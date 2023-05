Em busca de casas de apostas que aceitam Pix? Já existem diversas opções, uma vez que a maioria das plataformas já oferece esse método de pagamento.

Então, focamos em trazer apenas os melhores operadores do mercado.

No entanto, reunimos bem mais dicas a seguir. Neste artigo, além de conhecer sites de apostas que aceitam Pix, você aprenderá todos os segredos sobre esse método de pagamento em apostas online. Leia também nossas dicas sobre PIX bet365.

Melhores casas de apostas que utilizam o Pix

Veja o top casas de apostas que aceitam PIX. Escolhemos apenas empresas com licenças internacionais e com boa reputação no mercado brasileiro. Visite as plataformas para decidir quais são suas favoritas.

Vantagens e desvantagens do Pix

O Pix possui suas vantagens e desvantagens. Conhecer esses aspectos ajuda o apostador a tomar decisões bem informadas ao usar o Pix. Então, vamos dar uma olhada em alguns pontos-chave das apostas com Pix:

Vantagens de apostas com PIX

Estes são os principais pontos positivos em sites de apostas que aceitam Pix:

Rapidez: A transferência feita com Pix é sempre instantânea, permitindo que o apostador tenha acesso rápido aos fundos depositados em casas de apostas online.

A transferência feita com Pix é sempre instantânea, permitindo que o apostador tenha acesso rápido aos fundos depositados em casas de apostas online. Disponibilidade: É possível apostar com Pix 24 horas por dia, 7 dias por semana. Você não precisa esperar pelo horário bancário para efetuar uma transação.

É possível apostar com Pix 24 horas por dia, 7 dias por semana. Você não precisa esperar pelo horário bancário para efetuar uma transação. Segurança: As informações pessoais e financeiras dos apostadores são protegidas no momento do depósito.

As informações pessoais e financeiras dos apostadores são protegidas no momento do depósito. Praticidade: Esse é um método ágil e que pode ser finalizado, rapidamente, pelo celular.

Desvantagens de apostar com PIX

Ao apostar com Pix, você também deverá levar em conta alguns aspectos desfavoráveis. Considere, por exemplo, os seguintes pontos:

Restrição de uso: Há muitas casas de apostas que aceitam Pix como forma de pagamento. No entanto, em alguns casos, a opção está disponível apenas para depósito — e não para saque.

Há muitas casas de apostas que aceitam Pix como forma de pagamento. No entanto, em alguns casos, a opção está disponível apenas para depósito — e não para saque. Ausência de estornos: O Pix não oferece a opção de estornar uma transação. Portanto, é importante ter cuidado ao inserir os dados antes de confirmar uma transferência.

No geral, apostar com Pix oferece benefícios significativos para quem deseja fazer transações rápidas e seguras em casas de apostas online.

Passo a passo para usar o Pix em casas de apostas

Os sites de apostas que aceitam Pix costumam oferecer um processo simples e direto tanto no depósito quanto no saque. No entanto, vale a pena conferir a forma de usar esse método em casas de apostas online.

A seguir, mostramos um passo a passo para cada situação em casas de apostas. Os processos podem parecer bem semelhantes entre si. No entanto, há diferenças importantes entre o depósito e o saque. Elas incluem, por exemplo, os limites praticados e o prazo para cada transação.

Lembre-se de que o processo de depósito pode variar ligeiramente em sites de apostas que aceitam Pix. E o mesmo ocorre quanto ao processo de pagamento para o usuário. Então, certifique-se de seguir as instruções específicas de transferência na plataforma onde costuma apostar.

Como fazer um depósito usando o Pix

É muito rápido o processo para começar as apostas com Pix. Então, vamos conferir os detalhes de um depósito em casas de apostas que aceitam Pix:

Primeiramente, você deve fazer login em sua conta. Então, selecione a opção de depósito e escolha o Pix como forma de transação. Na tela seguinte, indique o valor que irá depositar e gere a chave Pix e/ou QR code. Confira também se há algum bônus que você possa ativar nesse momento. Em seguida, acesse o aplicativo do seu banco e realize a transferência do dinheiro para a casa de apostas Pix.

Há muitos sites de apostas que aceitam Pix como método de pagamento para ativar bônus de boas-vindas. Então, se esse é o seu primeiro depósito, confira se há essa opção. Você pode ter que inserir um código promocional antes de finalizar a operação. Mas há casos em que basta selecionar a oferta desejada na tela de pagamento.

Aliás, se você está na dúvida sobre em qual casa de aposta deve abrir uma conta, leia nossas dicas de melhores sites de apostas. O ranking poderá ajudá-lo a decidir entre uma das empresas que atuam no nosso país.

Após realizar o depósito, você deve esperar até que o valor seja identificado. Existem casas de apostas que aceitam Pix como método instantâneo de pagamento. No entanto, na maioria dos casos, o apostador precisa aguardar procedimentos internos da empresa.

Alguns sites de apostas que aceitam Pix têm uma seção na qual é possível consultar o status de cada transação. Assim, você pode conferir a situação do seu depósito.

Como fazer um saque

Assim como ocorre com o depósito, é relativamente simples efetuar um saque em sites de apostas que aceitam Pix.

Lembre-se que ainda há casas de apostas que aceitam Pix apenas no depósito, e não na hora do saque. Então, é importante consultar essa informação antes de criar sua conta em uma plataforma.

De qualquer forma, são cada vez mais comuns as casas de apostas que aceitam Pix em ambos os casos. Então, confira o nosso passo a passo para realizar a transferência de um valor para a sua conta bancária usando esse tipo de transação.

Em primeiro lugar, acesse o site e faça login em sua conta. Depois, clique sobre o seu saldo ou navegue até a opção de saque. Em seguida, selecione a opção de saque. Então, indique o valor que deseja retirar e informe a sua chave. Por fim, confirme o pedido e aguarde até ele ser processado.

Normalmente, o tempo de processamento dos saques é maior que o dos depósitos em casas de apostam que aceitam Pix. Aliás, esse costuma ser o caso com qualquer método de pagamento. Afinal, as plataformas costumam ter procedimentos adicionais de segurança antes de liberar o dinheiro para o apostador.

Ainda assim, alguns sites de apostas que aceitam Pix podem liberar o dinheiro em pouco tempo — por exemplo, dentro de uma hora ou até menos. Então, vale a pena conferir as regras da sua plataforma de apostas com Pix.

Verificação de identidade do apostador

Os operadores também costumam exigir a verificação de identidade do usuário antes de liberar a função de saque. Isso faz parte da política de Know Your Customer (KYC) e tem como principal objetivo coibir práticas ilegais — como a lavagem de dinheiro.

Portanto, antes mesmo de apostar com Pix, dedique alguns minutos do seu tempo para realizar essa verificação. Assim, você não terá que esperar ainda mais após submeter um pedido de saque em casas de apostas que aceitam Pix.

Dúvidas sobre apostar com Pix

Ficou com dúvidas sobre casas de apostas que aceitam Pix? Então, confira as nossas respostas para algumas questões frequentes dos apostadores.

Como funciona o Pix? O Pix é confiável?

É uma forma de transferência interbancária criada e operacionalizada pelo Banco Central do Brasil, o que o torna extremamente confiável. Para apostar com Pix, você precisa ter esse sistema ativado em sua conta bancária ou aplicativo de pagamentos. Então, poderá realizar um ativo rapidamente no site de apostas.

Existe alguma taxa de depósito ou saque?

Uma transação realizada via Pix não gera a cobrança de taxas por parte do banco do apostador. As casas de apostas que aceitam Pix também não costumam cobrar taxas sobre depósitos e saques realizados com essa forma de pagamento. No entanto, é importante se certificar disso junto à sua casa de apostas Pix antes de qualquer operação.

Como funciona a verificação de identidade?

Os sites de apostas que aceitam Pix costumam exigir que seus usuários enviem um documento de identidade e comprovante de residência. Dessa forma, buscam confirmar os dados pessoais fornecidos pelos clientes. Esse processo é aplicado não apenas a quem faz apostas com Pix, como também a usuários que usam outras formas de pagamento. Os jogadores podem se registrar com o código promocional.

Qual o valor mínimo de depósito ou saque?

Os limites mínimos de depósito e saque variam nas diferentes casas de apostas que aceitam Pix. Você pode fazer apostas com Pix depositando a partir de R$1, em algumas plataformas. Por outro lado, pode ter que realizar pagamentos acima de R$50 em outras. O mesmo se aplica ao saque mínimo, que pode variar entre R$10 e R$100.

Qual o tempo de processamento de depósitos e saques?

O tempo de processamento de depósitos e saques pode variar bastante em sites de apostas que aceitam Pix. É possível encontrar sites de apostas com Pix instantâneo em ambos os tipos de transação. No entanto, o mais comum é que demore ao menos alguns minutos para um depósito ser identificado — e algumas horas para um saque ser efetivado.

Como cancelar um saque?

Uma desvantagem de apostar com Pix é que você não tem a opção de realizar o estorno de um pagamento. No entanto, dependendo da casa de apostas com Pix, você pode tentar solicitar o cancelamento da transação, antes que o depósito reflita em sua conta. Nesse caso, o operador terá que realizar uma nova transação para devolver o dinheiro.

Quais moedas estão disponíveis?

As apostas com Pix são possíveis apenas em plataformas que aceitam depósitos em reais. Isso porque esse é um método de transação entre bancos do Brasil. Portanto, você não conseguirá apostar com Pix em sites que só aceitem moedas como o dólar americano e o euro — em casos assim, o mais indicado é usar o cartão de crédito ou e-wallets.

Quais outros métodos estão disponíveis?

A maioria das casas de apostas que aceitam Pix oferecem aos usuários mais opções de pagamento. Assim, caso você não queira apostar com Pix em algum momento, pode optar por métodos como:

Transferência bancária normal

Boleto bancário

Cartão de crédito/débito

E-wallets (como o PicPay, Neteller e Pay4Fun)

Criptomoedas (principalmente o Bitcoin)

Em alguns casos, você pode apostar com Pix, mas não pode realizar um saque com esse mesmo sistema de pagamento. Portanto, é bom poder contar com outros métodos na hora de solicitar seu dinheiro.