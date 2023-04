Tudo o que você precisa saber sobre saque Bet365: formas de retirada, prazos e taxas.

Quer saber como fazer o saque bet365? A casa de apostas esportivas oferece diversos métodos para retirar o seu saldo. Entretanto, é preciso saber quais são as regras de pagamento, valor mínimo, valor máximo e, principalmente, o que se exige do jogador.

Em primeiro lugar, saiba que a plataforma é super interessante para quem busca palpites em esportes, especialmente aposta em futebol. A reputação da marca é positiva no mundo todo. Veja também como usar o código de bônus bet365.

Saque bet365: Como funciona?

Naturalmente, só dá para sacar na bet365 se você estiver cadastrado e tiver feito apostas online. Dessa forma, o procedimento para retirada da bet365 é simples, mas é preciso conhecer o passo a passo.

Acesse o site. Faça login com sua conta; Abra o menu de usuário e clique em “Banco”; Em seguida, clique em “Saque”; Selecione um dos métodos, insira o valor, preencha os dados e confirme.

Nos próximos tópicos, vamos nos aprofundar mais em algumas outras etapas do saque na bet365.

Verificação de identidade na casa de apostas online

Por agora, vale a pena esclarecer uma questão: a verificação de identidade. Antes do seu primeiro saque, você notará que a opção de retirada não estará liberada. Para usá-la, será necessário comprovar que seus dados são reais. Como isso é feito?

Através do envio de documentos como o documento de identidade para a casa de apostas. Também é preciso enviar um comprovante de endereço.

Após a verificação completa da operadora, você poderá levantar valores conforme os termos e condições das apostas.

Qual o passo-a-passo para preencher os dados para saque na bet365?

Como falamos no passo a passo, após selecionar o método de saque será necessário preencher um formulário. Basicamente, são as informações da conta para onde o saldo será enviado.

Dito isso, você deverá preencher a partir das dicas abaixo:

Informe qual o país do banco para onde o saldo será enviado; Selecione o nome do seu banco, em uma lista com todas as instituições em que se pode utilizar o saque; Insira o código do banco, endereço físico da Agência, nome do titular da conta, etc; Selecione se sua conta é uma conta-poupança, conta-corrente, conta-corrente conjunta, etc; Insira o valor que deseja sacar e a senha da sua conta, clicando em “saque” para finalizar sua retirada.

Antes de finalizar e confirmar o saque, os apostadores devem conferir se todas as informações estão corretas.

Como fazer depósitos: métodos disponíveis na bet365

A bet365 permite fazer depósitos utilizando diferentes métodos, o que torna a experiência bem flexível para os jogadores na casa de apostas. Claro, cada tipo de depósito possui suas singularidades, em relação a prazo e outros pontos.

Abaixo, vamos mostrar alguns dos métodos de pagamento. Todos os detalhes e informações sobre valores e taxas estão na página da operadora. Leia sempre os Termos & Condições (T&C).

Em outras palavras, recomendamos que o apostador verifique a relação de exigências antes mesmo de escolher como fará seu primeiro depósito. Afinal, as informações descritas nos nossos artigos e notícias podem sofrer mudanças.

Transferência bancária

O método de pagamento mais básico é a transferência bancária, tal como o saque. Todavia, há uma observação em relação a isso: no menu de método de depósito, “transferência bancária” não está disponível para uso no Brasil.

Dessa forma, o cliente deve selecionar diretamente a instituição financeira, com as seguintes opções disponíveis, por exemplo:

Caixa;

Bradesco;

Original;

Santander;

Banco do Brasil;

Etc.

Para fazer um depósito bet365 com essa opção, basta informar seu CPF e o valor. Depois disso, a bet365 informará para qual conta o depósito deve ser feito.

Aliás, sempre que for depositar por esse método de pagamento, faça a solicitação na plataforma. Por exemplo, mesmo que você já possua as informações, não é permitido enviar o dinheiro diretamente.

Boleto bancário

Como explicamos acima, há alguns metódos de pagamento. O apostador deve consultar o site da operadora para obter a lista mais detalhada. Mas, desde já, saiba que mesmo quem não possui uma conta bancária tem opções. Afinal, é possível utilizar o boleto bancário.

O instrumento de pagamento pode ser pago em diversos estabelecimentos, pelo telefone ou até pelo computador.

Sem dúvidas, essa é uma forma democrática do mercado de apostas atender quem não quer usar outras alternativas.

Assim, basta selecionar a opção “boleto bancário”, na relação de meios disponíveis. Depois, informe seu CPF e o montante a ser depositado. Após clicar em “depositar”, o site gerará o boleto, que pode ser pago pelo código de barras ou pela numeração. Aliás, vale se atentar ao a quantia mínima para pagamento com boleto.

Cartão pré-pago (AstroPay)

A AstroPay se tornou famosa principalmente por oferecer soluções de pagamento no segmento de casas de apostas e cassino online. Nesse sentido, essa alternativa pode ser utilizada para o cliente adquirir cartão pré-pago, que pode ser usado para realizar depósitos na bet365.

Basta fazer o cadastro na Astropays e transferir o dinheiro para o saldo. Todo o processo é bem rápido.

Então, se for de seu interesse, basta selecionar “AstroPay” na lista de meios de pagamento disponíveis e inserir a quantia em dinheiro. Em seguida, a bet365 irá lhe redirecionar para a plataforma de pagamento. Por fim, no site da AstroPay, será necessário informar seu número de telefone para finalizar o processo.

Cartão de débito e crédito

Se quiser, poderá também utilizar seu cartão de crédito ou cartão de débito. Será preciso informar o seguinte:

Número do cartão;

Nome do titular do cartão;

Data de início e data de validade;

Etc.

A casa ainda permite guardar as informações dos cartões de crédito ou débito para uso no futuro, facilitando as transferências do saldo.

Todavia, é interessante consultar a instituição financeira para saber se o cartão de crédito pode ser usado em sites de apostas. Nem todas as bandeiras permitem este uso do cartão de crédito ou débito.

PIX

Por fim, também é possível usar o Pix para fazer apostas na bet365. O depósito via Pix é um dos mais simples para os brasileiros. O meio já faz parte do dia a dia e quase todo mundo aprova sua praticidade. Por isso, e a tendência é que seja cada vez mais usado no mercado de aposta.

Afinal, basta selecionar a opção, inserir seu CPF e o valor a ser depositado.

Após clicar em “depositar”, o serviço vai gerar um QR code para pagamento do Pix bet365. Se não conseguir utilizar a imagem do código, basta copiar os números e colar no seu aplicativo bancário para efetuar o Pix.

Esse é o método mais rápido para os clientes. Reiteramos também que, ao fazer depósitos via Pix, é preciso sempre solicitar este processo na casa, mesmo que você já possua os dados bancários da casa. Ou seja, não faça o Pix diretamente do dinheiro a partir do seu app da instituição financeira.

Quais são as opções de saque bet365

Abaixo, vamos mostrar alguns exemplos de como sacar na casa de aposta, seus requisitos e características. Porém, lembre-se de conferir todas as informações na página de método de pagamento, no site da empresa.

Saque bet365 Transferência bancária

Este é o método mais popular de saque na bet365, estando disponível para grande parte dos jogadores. Ainda, é o tipo de saque padrão, que pode ser utilizada logo ao selecionar o ícone “saque”.

Assim, para fazer um bet365 saque por este meio, é preciso informar esses dados:

Código da instituição financeira;

Endereço físico da Agência;

Nome do titular, número da conta, etc;

Se o cadastro é de uma conta-poupança, conta-corrente, conta-corrente conjunta, etc;

Valor que deseja sacar e outros.

Os valores mínimos de saques pode ser conferido na casa. É importante observar isso, para saber quando já é possível sacar o saldo que está na sua conta. Além disso, o tempo de processamento pode variar de acordo com o banco, dia em que foi feito o saque na bet365 e assim por diante.

Saque bet365 Pix

Por enquanto, não é possível usar Pix no saque na bet365. A casa só permite que os apostadores façam a transferência tradicional, utilizando as informações que mencionamos acima.

De toda forma, o Pix realmente pode ser utilizado no depósito. Com isso, você pode optar por depositar usando Pix e retirar usando transferência.

Caso isso mude no futuro, atualizaremos o nosso artigo para informar como o Pix pode ser utilizado e quais os passos para isso. Se tiver alguma dúvida, utilize a página de ajuda, com artigos sobre perguntas frequentes, ou o serviço de atendimento aos clientes da empresa.

Cartões bancários

A operadora vai permitir transferir o valor de volta usando os mesmos cartões. Essa medida não só facilita o saque, mas também serve como uma medida de segurança das casas de apostas.

Assim, só é possível retirar usando o exato mesmo cartão que foi utilizado no depósito. Claro, também é necessário que o cartão esteja vinculado a uma conta bancária.

Se tiver alguma dúvida, você pode apenas utilizar a transferência. Algumas operadoras não permitem utilizar seus cartões em sites de apostas.

Enfim, todas as informações detalhadas devem ser consultadas diretamente no site da casa de apostas e com a instituição financeira de sua preferência.

Quanto tempo demora o saque bet365?

Depende do método a ser utilizado. Você pode verificar os prazos e demias informações em artigos no site da bet365 e na página de pagamentos. Tudo está traduzidpo para o português e bem acessível na página.

Ainda, lembre-se que as transferências não dependem unicamente da plataforma. A instituição financeira também deve conferir o pagamento e aceitar a transação.

Se notar que o processamento está levando muito mais tempo do que o prazo usual do saque bet365, é interessante perguntar ao suporte da empresa.

Outra opção em caso de dúvidas é também entrar em contato com a instituição financeira, para saber se não há alguma restrição ou mudanças nas regras.

Primeiro saque bet365

Como falamos lá em cima, o saque não fica disponível de imediato. Após se cadastrar, você verá que a casa exige a verificação de identidade para liberar as retiradas.

Em alguns casos, após apostar algumas vezes, a verificação é feita pelo próprio sistema. Entretanto, na maioria das vezes é preciso fazer o procedimento manualmente. Basta enviar arquivo PDF com fotos solicitadas pelo serviço. A tendência é que o processo seja rápido e prático.

Se alguma informação do cadastro estiver incorreta, não precisa se preocupar. A própria operadora informará como corrigir e solicitará outras documentações que podem ser necessárias. Após isso, o saque poderá ser feito.

Todavia, também observe se alguma promoção que estiver ativa não exige um valor mínimo nas apostas antes de ser retirado. Observe também as regras de cash out bet365.

Quantos saques bet365 posso fazer?

Para quaisquer limitações, os usuários podem verificar os termos no site. Agora, se você desejar, poderá configurar limitações pessoais, tanto para depósito, como para saque.

Essa é uma configuração utilizada, no mundo todo, para quem quer controlar os gastos e o tempo investindo dentro do serviço de palpites esportivos.

Valor mínimo e limite saque bet365

Todas as informações sobre valores de cada método de pagamento devem ser verificadas no site da bet365.

O saque minimo bet365 pode ser de R$40, dependento do meio selecionado. Ou seja, você precisa acumular pelo menos R$40 para fazer a primeira retirada.

Já o montante máximo pode chegar a R$80.000. Em outras palavras, a cada saque, só é possível sacar até R$80.000. Se quiser retirar mais, é preciso fazer outra operação.

Taxa de saque bet365

Qualquer valor a ser cobrado será informado antes de confirmar um saque. Confira sempre essa informação antes de solicitar o levantamento. Todos os detalhes adicionais sobre eventuais taxas e impostos podem ser encontrados no site.

Perguntas frequentes

Finalizando nosso guia, confira algumas dúvidas dos apostadores. As respostas foram obtidas no site oficial da empresa.

Como funciona o bet365?

A bet365 é um site de apostas esportivas, que utiliza Pix, transferência bancária e outros meios de pagamento. O processamento costuma ser rápido.

Como fazer aposta no bet365?

Primeiro, se cadastre no site. Depois, faça um depósito. Selecione um dos eventos disponíveis e faça o palpite. Por fim, saque os ganhos, caso tenha sucesso nos palpites.

Qual o código de bonus bet365?

Não é preciso utilizar código de bônus para obter promoções de boas vindas na bet365. Saiba todos os detalhes no nosso artigo sobre código bônus bet365.

Saque bet365 não caiu?

Se saque bet365 não apareceu no saldo, você deve entrar em contato com o suporte da empresa ou da sua instituição financeira. A ajuda deve ser bem rápida por meio dos canais oficiais, como o chat, por exemplo.

Como rastrear meu saque bet365?

Para informações detalhadas sobre os saques, basta acessar o menu do usuário e clicar em “Gerenciar saques”.

Como sacar dinheiro bet365 com Nubank?

Para sacar usando Nubank, utilize a transferência bancária. Primeiro, verifique se está disponível.

Quais bancos digitais a bet365 aceita para saque?

A lista de bancos aceitos é bem ampla. Os usuários podem encontrar a lista completa no site. Confira também nosso artigos sobre código bônus bet365 e código promocional Betano.

