Descubra se a Novibet é legal para apostas no Brasil

Tem dúvidas se a Novibet é legal? Nossa equipe preparou uma análise completa para averiguar a regulamentação desta plataforma de apostas esportivas.

Antes de fazer quaisquer apostas online, é essencial a você conhecer a fundo a regularidade e conferir se a Novibet é legal. Saiba também mais sobre o código promocional Novibet.

Para chegar a um veredito, examinamos a regularização dos sites de apostas no Brasil. Mostraremos também as vantagens e desvantagens da plataforma, os serviços disponibilizados e mais.

Apostar na Novibet é legal no Brasil?

De uns anos para cá, percebe-se a presença do patrocínio de site de apostas aos clubes esportivos. Ver a marca Novibet estampando os uniformes do time Fortaleza no Brasil, por exemplo, pode gerar dúvidas sobre a regulamentação.

Informamos, de antemão, que é legal realizar apostas esportivas em nosso país. Há quase cinco anos foi decretado a autorização para operar casas de apostas no Brasil.

A situação atual é de espera por uma regulamentação específica para as apostas online, controlando a fiscalização. Apesar disso, a Novibet é legal, pois atua, conforme as exigências atuais, em site de apostas sediados em outros países.

É permitido fazer apostas online?

Como foi exposto acima, é legal realizar apostas esportivas na internet. Sendo mais preciso, no Brasil, é permitido pela lei que estas apostas sejam realizadas por meio de site de apostas. Aconselhamos, contudo, que você busque uma plataforma segura e confiável.

A Novibet é legal e é considerado um bom site para fazer apostas online. É possível ter acesso a todos os seus serviços no site oficial da plataforma.

A Novibet é confiável? Prós e contras da plataforma

É evidente, a partir do que expomos anteriormente, que a Novibet é legal. Contudo, precisamos averiguar se seu site de apostas é confiável. Para expor uma avaliação pertinente, é preciso observar as vantagens de desvantagens de fazer apostas esportivas nesta operadora.

Um fator que confere confiança ao site de apostas é sua licença de funcionamento. A empresa Novibet possui licenciamento próprio, regulamentado conforme a lei de Malta. O seu número empresarial C77772 sustenta sua confiança com o cliente e com o jogo responsável.

Possuir uma licença ativa demostra que a empresa é regida por um estatuo e é fiscalizada. Ademais, o site da empresa está registrado há quase 14 anos e possui o selo de segurança HTTPS ou SSL.

Para conhecer um pouco mais da plataforma, confira abaixo alguns pontos elencados importantes. Os tópicos vão lhe mostrar se vale a pena apostar por lá e quais são os pontos a melhorar na operadora.

Prós

A Novibet oferece aos clientes uma diversidade de competições e mercados de apostas amplo, cobrindo os principais campeonatos de esportes e também e-Sports. Ainda nesta esteira, nota-se que o site dispõe de mercados ao vivo e pré-jogo, com condições especiais. Confira os T&Cs no site.

O site também dispõe de um atendimento ao cliente eficiente e prestativo. A diversidade citada acima junto aos atendimentos de clientes podem ser acessado em um aplicativo móvel para celulares intuitivo e de design amigável.

Ademais, a empresa dispõe de uma variedade de bonificação para os apostadores iniciantes. É possível resgatar um bônus de boas-vindas esportivas e também para cassino. Para ter acesso e conhecer todo regulamento destas promoções, confira o site da operadora com atenção.

Contras

A principal desvantagem que visualizamos em nossa análise foi a avaliação da empresa “Reclame Aqui” sobre a Novibet, que merece certa atenção. No entanto, apesar da nota ser algo a melhorar, 94.7% das reclamações feitas a empresa foram respondidas.

Outro ponto de desvantagem é o layout da plataforma para o computador, que é um confuso e não intuitivo. Ademais, o aplicativo para celular não funciona no sistema operacional iOS, sendo possível baixá-lo apenas para o Android para fazer suas apostas.

Quais esportes disponíveis na Novibet?

A plataforma dispõe de uma boa variedade de apostas esportivas e mercados, além de também oferecer apostas online nos e-Sports, isto é, nos jogos eletrônicos. Como principais esportes do site, podemos elencar:

Futebol

Basquete

Tênis

Hóquei no Gelo

MMA

O destaque, contudo, vai para o Futebol. Sendo o esporte de maior expressão ao redor do mundo, no Brasil é uma paixão majoritária. A Novibet tem sua relação com o futebol do Brasil, e oferece apostas de palpites de pré-jogo, ao vivo e um mercado distinto do padrão visto no segmento.

É preciso pontuar também os principais jogos no âmbito do e-Sports, como League of Legends e Counter-Strike: GO. É preciso deixar claro que estes são apenas algumas das modalidades disponíveis, para conhecer todas as suas possibilidades, acesse o site oficial da Novibet.

Ademais, a operadora disponibiliza mercados de apostas para os jogadores de cassino, onde os usuários podem apostar nos caça-níquéis, roletas, dados, entre outros.

Análise da Novibet

Após examinar a lei das apostas online no Brasil, tendo como foco a Novibet, buscando traçar um perfil completo da plataforma, chegamos ao veredito que a Novibet é legal. Com atenção, analisamos os regulamentos do Brasil e da empresa em questão para verificar seus prós e contras.

Seguindo a lei do Brasil, a Novibet atua conforme a lei e segundo sua licença de funcionamento. Oferece seus serviços de apostas tendo em mente o jogo responsável e a preocupação em zelar pelos clientes.

Tem seus pontos a melhorar, como rollover altos e poucos métodos de saques. Mas também pontos fortes, como a diversidade de competições e mercados, bom atendimento ao cliente, e vários bônus de boas-vindas aos cadastrados e novos usuários.

Tratando destas bonificações, é possível obtê-las ao se cadastrar na plataforma. Os códigos de boas-vindas para esportes pode conceder até 100% de bônus do depósito até R$300 + 30 rodadas grátis. Consulte os detalhes no nosso artigo sobre Novibet bônus.

Contudo, ao fim da análise, sustentamos que a Novibet é legal e confiável. A empresa vem ocupando lugar de destaque entre os principais sites de apostas de apostas país.

