O Novibet app se apresenta como uma alternativa prática para apostas via celular.

Veja nossa análise sobre o Novibet app, como funciona e como usar o código promocional Novibet.

Veja como funciona a Novibet Brasil

Saiba como criar seu Novibet cadastro

Pegar bônus

Opinião sobre o app Novibet

Nossa experiência com o aplicativo está resumida na tabela abaixo, com notas de 0 a 5 em cada critério.





Novibet Download/Requisitos do sistema 5/5 Bônus e Promoções 4,5/5 Recursos 4,5/5 Opinião geral 4,66/5 Baixe agora Baixar o Novibet app

Passo a passo para obter o Novibet app

Além desse breve resumo, conduzimos uma análise detalhada, com base no uso do app. Ela será desenvolvida no decorrer do texto.

Antes de procedermos a ela, entendamos como baixar o Novibet mobile app:

Acesse o site da Novibet pelo celular. Clique na opção “Download”, exibida no topo da página inicial, para baixar o aplicativo (Novibet Native App). Em seguida, toque no botão verde Novibet Android e habilite o aplicativo nas configurações de segurança de seu celular. Aguarde o download do arquivo APK. Conclua a instalação do programa.

Com o mobile app baixado em seu celular, abra-o e faça o login ou cadastre-se. O app estará pronto para o uso normal.

Baixar o Novibet app

Requisitos de sistema e compatibilidade do Novibet app

A principal observação sobre o Novibet app é que se trata de um programa exclusivo para o sistema Android. O app disponível para download exclusivamente no site da Novibet, conforme os passos descritos na seção anterior. Significa que não é possível encontrá-lo na loja de aplicativos do Google, a Play Store.

O arquivo APK em que o Novibet mobile app está contido é leve para padrões modernos de aplicativo. Pesa 43 megabytes, o que é irrisório em celulares modernos, embora haja programas similares mais leves. O app da Novibet também não demanda grande capacidade de processamento, portanto não compromete o uso cotidiano de telefone. Em suma, é um aplicativo leve e de navegação simples.

A alternativa para apostar pelo celulares de sistema iOS é usar o navegador do dispositivo para acessar o site da Novibet. Apesar de a navegação ser ligeiramente mais lenta, o desenho da interface é praticamente idêntica, bem como suas funcionalidades.

Portanto, apostadores portadores de iPhone ou iPad não saem lesados pela ausência da opção do app móvel. Jogadores que porventura prefiram não usar o aplicativo Novibet também têm acesso ao site.

Baixar o app agora

Bônus de boas-vindas Novibet: o que é e como ativar

Seja navegando pelo site ou pelo Novibet app para celular, novos clientes da plataforma podem reivindicar um bônus. Essa vantagem é uma bonificação promocional, que equivale a 100% do valor do primeiro depósito.

O benefício pode ser aplicado tanto às opções de apostas esportivas quanto de cassino da casa. Entretanto, os valores e benefícios variam para cada uma dessas seções da casa, conforme explicado a seguir.

Bônus de boas-vindas Novibet para apostas esportivas

Para apostas esportivas, as condições básicas do bônus são as seguintes:

Pode ser aplicado a um depósito inicial de valor máximo de R$300

Dá direito a 30 rodadas no jogo selecionado

Exige verificação KYC para ser ativado

As apostas contempladas pelo bônus são somente aquelas com cotação de pelo menos 1,5

Como ativar os bônus

Para ter acesso ao bônus, o usuário deve ter mais de 18 anos e ser cadastrado no site. Para cadastrar-se e ativar o bônus de boas-vindas de sua escolha, basta fazer o seguinte:

Acesse o site de Novibet e selecione Cadastre-se. Preencha o formulário com dados pessoais e o código promocional Novibet NOVIGOAL. Conclua seu cadastro, fornecendo o código enviado por e-mail. Faça seu primeiro depósito.

Quando o depósito for confirmado, você terá acesso ao valor do bônus.

Pegar o bônus

Recursos do app

Conforme antecipado em seção anterior, a interface do Novibet app é bastante similar à do site móvel. Assim, todas as funções usuais para apostadores estão contempladas no aplicativo.

Para uso geral, é possível acessar com naturalidade:

Seção de depósitos e saques.

Serviço de atendimento ao cliente.

Página de promoções

Alterações de detalhes do Novibet cadastro.

Para a seção de apostas esportivas, o Novibet app permite:

Acessar centenas de mercados em modalidades variadas.

Fazer apostas simples e múltiplas.

Consultar e aplicar odds aumentadas.

Modificar e consultar o cupom de apostas facilmente.

Acompanhar estatísticas de campeonatos e esquemas de jogo em evolução.

Por fim, no segmento de cassino virtual, as funcionalidades do Novibet mobile app incluem:

Acesso a opções de jogos exclusivos da Novibet

Apostas em cassino virtual, com caça-níqueis, vídeo bingo, jogos de travamento e novidades recorrentes

Mesas de cassino ao vivo, incluindo roleta, blackjack, roda da fortuna e opções direcionadas a brasileiros

Acesso à seção da plataforma de cassino desenhado para mulheres – Noviladies

Aposte agora

Conclusões sobre o Novibet app

O Novibet mobile app é uma opção leve, prática e funcional para apostadores dessa plataforma. Apesar de disponível apenas para Android, sua equivalência prática no site móvel também serve a apostadores de iPhone.

Por um lado, Novibet não oferece tantas modalidades esportivas quanto muitas outras casa. Por outro, a plataforma traz uma oferta interessante dos esportes que contempla. As animações e estatísticas em tempo real são especialmente úteis para apostas ao vivo mais assertivas. A diversidade de alternativas de cassino também é alta.

Com respeito ao atendimento ao consumidor, a impressão também é positiva. No aplicativo, um chat ao vivo fica disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. Além disso, a casa também conta com outros canais de atendimento, o que é cada vez menos comum entre plataformas de apostas online.

Prós Contras Aplicativo bom disponível para Android Não tem aplicativo Novibet iOS Atendimento ao consumidor em tempo integral Há poucas opções ao vivo de cassino na seção Noviladies Boa diversidade de meios de pagamentos aceitos Poucas modalidades para apostas esportivas Novibet mobile app permite apostar em esportes e jogos de cassino facilmente





Baixar o app agora

Perguntas frequentes

Para além do download do Novibet app, algumas dúvidas destacam-se por serem comuns. Abaixo estão algumas das perguntas mais frequentes sobre a plataforma.

Como fazer uma aposta no Novibet app?

Conectando-se ao Novibet mobile app, é possível ver o menu geral na barra inferior da tela. Nela, é possível selecionar partidas, que podem ser filtradas por opções pré-jogo ou ao vivo e por modalidade esportiva.

Então, basta selecionar uma ou mais opções no mercado do torneio de sua preferência. As apostas são registradas no cupom, acessível também pelo menu inferior. Confirmadas as posições, basta aguardar o resultado.

No caso do cassino virtual, é necessário selecionar opções de cassino virtual, cassino ao vivo ou a seção direcionada a mulheres (Noviladies). A seção feminina se concentra basicamente em máquinas que a plataforma identifica como sucessos entre mulheres.

Já as outras duas seções trazem versões mecanizadas ou ao vivo de diversões como: Roleta, Blackjack, Caça-níqueis temáticos variados, Jackpots e crash games.

Como fazer um depósito no Novibet mobile app?

Acessando a área de usuário no aplicativo da Novibet, clique em “Depósito”. Selecione a opção de pagamento desejada. A casa aceita depósitos por Pix, carteiras digitais, cartão de crédito, transferência bancária e outras opções.

Então, escolha o valor e preencha o formulário, se necessário (por exemplo, no caso de Pix). Confirme e conclua o depósito. Depois de creditado, o calor poderá ser usado para apostar.

Como fazer um saque no Novibet app?

Primeiro, faça login. No botão “Depósito”, vá até a aba “Sacar”. Selecione o meio de pagamento desejado e informe o valor do saque. No caso da escolha do Pix, preencha o formulário. Conclua a retirada e aguarde o processamento da solicitação.

Como contatar o atendimento ao consumidor?

Faça o login, em primeiro lugar. Em seguida, acesse o menu principal e a opção “Comunicações”. O subitem “Chat ao vivo” abrirá uma conversa em tempo real com atendentes da casa.

Baixar o app agora