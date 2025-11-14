Betboom Brasil: análise de completa em (2025)

A Betboom Brasil chega ao mercado nacional com uma proposta clara: ser uma plataforma simples, direta e confiável para quem aposta no celular.

Licenciada para operar no país e com promoções focadas em cotações turbinadas, a casa vem chamando atenção pela navegação rápida, boas odds em futebol e um ecossistema pensado para o público brasileiro.

Ou seja, há a preocupação de oferecer Pix como principal método de pagamento, suporte em português, ferramentas de controle de conta, além de um código promocional Betboom.



Como a Betboom funciona no Brasil? Review completo

A Betboom funciona no Brasil como uma plataforma de apostas esportivas totalmente adaptada ao apostador nacional.

Tudo começa via cadastro na Betboom, que leva menos de dois minutos: é só inserir dados básicos, confirmar o e-mail e validar a conta com CPF. Depois, basta fazer um depósito via Pix para liberar o saldo e começar a apostar.

No site ou no celular, a navegação é simples e direta. O menu principal organiza os esportes por categorias, com futebol em destaque — inclusive Brasileirão, Libertadores e grandes ligas europeias.

Dentro de cada partida, os mercados ficam separados por seções: resultado, gols, escanteios, cartões, combinações e apostas ao vivo.

A Betboom também oferece um sistema de Odds Turbo (Boost Odds), em que algumas seleções do dia aparecem com cotação mais alta do que o padrão do mercado.

Para apostas múltiplas, o cupom é intuitivo: você escolhe os jogos e o sistema calcula automaticamente o retorno potencial.

Betboom Brasil: vantagens e desvantagens da plataforma

A Betboom vem ganhando espaço no mercado brasileiro por combinar rapidez no Pix, odds competitivas e navegação simplificada.

A casa já é conhecida na Europa e chegou ao Brasil com operação 100% em português e suporte local.

A proposta é clara: uma plataforma prática, sem excesso de telas, com foco em boas cotações e experiência fluida tanto no computador quanto no celular.

A seguir, uma visão direta — baseada em testes feitos na plataforma — das principais vantagens e desvantagens para o apostador no Brasil:

Vantagens Desvantagens Licença nacional e operação legal no Brasil (SPA/MF nº 2.103/2024) Experiência iOS dependente de navegador Odds competitivas e alta cobertura esportiva, especialmente futebol e basquete Interface mobile ainda pode apresentar pontos de melhoria segundo usuários Suporte 24h, chat ao vivo e e-mail de contato, em português

Código promocional Betboom 2025

A Betboom permite inserir um código promocional Betboom no momento do cadastro. O código serve para rastrear de onde o usuário veio.

Ou seja, é uma ferramenta de identificação: a Betboom descobre se aquele novo cliente chegou através de um parceiro, de uma campanha ou de um conteúdo específico.

Com ou sem código, o usuário tem acesso às mesmas ofertas, incluindo boosts de odds, mercados especiais e promoções disponíveis no Brasil. O que realmente importa são as campanhas ativas no momento em que você entra na plataforma.

A Betboom é confiável?

Sim, a BetBoom é confiável. Fundada em 2011 e atuando no Brasil desde 2022, a operadora reúne experiência no setor, boas ferramentas e um ambiente moderno voltado para quem busca segurança e praticidade.

A navegação no site é fluida, com menus claros, acesso rápido aos principais mercados e uma estrutura bem organizada — ideal tanto para novatos quanto para apostadores experientes. A plataforma também acerta no equilíbrio entre usabilidade e tecnologia.

No quesito segurança, a BetBoom atende aos principais padrões do setor. O site conta com criptografia SSL de 256 bits e segue o processo de verificação KYC (Know Your Customer), exigido pela regulamentação.

Para criar uma conta, o usuário precisa enviar um documento de identidade e uma selfie segurando o mesmo.

Jogo Responsável na Betboom Brasil

A operadora também leva o jogo responsável a sério. Dessa forma, os usuários podem definir limites de depósito, restringir perdas por período, ativar alertas de tempo de uso e até bloquear a conta temporariamente ou de forma definitiva. A casa ainda disponibiliza links para organizações de apoio e canais diretos para quem precisa de ajuda.

Além disso, há recursos educativos, como questionários de autoavaliação e mensagens de alerta que aparecem em situações específicas, como sessões prolongadas ou muitos depósitos em sequência.

Por fim, a BetBoom é membro da IBIA (International Betting Integrity Association), uma entidade internacional que exige práticas rigorosas de integridade. Esse selo reforça o compromisso da casa com a transparência e a segurança dos apostadores.

É legal apostar na Betboom no Brasil?

Sim, é legal apostar na Betboom no Brasil. A plataforma é uma das casas de apostas legalizadas e liberadas para atuar no Brasil. Desde a regulamentação das apostas esportivas, que entrou em vigor no final de 2023, as plataformas precisam, obrigatoriamente, obter uma licença de Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda (SPA/MF).

Neste contexto, a Betboom não ficou para trás e fez todo o necessário para seguir trabalhando no país. A autorização foi concedida de acordo com a Portaria nº 2.103/2024.

A empresa é operada no Brasil pela BetBoom Ltda. Com sede em São Paulo, a companhia está cadastrada no CNPJ com o número 54.951.974/0001-80.

lém disso, a BetBoom também garantiu a licença da SIGAP (Sistema de Gestão de Apostas). A inscrição da empresa é a de número 0069/2024, em 20/08/2024.

O que posso apostar na Betboom Brasil?

A Betboom Brasil site oficial organiza seu catalogo focado em esportes populares, mas também abre espaço para mercados alternativos que agradam perfis diferentes de pessoas.

A cobertura é ampla e mistura campeonatos nacionais, torneios internacionais e opções de nicho.

Confira os principais:

Futebol – Brasileirão Série A e B, Copa do Brasil, Libertadores, Champions League, Premier League, La Liga e outras grandes ligas.

– Brasileirão Série A e B, Copa do Brasil, Libertadores, Champions League, Premier League, La Liga e outras grandes ligas. Basquete – NBA, NBB, Euroliga e competições internacionais.

– NBA, NBB, Euroliga e competições internacionais. Tênis – Grand Slams (Wimbledon, Roland Garros, US Open e Australian Open), além de circuitos ATP e WTA.

– Grand Slams (Wimbledon, Roland Garros, US Open e Australian Open), além de circuitos ATP e WTA. E-sports – League of Legends (LoL), Counter-Strike 2 (CS2), Dota 2 e Valorant, com torneios regionais e mundiais.

– League of Legends (LoL), Counter-Strike 2 (CS2), Dota 2 e Valorant, com torneios regionais e mundiais. Vôlei – Liga das Nações, torneios de clubes e competições nacionais.

– Liga das Nações, torneios de clubes e competições nacionais. Esportes americanos – NFL (futebol americano), MLB (beisebol) e NHL (hóquei no gelo).

– NFL (futebol americano), MLB (beisebol) e NHL (hóquei no gelo). Mercados especiais – apostas em política, entretenimento e eventos culturais que aparecem em temporadas específicas.

⚽Apostas em futebol

O futebol é o coração da Betboom no Brasil. A plataforma cobre todas as principais competições do país — Brasileirão, Copa do Brasil, estaduais — e os grandes campeonatos internacionais, como Champions League, Premier League, La Liga e Libertadores.

🏀Apostas em basquete

Na Betboom, o basquete vai além da NBA. Tem NBB, Euroliga e grandes ligas europeias, além de torneios internacionais de seleções. Os mercados incluem vencedor do jogo, handicap, total de pontos e performance de jogadores.

O diferencial aqui é o live betting, que oferece odds dinâmicas a cada posse de bola — excelente para quem gosta de ajustar a aposta conforme o ritmo da partida.

🥎Apostas em tênis

O tênis tem amplo espaço na plataforma, com todos os torneios do circuito ATP e WTA, além de Grand Slams e Challengers. Além disso, a Betboom oferece mercados como vencedor do jogo, total de sets, games e handicaps.

Para quem acompanha partidas longas, o ao vivo é atrativo, já que as odds mudam a cada set ou quebra de saque, abrindo chances de apostas estratégicas.

🖥️Apostas em e-sports

A Betboom nasceu forte no digital, e isso aparece no catálogo de e-sports. A casa cobre os principais jogos: CS2, League of Legends, Valorant, Dota 2, Rainbow Six e outros títulos competitivos.

Além de apostar no vencedor, você pode encontrar mercados específicos, como número de mapas, kills e rounds.

É um dos setores mais completos da plataforma — ideal para quem entende do cenário competitivo.

Ofertas e promoções da Betboom Brasil

A Betboom trabalha com promoções simples e objetivas, sem letras miúdas escondidas. Nada de Betboom bônus difíceis de liberar ou requisitos exagerados de aposta.

Portanto, as ofertas são focadas em entregar valor durante o jogo, estimulando apostas estratégicas em odds aumentadas, múltiplas turbinadas e encerramento antecipado.

Oddão da Betboom

O Oddão Betboom é a oferta mais procurada da plataforma. Em jogos selecionados, a casa aumenta a cotação de um mercado específico. Por exemplo, vitória de um time com placar exato ou um jogador marcando gol.

Não exige inscrição nem depósito mínimo: basta apostar na odd aumentada e, se bater, o retorno vem com o valor já turbinado.

Ganho Aumentado

Aqui, a casa turbina automaticamente o ganho das múltiplas. Funciona assim: quanto mais seleções o apostador inclui no bilhete, maior fica o Betboom bônus aplicado à odd final.

É simples: você monta sua múltipla e o aumento aparece automaticamente no cupom — sem código promocional Betboom e sem burocracia.

Ganho Antecipado

O Ganho Antecipado é o Cash Out inteligente da Betboom. Se o time que você apostou abre uma vantagem confortável (como 2 a 0).

A plataforma pode encerrar sua aposta automaticamente e registrar o ganho — mesmo que o resultado ainda não esteja garantido no placar final.

Se o seu time começa vencendo, você já garante o dinheiro e evita o “gol no fim” que estraga o bilhete.

Termos e Condições Relevantes

Antes de aproveitar qualquer promoção da Betboom, vale ficar atento a alguns pontos importantes — são regras simples, mas que fazem diferença na hora de sacar ganhos.

Requisitos de aposta (rollover) : em algumas promoções, o valor do Betboom bônus precisa ser apostado novamente antes de ser liberado para saque.

: em algumas promoções, o valor do Betboom bônus precisa ser apostado novamente antes de ser liberado para saque. Exemplo prático : se você recebe um Betboom bônus de R$ 50 e o rollover é 3x, precisará apostar R$ 150 em mercados válidos antes de poder sacar.

: se você recebe um Betboom bônus de R$ 50 e o rollover é 3x, precisará apostar R$ 150 em mercados válidos antes de poder sacar. Odds mínimas e mercados elegíveis : algumas ofertas só valem para apostas acima de uma cotação específica (por exemplo, 1.50 ou superior) ou em determinados esportes.

: algumas ofertas só valem para apostas acima de uma cotação específica (por exemplo, 1.50 ou superior) ou em determinados esportes. Validade do bônus : as promoções costumam ter prazo. Se o bônus expirar antes de cumprir o rollover, o valor é perdido.

: as promoções costumam ter prazo. Se o bônus expirar antes de cumprir o rollover, o valor é perdido. Um bônus por CPF: não é permitido criar múltiplas contas para aproveitar a mesma promoção — isso pode levar ao bloqueio da conta.

Essas regras não são complicadas, mas ignorá-las pode transformar uma aposta promissora em frustração. A Betboom disponibiliza os detalhes de cada oferta na aba de promoções, e o ideal é sempre conferir antes de confirmar o bilhete.

Como se registrar na Betboom Brasil? Passo a passo completo

Criar uma conta na Betboom Brasil é rápido. Veja como fazer em poucos cliques:

Acesse o site da Betboom ou Betboom app; Clique em “Cadastrar” e preencha dados básicos: nome, e-mail, telefone e CPF; Crie uma senha e finalize o cadastro; Confirme a conta pelo e-mail ou SMS enviado; Deposite via Pix e comece a apostar.

Código de Indicação da Betboom Brasil

O código de indicação existe e serve para a Betboom saber de onde veio o cadastro e, ocasionalmente, oferecer um contato mais direto com quem indicou.

Você pode inserir o código promocional Betboom na tela de cadastro ao criar a conta; se esquecer, geralmente dá para adicionar depois no perfil ou informar ao suporte.

Usar um código pode facilitar a comunicação com promotores/afiliados (se houver alguma ação exclusiva combinada), mas não espere bônus automáticos só por inserir um código — verifique sempre os termos da promoção.

Como fazer apostas na Betboom Brasil?

Apostar na Betboom Brasil é simples e rápido. Depois de criar a conta e fazer um depósito via Pix, você já pode escolher um jogo e montar sua aposta.

Acesse o site da Betboom ou app e faça seu Betboom login; Escolha um esporte (Futebol, Basquete, Tênis, e-sports e outros); Selecione o campeonato e o jogo desejado; Clique na odd do mercado que quiser apostar — ela vai para o cupom; Confirme o valor e finalize o palpite.

Em poucos segundos, sua aposta já aparece na área “Minhas apostas”, onde você pode acompanhar o andamento em tempo real.

Apostas esportivas na Betboom Brasil

A Betboom oferece milhares de mercados para apostar — desde resultados simples até estatísticas avançadas, como escanteios, cartões, gols, handicaps e especiais de jogadores. Tudo com odds competitivas e jogos ao vivo.

Apostas Simples

A aposta simples é a mais prática: você escolhe um único resultado em um jogo.

Exemplo: vitória do Flamengo contra o São Paulo. Se o seu palpite se confirmar, você recebe o retorno calculado pela odd daquele evento. É a melhor escolha para quem está começando ou quer reduzir o risco.

Apostas Múltiplas

Na aposta múltipla, você combina dois ou mais palpites no mesmo cupom. A odd final é multiplicada — e o potencial de ganho aumenta bastante.

Exemplo: vitória do Palmeiras + over 2.5 gols + escanteios acima de 9.5. Quanto maior o número de seleções, maior o retorno. Mas fica o alerta: se um resultado falhar, a múltipla inteira é perdida.

Mercados de apostas na Betboom Brasil

A Betboom Brasil trabalha com uma grande variedade de mercados, permitindo que o apostador vá além do tradicional “quem vence o jogo”.

Essa diversidade é importante porque dá liberdade para ajustar a estratégia ao contexto de cada partida — seja buscando odds mais seguras ou explorando estatísticas específicas para retornos maiores.

Entre os principais mercados disponíveis estão:

Resultado Final (1X2) : palpite em vitória do time mandante, empate ou vitória do visitante.

: palpite em vitória do time mandante, empate ou vitória do visitante. Mais/Menos (Over/Under) : número de gols, pontos ou sets, com diferentes linhas disponíveis.

: número de gols, pontos ou sets, com diferentes linhas disponíveis. Ambas Marcam (BTTS) : aposta em se os dois times farão gols no jogo.

: aposta em se os dois times farão gols no jogo. Handicap (asiático e europeu) : ideal quando há diferença técnica entre as equipes, ajustando o placar inicial para equilibrar o mercado.

: ideal quando há diferença técnica entre as equipes, ajustando o placar inicial para equilibrar o mercado. Placar Exato : palpite no resultado final com placar específico — mercado com odds mais altas.

: palpite no resultado final com placar específico — mercado com odds mais altas. Primeiro a Marcar / Último a Marcar : previsões sobre qual equipe (ou jogador, quando disponível) marca primeiro.

: previsões sobre qual equipe (ou jogador, quando disponível) marca primeiro. Mercados de Jogadores (Player Props) : gols, assistências, finalizações, cartões e outros dados individuais.

: gols, assistências, finalizações, cartões e outros dados individuais. Apostas ao vivo: opções que aparecem durante o jogo com odds atualizadas em tempo real, perfeito para quem acompanha o fluxo da partida.

Odds na Betboom Brasil

A Betboom Brasil trabalha com odds competitivas e alinhadas ao mercado. As cotações são exibidas no formato decimal, o padrão no Brasil — ou seja, você vê exatamente quanto pode ganhar antes de confirmar a aposta.

Exemplo simples: Se uma odd é 2.50, uma aposta de R$10 retorna R$25 (sendo R$15 de ganho).

Outro ponto positivo é o desempenho ao vivo. As odds da Betboom reagem rápido às mudanças do jogo — gol, cartão, posse de bola — e isso abre espaço para encontrar valor em momentos de desatenção do mercado.

Em algumas situações analisadas, como em jogos do Brasileirão, a Betboom entregou odds acima da concorrência em mercados alternativos (como handicaps e escanteios), o que é um diferencial para quem procura apostas com valor.

Posso apostar na Betboom pelo app?

Sim. A Betboom Brasil já conta com aplicativo oficial para Android, disponível diretamente na Google Play Store.

A experiência com o Betboom app é idêntica à do site: navegação rápida, apostas ao vivo, cash out, depósitos via Pix e gerenciamento completo da conta. Tudo em poucos toques, sem precisar acessar o navegador.

Para quem usa iPhone (iOS), o cenário é diferente. A casa ainda não lançou um app na App Store, mas isso não impede ninguém de apostar pelo celular. O site da Betboom é totalmente responsivo, com interface adaptada para mobile.

Então, basta acessar pelo navegador e criar um atalho na tela inicial do iPhone — visualmente e na prática, funciona como se fosse um aplicativo instalado.

Na prática, não há perda de funcionalidade em nenhum dos sistemas. No Android, o usuário tem o Betboom app instalado; no iOS, o fluxo pelo navegador é tão leve que dá para alternar entre mercados, fechar apostas e acompanhar os jogos ao vivo sem travamentos.

A proposta da Betboom é simples: você pode apostar onde estiver, sem burocracia e sem depender do computador.

Métodos de pagamento na Betboom Brasil

Na Betboom Brasil, o principal e único método de pagamento para depósitos e saques é o Pix, de acordo com as exigências da legislação brasileira e das diretrizes da plataforma. Essa padronização simplifica o processo para o usuário e elimina burocracias comuns em outros métodos.

A confiabilidade do Pix é alta: o dinheiro cai quase que instantaneamente no momento do depósito, permitindo que o apostador não perca oportunidades em jogos com odds ao vivo ou mudanças de mercado.

Para saques, o processo também é ágil, desde que a conta esteja verificada com CPF e documentos validados — e é justamente essa verificação que fortalece a segurança da operação.

Escolher operar via Pix implica em duas vantagens diretas para o usuário: velocidade e segurança. A Betboom valida documentos, impõe verificação antes de liberar o saque e exige que o Pix esteja vinculado ao titular da conta, eliminando grande parte dos riscos de fraude.

Esse alinhamento com a legislação local coloca a plataforma em patamar confiável para o apostador brasileiro que valoriza praticidade e transparência.

Como depositar na sua conta?

Para fazer um depósito na Betboom siga o seguinte passo a passo:

Acesse sua conta no site da Betboom e clique em “Depósito”; Escolha Pix como método de pagamento; Informe o valor que deseja adicionar; Copie o código Pix gerado no site ou escaneie o QR Code no aplicativo do seu banco; Confirme o pagamento — o saldo entra na hora e já é possível apostar.

Como sacar na Betboom?

O procedimento de saque via Pix na Betboom também é fácil. Veja:

No site da Betboom, acesse “Minha conta” e, depois, “Saque”; Selecione Pix como método de pagamento; Informe o valor desejado; Confirme os dados e finalize a solicitação.

Assim que o pedido é aprovado, o Pix cai rapidamente na sua conta. Caso seja o primeiro saque, a Betboom pode solicitar verificação de identidade — algo comum e exigido pela legislação brasileira para evitar fraudes.

Para o ano de 2025, os limites de depósito e saque na BetBoom, especialmente via Pix, são bastante acessíveis. O depósito mínimo é de R$15, o mesmo valor estabelecido para o saque mínimo.

Já em relação aos valores máximos, o depósito máximo geralmente é limitado a R$10.000 para transações tradicionais, embora algumas fontes sugiram que o limite possa chegar a R$25.000.

O saque máximo por transação é de R$ 25.000, mas é importante notar que esse limite pode ser ajustado com base no seu nível de usuário ou status VIP na plataforma.

Por fim, é fundamental verificar sempre as condições e eventuais atualizações diretamente na sua conta BetBoom, pois esses limites podem ser alterados.

Atendimento ao cliente da Betboom Brasil

O atendimento ao cliente da Betboom Brasil é um dos pontos mais fortes da plataforma. O meio de suporte funciona 24 horas por dia, totalmente em português, e com atendentes que realmente resolvem — nada de respostas prontas ou enrolação.

Nos testes que fizemos, o chat respondeu rápido, com objetividade e boa vontade para solucionar dúvidas.

O único ponto que ainda pode evoluir é a área de FAQ. Algumas informações ainda aparecem em formatos voltados a outros países.

Ou seja, isso pode confundir o usuário brasileiro que busca respostas rápidas sem precisar falar com alguém no chat.

Mesmo assim, quando o assunto é atendimento humano, a Betboom entrega uma experiência acima da média — rápida, profissional e eficiente.

Canais de suporte da Betboom Brasil:

Chat ao vivo : disponível 24 horas por dia

: disponível 24 horas por dia E-mail : sac@betboom.bet.br

: sac@betboom.bet.br Telefone: 0800-000-4472

Nossa opinião sobre a Betboom Brasil

A Betboom Brasil se consolidou rapidamente no mercado regulado, muito por causa da proposta simples: apostas rápidas, Pix sem burocracia e odds competitivas, especialmente em futebol.

Além disso, a plataforma conta com jogos de cassino online, com caça-níqueis e crash games populares, das maiores provedoras do mundo.

A navegação é leve, intuitiva e já pensada para o público brasileiro — tudo funciona em português, o suporte é eficiente e o Pix cai rápido, tanto no depósito quanto no saque.

Não é uma plataforma cheia de firulas. A Betboom aposta no básico bem feito, e isso agrada. Para quem quer entrar, apostar e sacar sem complicação, ela entrega exatamente o que promete.

Ainda assim, é uma casa jovem no Brasil, e há espaço para evolução em alguns pontos — especialmente no aplicativo para iOS e na diversidade de promoções para quem aposta com frequência.

No geral, a Betboom é uma plataforma sólida, confiável e prática. Ideal para quem prioriza agilidade nas apostas e rapidez nos pagamentos.

Nota final: 9/10.

Pontos fortes da Betboom Brasil

O maior mérito da Betboom apostas é entender o apostador brasileiro. Em nossa lista, a plataforma une:

Depósitos e saques via Pix, rápidos e sem burocracia.

Suporte 24h em português, com atendentes que resolvem.

Interface leve e intuitiva, que facilita fazer múltiplas ou criar apostas em poucos cliques.

Odds competitivas, principalmente em futebol — o que faz diferença para quem busca valor nas cotações.

Canal e página nas redes sociais para contato direto com os jogadores.

O que pode melhorar

Apesar da experiência consistente, a Betboom apostas ainda tem pontos a evoluir:

Aplicativo para iOS ainda não está disponível, e isso limita quem aposta com frequência e busca serviços de bets pelo celular.

A casa poderia oferecer promoções mais contínuas para usuários ativos, além dos boosts e ganhos antecipados.

A FAQ ainda tem informações genéricas, algumas não adaptadas ao padrão brasileiro.

Nada disso impede o uso — mas, se corrigido, levaria a Betboom apostas a um patamar ainda mais alto dentro do mercado regulado.

Perguntas frequentes sobre a Betboom Brasil

Antes de começar a apostar, é normal ter dúvidas sobre como a Betboom funciona no Brasil — desde o processo de registro até saques e suporte. Abaixo, reunimos as respostas para as perguntas mais comuns entre os usuários brasileiros, com foco em segurança, praticidade e regulamentação da plataforma.

O que é a Betboom?

A Betboom apostas é uma casa de apostas licenciada que atua legalmente no Brasil. A plataforma oferece apostas esportivas, cassino e promoções exclusivas, com foco total no público brasileiro. O site tem suporte em português, Pix como método principal de pagamento e interface fácil de usar.

A Betboom apostas é regulamentada no Brasil?

Sim. A Betboom Brasil opera sob licença oficial emitida pela Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda, o que garante segurança e transparência nas operações. Essa regulamentação significa que os depósitos, saques e políticas de jogo seguem as normas da legislação brasileira.

Como baixar a Betboom apostas?

O aplicativo da Betboom está disponível para Android, diretamente na Google Play Store. Basta pesquisar por “Betboom Brasil”, instalar e fazer Betboom login normalmente.

Quem usa iPhone (iOS) ainda não tem um Betboom app dedicado, mas pode criar um atalho da versão mobile no navegador — a experiência é praticamente a mesma.

Como faço para sacar dinheiro da Betboom?

Os saques são feitos exclusivamente via Pix, de forma rápida e segura. Basta acessar o menu “Minha Conta”, clicar em “Saque”, informar o valor e confirmar. O dinheiro cai na conta vinculada ao mesmo CPF cadastrado, geralmente em poucos minutos.