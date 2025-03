Odds Brasileirão Feminino 2025: Corinthians é favorito

Corinthians lidera odds do Brasileirão Feminino 2025; veja favoritos e surpresas no campeonato até agora.

O Campeonato Brasileiro Feminino deu início à sua nova edição no dia 22 de março e, após apenas duas rodadas, já é possível fazer algumas avaliações iniciais. E as melhores casas de apostas esportivas já começaram a apontar os favoritos ao título, o que nos inspira a fazer algumas análises e palpites.

Odds Brasileirão Feminino, confira algumas:

Favoritos do Campeonato Brasileiro Feminino Odds na Superbet Corinthians 3.50 São Paulo 4.50 Internacional 5.00 Palmeiras 6.00 Ferroviária 7.00

As odds estão sujeitas a alterações. Última atualização feita em 28/03 às 10:48h.

O que podemos esperar do Brasileirão Feminino?

O Corinthians é mais uma vez apontado como um dos favoritos ao título do Brasileirão Feminino, o histórico da equipe na competição reforça o favoritismo. O time paulista é o atual campeão da competição e hexacampeão do torneio, defendendo sua soberania com cinco títulos consecutivos desde 2020.

A equipe começou forte no campeonato, somando duas vitórias nas duas primeiras rodadas, incluindo uma goleada de 8 a 2 sobre o Real Brasília.

Outro time paulista que aparece como favorito é o São Paulo. Com uma excelente campanha no início do campeonato, as tricolores assumiram a ponta da tabela com 6 pontos após vencer por 8 a 0 o 3B Sport na última rodada. Na última edição do Brasileirão Feminino, a equipe foi vice-campeã.

Além dos favoritos, times como Internacional, Palmeiras e Ferroviária podem ser considerados como possíveis surpresas no campeonato. No entanto, é importante lembrar que as Odds Brasileirão Feminino podem variar ao longo da competição.

Como funcionam as odds para o Brasileirão Feminino 2025?

As odds são números que indicam a probabilidade de um resultado ocorrer. A empresa de apostas oferece uma cotação para cada aposta, e o valor oferecido é inversamente proporcional às chances de ganho. Quanto maior o valor da odd, menor a probabilidade de vitória, e vice-versa.

De forma simples, as odds funcionam como um multiplicador do valor apostado. Por exemplo, se você aposta R$10 em uma odd de 1,50, em caso de vitória, o valor de retorno será de R$15 (R$10 x 1,50 = R$15), que inclui os R$10 da aposta inicial e os R$5 do acerto.

Tipos de apostas no Brasileirão Feminino 2025

Existem várias modalidades de apostas esportivas, cada uma com suas características únicas. Aqui estão algumas das principais:

Apostas a longo prazo

As apostas a longo prazo são aquelas em que o resultado só é conhecido ao final de uma competição esportiva. Geralmente, são utilizadas para escolher o campeão ou artilheiro de um campeonato, por exemplo. Nesse tipo de aposta, o apostador só saberá se sua aposta venceu após o término da competição.

Resultado final

No Resultado final, o objetivo é tentar prever o desfecho da partida, optando entre a vitória do time da casa, um empate ou a vitória do time visitante. Essa escolha simples, é a base para muitas estratégias de apostas e pode envolver análises detalhadas das equipes, estatísticas e fatores externos que possam influenciar o resultado do jogo.

Handicap

O handicap é uma ferramenta fundamental nas apostas esportivas, especialmente quando se trata de equipes com discrepâncias de desempenho. Essa estratégia visa nivelar as forças entre os times, oferecendo uma vantagem virtual para a equipe considerada menos favorita.

Dessa forma, os participantes podem apostar não apenas no vencedor da partida, mas também na capacidade das equipes de superar as expectativas impostas pelo handicap.

Principais jogos da 3ª rodada

Confira as odds para as principais partidas da 3ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino.

RB Bragantino x Corinthians: o histórico entre os times não é favorável ao RB Bragantino, que nunca conquistou uma vitória contra as corintianas. Em 10 jogos disputados, o Corinthians venceu 9 vezes e empatou apenas uma.

Mercados Palpites Odds na Superbet Resultado final Corinthians 1.35 Ambas Marcam SIM 1.90 Total de gols Mais de 2.5 1.60

As odds estão sujeitas a alterações. Última atualização feita em 28/03 às 10:55h.

São Paulo x Cruzeiro: a partida entre o líder e o terceiro colocado promete ser emocionante. Ambas as equipes vem de jogos com muitos gols e o São Paulo tem a vantagem de jogar em casa.

Mercados Palpites Odds na Superbet Resultado final São Paulo 1.75 Ambas Marcam SIM 1.60 Total de gols Mais 2.5 1.65

As odds estão sujeitas a alterações. Última atualização feita em 28/03 às 10:57h.

Ferroviária x Real Brasília: no próximo domingo, 30 de março, as equipes se enfrentam. Com um bom desempenho no início do campeonato, a Ferroviária pode dar trabalho ao Real Brasília.

Mercados Palpites Odds na Superbet Resultado final Ferroviária 1.10 Ambas Marcam NÃO 1.40 Total de gols Mais 1.5 1.75

As odds estão sujeitas a alterações. Última atualização feita em 28/03 às 10:59h.

Brasileirão Feminino 2025

Conforme o atual regulamento, o Campeonato Brasileiro Feminino conta com a participação de 16 equipes. A competição é disputada em duas fases: Ao longo da fase de pontos corridos, as 16 equipes se enfrentam em turno único, com a classificação determinada pelo sistema de pontos corridos.

Depois dos pontos corridos, começa a fase Eliminatória. Nela, as oito melhores equipes avançam para as quartas de final, onde competem em jogos de ida e volta. Além disso, o regulamento estabelece que os dois últimos colocados na classificação geral serão rebaixados para a Série A2.

Quem é o atual campeão?

Corinthians é o atual campeão do Brasileirão Feminino.

Quando começa o Brasileirão Feminino 2025?

Os jogos Brasileirão Feminino começaram no dia 22 de março, com data prevista para acabar no dia 14 de setembro.

Onde assistir o Brasileirão Feminino?

O Brasileirão Feminino está sendo transmitido pela TV Brasil, TV Bandeirantes, SporTV, CBF TV e Rede Globo (alguns jogos).