet.

Especificações iOs Android/APK Navegador RAM 2 GB 2 GB Qualquer navegador atualizado (Chrome, Safari, Edge) Versão 4.19.0 4.19.00.598 Nenhum download necessário Tamanho 193,5 MB Aproximadamente 48 MB Acesso via navegador Aparelhos compatíveis/Sistema operacional iPhones, iPads, iPod touch e Apple Vision Samsung, Motorola, Xiaomi, Realme, Asus e aparelhos similares Não se aplica

Confira o nosso guia da Novibet para iniciantes.

📲 Guia definitivo do Novibet app e como baixar e apostar pelo celular

O Novibet App é a principal forma de acessar a plataforma por dispositivos móveis, oferecendo uma experiência de mobile betting mais rápida, fluida e segura.

Neste guia completo sobre o Novibet app, você aprende como baixar o recurso e apostar pelo celular, aproveitando notificações em tempo real, apostas ao vivo e login seguro, tudo em poucos cliques.

📍 Como baixar o app Novibet para Android?

O Novibet app para Android pode ser baixado de forma simples e segura diretamente pelo site oficial da Novibet.

O processo é rápido, intuitivo e feito em poucos minutos, sem necessidade de conhecimentos técnicos.

Confira o passo a passo para baixar e usar o app Novibet no Android:

Abra o site oficial da Novibet; Desça até o rodapé do site e clique no ícone do app para iniciar o download; Abra o app e finalize o cadastro com seus dados pessoais; Conclua o KYC enviando fotos dos documentos pelo próprio app; Por fim, faça um depósito via PIX para começar a apostar.

Todo o cadastro, incluindo a verificação de identidade (KYC), pode ser realizado dentro do próprio Novibet mobile, usando a câmera do celular para enviar os documentos exigidos.

Em geral, do acesso à Novibet Brasil até o primeiro depósito, o usuário leva menos de 5 minutos, desde que já tenha CPF e dados básicos em mãos.

Quais são os requisitos do Novibet app para Android?

A seguir, veja um resumo dos requisitos mínimos para rodar o Novibet app no Android:

Especificações Android Tamanho do app 48 MB Versão do software 4.19.00.598 Sistema operacional compatível Recomendado Android 9.0 ou superior Espaço mínimo necessário Cerca de 100 MB livres Conexão à internet Obrigatória (Wi-Fi ou 4G/5G) Disponível na Google Play Sim

📌 Como baixar o Novibet app para iOS?

A Novibet também possui um aplicativo nativo disponível para iOS no Brasil. Isso significa que usuários de iPhone e iPad encontram o app na App Store.

Veja o passo a passo para usar a Novibet no iPhone:

Abra o Safari e acesse o site oficial da Novibet; Então, vá até o rodapé do site e clique no ícone do app na App Store para fazer o download; Abra o app e finalize o cadastro com seus dados pessoais; Logo depois, finalize o KYC enviando fotos dos documentos pelo próprio app; Por fim, faça um depósito via PIX para começar a apostar.

O processo de cadastro na Novibet, apostas, depósitos via Pix e verificação de identidade (KYC) funciona da mesma forma que no Novibet app Android.

Quais são os requisitos do Novibet app para iOS?

A seguir, veja um resumo dos requisitos mínimos para rodar o Novibet app no iOS:

Especificações iOS Tamanho do app 193,5 MB Versão do software 4.19.0 Sistema operacional compatível Recomendado iOS 15.0 ou superior Espaço mínimo necessário Cerca de 200 MB livres Conexão à internet Obrigatória (Wi-Fi ou 4G/5G) Disponível na App Store Sim

✨ Quais são as ofertas e promoções exclusivas para usuários do app Novibet?

O app Novibet tem promoções específicas para quem aposta pelo aplicativo, incluindo ofertas exclusivas para Android e iOS.

A principal delas encontrada durante nossa análise é:

R$20 de aposta extra: ao baixar o aplicativo da Novibet no seu celular e fazer uma aposta de R$20 ou mais, com odds mínimas de 1.5 através do próprio aplicativo, você ganha R$20 em Aposta Extra.

Além disso, a Novibet mantém promoções recorrentes que costumam aparecer tanto no site quanto no aplicativo Novibet, mas que ganham ainda mais destaque no ambiente móvel, como:

Golden Sub: o jogador entra no lugar do atleta escolhido e marca gol? A aposta é considerada vencedora.

o jogador entra no lugar do atleta escolhido e marca gol? A aposta é considerada vencedora. Vitória garantida com 2 gols até os 15 minutos: se o time abre dois gols de vantagem rapidamente, a aposta é liquidada como vencedora, mesmo que o resultado final mude.

🎖️ Como o aplicativo da Novibet garante uma experiência de apostas fluida em 2026?

O app Novibet foi desenvolvido para resolver os principais desafios das apostas no celular em 2026: lentidão, instabilidade e excesso de cliques.

A plataforma aposta em velocidade de carregamento, estabilidade em apostas ao vivo e interface simplificada, permitindo que o apostador encontre mercados, faça seleções e confirme apostas em poucos segundos.

A velocidade do aplicativo também reduz etapas desnecessárias, especialmente em jogos ao vivo, onde as odds mudam rapidamente.

O sistema de geolocalização automática garante conformidade com as regras brasileiras sem interferir na navegação, enquanto o desempenho do app Novibet se mantém estável mesmo em rodadas de grande volume, como finais e clássicos nacionais.

🔓 O app Novibet é seguro? Segurança e downloads oficiais

Sim. O app da Novibet utiliza criptografia avançada para proteger dados pessoais, informações financeiras e histórico de apostas.

Todos os acessos são protegidos por protocolos de segurança equivalentes aos usados em aplicativos bancários.

Para garantir total segurança, o download deve ser feito exclusivamente pelo site oficial da Novibet. Evitar links externos reduz riscos de versões falsas ou comprometidas.

Além disso, o app oferece login biométrico (impressão digital ou reconhecimento facial) em dispositivos compatíveis, o que torna o acesso mais seguro do que em navegadores tradicionais no desktop, impedindo acessos não autorizados via e-mail, mesmo com o celular desbloqueado.

⚖️ O que faz o app da Novibet se destacar da concorrência?

O app Novibet se destaca por unir simplicidade, rapidez e promoções pensadas especificamente para o uso no celular. A plataforma investe em uma navegação leve, com menus diretos e foco total em apostas rápidas, especialmente ao vivo.

Além disso, a Novibet utiliza o aplicativo como canal estratégico para ativar ofertas exclusivas, como apostas extras condicionadas ao uso do app, algo que não aparece com a mesma frequência na versão desktop.

Para quem aposta com frequência pelo celular, a experiência é mais fluida, estável e com menos etapas entre escolher o mercado e confirmar a aposta.

Você também pode conferir nossa seleção completa, com os melhores apps de apostas do Brasil.

📈 Principais vantagens de usar o aplicativo dedicado da Novibet

Usar o aplicativo da Novibet, seja em Android ou em iPhone, traz ganhos claros em velocidade, usabilidade e controle da aposta, principalmente quando comparado ao site móvel.

O app Novibet responde mais rápido, mantém sessões ativas com login biométrico e entrega notificações em tempo real que fazem diferença em apostas ao vivo.

Mesmo assim, como qualquer app de apostas, ainda existem pontos que podem evoluir, especialmente em momentos de pico, seja apostando em futebol ou no cassino online.

5 pontos positivos do app da Novibet

Login instantâneo;

Notificações push;

Velocidade otimizada;

Controle de cash out;

Estabilidade de geolocalização.

3 pontos que podem melhorar

Consumo elevado de dados;

Atualizações manuais;

Leve lentidão em horários de pico.

🖥️ App vs versão mobile || Mobile vs desktop na Novibet

A Novibet oferece aplicativo dedicado para Android e iOS, mas quem usa a versão mobile do site nota que ela é totalmente responsiva. Na prática, isso cria duas experiências distintas dentro do ecossistema da plataforma.

No Android ou iOS, baixar o aplicativo entrega uma navegação mais fluida, login mais rápido e acesso direto a promoções exclusivas, como a Aposta Extra para usuários do aplicativo.

Já no mobile, a experiência acontece via navegador, mas sem perdas relevantes: o site móvel mantém boa velocidade, organização clara dos mercados e compatibilidade total com apostas ao vivo.

Quando comparada ao desktop, a versão mobile da Novibet se mostra mais prática para o dia a dia, especialmente para apostas rápidas e acompanhamento em tempo real.

✅ Prós ❌ Contras App Android e iOS mais rápido e estável que o site móvel. Depende de atualizações frequentes, o que nem sempre agrada quem usa aparelhos mais antigos. Acesso facilitado com biometria e um clique, evitando repetição de senhas. Algumas funcionalidades avançadas ficam mais completas no desktop. Promoções exclusivas para usuários do aplicativo. Interface otimizada, com menus simplificados, botões maiores e fluxo de apostas direto para quem usa o celular no dia a dia. Funciona melhor em conexões instáveis, garantindo fluidez até em 4G ou Wi-Fi fraco.

⚽ Como apostar usando o aplicativo da Novibet

Apostar pelo app da Novibet é mais rápido e intuitivo do que usar a versão desktop, principalmente para quem acompanha jogos ao vivo.

Para fazer uma aposta, o processo é simples. Veja como no passo a passo a seguir:

Abra o Novibet app e faça login; Escolha um esporte no menu inferior ou superior; Selecione a competição e o evento desejado; Toque na odd do mercado escolhido para adicionar ao cupom.

A interface do aplicativo Novibet foi pensada para o mobile, com menus simplificados, carregamento ágil e menos etapas até a finalização da aposta.

No aplicativo, o usuário consegue acessar mercados rapidamente, adicionar seleções ao bilhete com poucos toques e confirmar apostas em segundos.

Recursos como atualização automática de odds, navegação fluida entre partidas e organização clara dos mercados tornam o processo mais eficiente, especialmente durante apostas ao vivo, quando tempo e agilidade fazem diferença.

💳 Como fazer seu primeiro depósito no app da Novibet?

Fazer um depósito pelo app da Novibet é um processo simples e totalmente adaptado ao público brasileiro.

Pelo celular, o usuário consegue acessar a área de pagamentos em poucos toques, cadastrar uma conta bancária, escolher o método disponível e concluir a transação sem sair do aplicativo, o que torna a experiência mais rápida e segura.

O PIX é o principal método de pagamento na Novibet, sendo a opção mais recomendada para apostas móveis.

A transação é instantânea, funciona 24 horas por dia e permite que o saldo fique disponível imediatamente após a confirmação.

Além do PIX, a plataforma também aceita transferências via instituições financeiras autorizadas pelo Banco Central do Brasil, garantindo segurança e conformidade regulatória.

Método de Pagamento Depósito Mínimo Tempo de Processamento Nossa Recomendação Pix R$10 Imediato Melhor opção pela velocidade e praticidade Transferência Bancária Instantânea R$10 Imediato (bancos parceiros) Boa alternativa quando o PIX não está disponível

🧑‍💻 Qual é a nossa opinião sobre o Novibet app: vale a pena baixar?

O app da Novibet foi pensado para quem aposta pelo celular e busca uma experiência prática, rápida e sem excesso de etapas.

A navegação é fluida, o carregamento das páginas é consistente e a estrutura do aplicativo facilita tanto apostas pré-jogo quanto apostas ao vivo.

No uso diário, o app consegue entregar praticamente tudo o que o apostador encontra no site, mas com menos cliques e respostas mais rápidas, ou seja, uma performance ainda melhor.

Um dos diferenciais é o foco claro no público mobile, com menus simplificados, odds atualizadas em tempo real e integração total com métodos de pagamento instantâneos, como o Pix.

Abaixo, resumimos os principais pontos positivos e negativos do app da Novibet:

✅ Prós ❌ Contras App rápido e bem otimizado para Android e iOS Consumo maior de dados em transmissões ao vivo Promoções exclusivas para apostas via app Poucos recursos avançados para usuários experientes Navegação simples e intuitiva

A experiência móvel da Novibet é especialmente indicada para quem gosta de apostar em movimento, acompanhar partidas ao vivo e aproveitar ofertas específicas do aplicativo.

O fluxo de apostas é direto, sem etapas confusas, o que ajuda tanto iniciantes quanto usuários mais frequentes.

De modo geral, consideramos que vale a pena baixar o Novibet app, porque el entrega exatamente o que promete: agilidade, estabilidade e facilidade de uso.

Para quem utiliza Android e busca uma plataforma funcional no mercado regulado brasileiro, vale o teste, já que a instalação pode facilmente mudar sua rotina diária de apostas.

O que pode melhorar no Novibet app?

O app poderia evoluir com mais ferramentas exclusivas, como personalização de mercados favoritos ou estatísticas avançadas para apostas ao vivo.

Pequenos ajustes nesse sentido deixariam a experiência ainda mais completa e competitiva frente a outras casas do mercado.

❓ Perguntas frequentes sobre o app da Novibet

Para finalizar este guia sobre o aplicativo da Novibet, separamos mais algumas perguntas frequentes sobre o recursos. Veja:

Como fazer login no app da Novibet?

Para acessar o app da Novibet, basta abrir o aplicativo no seu celular e inserir o e-mail e a senha cadastrados. Quem já ativou o login biométrico pode entrar com impressão digital ou reconhecimento facial, o que torna o acesso mais rápido e seguro.

Como baixar e instalar o app da Novibet?

O app da Novibet está disponível para dispositivos Android e iOS. O download pode ser feito diretamente pelo site oficial da Novibet. Após a instalação, o usuário pode criar uma conta ou fazer login e já começar a apostar normalmente.

Como atualizar o app da Novibet?

As atualizações do app da Novibet geralmente são automáticas via Google Play Store e App Store. Caso isso não aconteça, basta acessar a loja de aplicativos, procurar por Novibet e verificar se há uma nova versão disponível para atualização.

É seguro baixar o app da Novibet?

Sim. O app da Novibet é seguro desde que seja baixado apenas pelos canais oficiais, como o site da própria plataforma. O aplicativo da empresa, registrada no Brasil como NVBT Gaming LTDA e autorizada pelo Ministério da Fazenda, utiliza criptografia avançada para proteger dados pessoais e financeiros dos usuários.