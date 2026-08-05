Saber quais casas de apostas que aceitam Pix no Brasil é fundamental para quem aposta online. Este é o primeiro passo para apostar com segurança e agilidade.

O Pix mudou a forma como os brasileiros movimentam dinheiro e no mundo das apostas online não foi diferente. Hoje, ele é praticamente indispensável para quem busca agilidade e segurança na hora de depositar ou sacar. Sem burocracia, sem taxas e com processamento em segundos, o método é aceito pelas principais casas de apostas que operam no país.

Nesta análise, portanto, explicamos como cada uma das casas de apostas que aceitam Pix se destaca e o que você pode esperar na experiência de uso delas.

Melhores casas de apostas que aceitam Pix no Brasil em 2026: Top 15

Entre tantas opções no mercado nacional, separamos 15 entre as melhores casas de apostas via Pix confiáveis e legalizadas, que oferecem a modalidade tanto para depósitos quanto para saques.

A lista considera reputação, qualidade da plataforma e experiência do usuário:

Casa de apostas Apostar com Pix Betano Depósitos e saques instantâneos via Pix bet365 Processamento rápido e seguro Superbet Pix com prazos reduzidos para saque Novibet Depósitos e saques sem burocracia BetBoom Depósitos e saques ágeis via Pix KTO Pix sem taxas, ideal para apostadores brasileiros Betnacional Pix com confirmação instantânea Esportes da Sorte Pix rápido para depósitos e saques Stake Transações via Pix 24h por dia F12 Bet Processamento rápido via Pix VBet Pix disponível para depósitos imediatos Multibet Casa de apostas nova e com transações via Pix BateuBet Pix como método principal, com depósitos na hora Onabet Depósitos e saques no mesmo dia via Pix Br4Bet Pix disponível para transações 24h

Betano

A Betano é uma das casas mais conhecidas do país, também legalizada e liberada pela SPA/MF. Famosa por suas SuperOdds e promoções como “2 Gols de Vantagem”, oferece odds competitivas e foco no futebol brasileiro, além de boa variedade de mercados.

Com o Pix Betano, depósitos são instantâneos e saques caem geralmente em até 24 horas. O app e o site funcionam de forma fluida e intuitiva.

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Prós Contras Odds competitivas e foco no futebol nacional Interface pode conter muita informação à primeira vista Pix rápido e sem taxas Poucas promoções fixas além das campanhas sazonais

bet365

A bet365 é uma das maiores referências globais em apostas esportivas, operando no Brasil de forma legalizada e liberada pela SPA/MF. Reconhecida pela ampla cobertura esportiva, a casa de apostas oferece streaming ao vivo, mercados variados e recursos como cash out total.

O Pix bet365 é processado rapidamente: depósitos caem na hora e saques costumam ser concluídos em menos de 12 horas. O site e o aplicativo oficial entregam desempenho estável e navegação eficiente, embora a interface possa parecer densa para iniciantes.

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Prós Contras Streaming de eventos esportivos e mercados ao vivo em grande variedade Interface inicial pode intimidar novos usuários Saques via Pix caem no mesmo dia Poucas promoções específicas para o público brasileiro

Superbet

A Superbet, também legalizada e aprovada pela SPA/MF, é uma das mais queridinhas atualmente no Brasil. Com odds interessantes para competições nacionais e recursos como Substituição Garantida e Pagamento Antecipado, vem ganhando espaço entre os apostadores.

O Pix Superbet é o método preferido, com depósitos imediatos e saques liberados em até 24 horas. O aplicativo ainda é simples, mas o site mobile oferece boa navegação.

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Prós Contras Odds competitivas e mercados diferenciados App com menos recursos que o site Pix rápido e sem taxas

Novibet

A Novibet, também legalizada e autorizada pela SPA/MF, chegou ao Brasil com forte presença digital e odds interessantes, especialmente no futebol e em ligas internacionais.

O Pix Novibet garante depósitos na hora e saques que costumam ser concluídos em até 12 horas.

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Prós Contras Odds atrativas e boa cobertura de futebol Menor variedade de bônus fixos Pix rápido e disponível 24h Presença recente no Brasil

BetBoom

A BetBoom, legalizada pela SPA/MF, é uma plataforma internacional que vem se consolidando no Brasil com ofertas de odds competitivas e cobertura de esportes variados, incluindo eSports.

Além disso, as apostas no Brasileirão Série A na plataforma têm odds que se destacam no mercado.

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Prós Contras Cobertura ampla e odds competitivas Pouca tradição no mercado brasileiro Pix rápido e sem taxas Menos promoções fixas para clientes do Brasil

KTO

A KTO, também legalizada pela SPA/MF, é famosa por seu layout moderno e foco no público brasileiro, oferecendo odds competitivas e mercados variados. Tem presença marcante no futebol e promoções recorrentes, especialmente em grandes eventos.

O Pix é processado rapidamente: depósitos caem na hora e saques, na maioria dos casos, em até 12 horas.

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Prós Contras Design moderno e navegação ágil Pode ter menos promoções que gigantes do setor Pix rápido e sem taxas Menor histórico no mercado em comparação a casas mais tradicionais

Betnacional

A Betnacional, legalizada pela SPA/MF, tem se destacado por sua comunicação regional e foco no futebol brasileiro. Trabalha com odds competitivas em campeonatos nacionais e internacionaos, como com suas odds Premier League competitivas, e oferece uma navegação direta e objetiva.

O Pix é processado de forma instantânea para depósitos e, em saques, costuma cair em até 24 horas.

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Prós Contras Foco no público brasileiro e futebol nacional Variedade limitada em esportes internacionais Pix rápido e disponível 24h Menos recursos avançados que concorrentes globais

Esportes da Sorte

A Esportes da Sorte é legalizada e autorizada pela SPA/MF e tem investido pesado em patrocínios de clubes brasileiros. O foco no futebol nacional é evidente, mas a casa também cobre outros esportes e eSports.

O Pix garante transações rápidas: depósitos instantâneos e saques liberados normalmente em até 12 horas.

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Prós Contras Forte presença no futebol brasileiro Odds menos competitivas em esportes internacionais Pix rápido e disponível 24h Interface poderia ser mais limpa

Stake

A Stake, legalizada pela SPA/MF, é mundialmente conhecida e tem forte apelo entre fãs de eSports e apostas ao vivo. Oferece odds agressivas e boa variedade de mercados, além de um sistema de promoções rotativas.

Por lá, é possível fazer suas apostas na Champions League, Brasileirão, Libertadores e outras competições.

Depósitos via Pix caem na hora e saques são processados geralmente em menos de 12 horas.

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Prós Contras Odds competitivas e grande variedade de mercados Interface pode ser confusa para iniciantes Pix rápido e sem taxas Poucos bônus fixos para o Brasil

F12 Bet

A F12 Bet, legalizada pela SPA/MF, é uma plataforma jovem com apelo visual moderno e foco no público brasileiro. Oferece odds competitivas no futebol e mercados simples de navegar.

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Prós Contras Design moderno e fácil de usar Menor histórico no mercado Pix rápido e disponível 24h Variedade de mercados ainda em expansão

VBet

A VBet, legalizada pela SPA/MF, é uma casa internacional que vem conquistando espaço no Brasil. Oferece uma plataforma moderna, mercados variados e promoções pontuais para grandes eventos.

Depósitos via Pix são instantâneos, e saques normalmente são liberados em até 24 horas.

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Prós Contras Plataforma moderna e de fácil navegação Baixa frequência de promoções para clientes brasileiros Pix rápido e sem taxas Menos patrocínios e presença no mercado nacional

Multibet

A Multibet, legalizada pela SPA/MF, é uma das novas casas de apostas do Brasil, mas já oferece uma boa variedade de mercados e odds ajustadas para o público brasileiro.

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Prós Contras Foco no futebol nacional Menos recursos extras, como streaming ao vivo Pix rápido e sem taxas Variedade menor em mercados internacionais.

BateuBet

A BateuBet, legalizada e autorizada pela SPA/MF, é uma das casas que mais cresceram no Brasil depois da regulamentação. Operada pela EA Entretenimento e Esportes, com sede em Barueri (SP), tem no futebol a sua principal vitrine e aposta em uma comunicação bem próxima do público brasileiro.

O Pix é o método central da plataforma: os depósitos caem na hora e os saques, a partir de R$ 20, costumam ser concluídos em poucas horas. Se quiser se aprofundar, veja nossa análise sobre se a BateuBet é confiável.

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Prós Contras Plataforma leve e voltada ao apostador brasileiro Marca ainda recente no mercado Pix rápido e sem taxas Menor variedade de mercados internacionais

Onabet

A Onabet atua de forma legalizada e liberada pela SPA/MF no Brasil e é conhecida por seu forte apelo local.

O Pix garante depósitos instantâneos e saques geralmente processados em até 24 horas. O site e o app são simples e bem adaptados para dispositivos móveis.

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Prós Contras Plataforma intuitiva e fácil de usar Menor variedade de mercados internacionais Saques rápidos via PIX a partir de R$ 10 Poucos recursos no geral

Br4Bet

A Br4Bet, legalizada e autorizada pela SPA/MF, oferece uma plataforma simples, segura e voltada para o público nacional.

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Prós Contras Odds competitivas e possibilidade de apostar contra outros usuários Poucas promoções fixas Pix rápido e sem taxas

Casas de apostas com o menor valor de depósito via Pix

Para muita gente, começar com pouco é essencial. Se você quer apostar sem comprometer o orçamento, vale conhecer as plataformas que aceitam depósitos mínimos — especialmente via Pix — de apenas R$ 1 ou R$ 5.

Abaixo, selecionamos algumas que operam com essa faixa de depósito:

Casas de apostas que aceitam Pix de 1 real

Superbet

Betnacional

Esportes da Sorte

Casas de apostas que aceitam Pix de 5 reais

Betano

F12 Bet

Como apostar em um site de apostas com Pix?

Se você nunca apostou online e quer começar usando o Pix, o processo é simples. Em poucos minutos, dá para criar sua conta, fazer o primeiro depósito e já colocar seu palpite.

Confira o passo a passo para apostar com Pix:

Escolha um entre os sites de apostas confiáveis; Crie sua conta e verifique sua identidade; Acesse a seção de depósitos e selecione Pix como forma de pagamento para colocar saldo na sua conta; Vá para a seção de apostas esportivas e escolha a modalidade, o evento e o mercado que quer apostar; Defina um valor e confirme seu palpite.

Verificação de identidade do apostador

Todas as casas de apostas Pix sérias e legalizadas no Brasil precisam seguir as regras de prevenção à lavagem de dinheiro e ao jogo ilegal.

Por isso, antes de liberar depósitos ou saques, elas solicitam a verificação de identidade, também conhecida como KYC (Know Your Customer).

O procedimento costuma envolver:

Envio de documento oficial com foto (RG ou CNH);

Selfie para confirmar que você é o titular da conta.

Essa etapa é obrigatória e protege tanto o site quanto o apostador. Sem ela, depósitos e saques via Pix podem ser bloqueados até a regularização.

Como depositar via Pix?

O Pix é um método de pagamento rápido, seguro e está disponível em todas as casas de apostas legalizadas no Brasil.

Além de não ter custo, o valor cai na conta em segundos, o que facilita para quem quer apostar sem esperar horas ou dias pela confirmação.

Pagamento por chave Pix

Muitas casas de apostas com Pix permitem depósitos usando uma chave, que pode ser um CPF, e-mail ou número de telefone. É tão simples quanto fazer uma transferência entre amigos ou familiares.

Veja o passo a passo para depositar por chave Pix:

Acesse sua conta na casa de apostas, vá até a área de depósitos e selecione Pix como método de pagamento; Escolha a opção “Chave Pix”; Copie a chave fornecida; Faça o pagamento no seu banco; Aguarde a confirmação.

Pagamento com QR Code

Outra forma prática de depositar via Pix é usando o QR Code gerado pela casa de apostas.

Além de rápido, esse método reduz a chance de erros de digitação, já que todos os dados da transação vêm preenchidos automaticamente.

Passo a passo para depositar com QR Code:

Acesse a área de depósitos e selecione Pix como método de pagamento; Escolha “Pagar com QR Code”; Abra o app do seu banco e selecione a opção de pagamento por QR Code; Escaneie o código; Confirme o valor e finalize a operação.

Como sacar via Pix?

O saque via Pix é a forma mais rápida e prática de retirar ganhos das casas de apostas no Brasil.

O processo é simples e, na maioria das plataformas, o dinheiro chega à conta em poucos minutos — embora o prazo oficial possa ser de até 24 horas, dependendo da operadora e da verificação da conta.

Guia para sacar via Pix:

Acesse a área de saques no site ou aplicativo da casa de apostas; Escolha Pix como método de pagamento; Informe os dados da conta. Aqui, é importante que esteja no mesmo nome usado no registro da conta de apostas; Defina o valor respeitando os limites de saque da plataforma; Confirme e aguarde o processamento.

Por que usar o Pix em casas de apostas?

Justamente pela segurança e pelo processamento instantâneo que o método oferece, sem precisar esperar dias úteis para concluir transações.

Confira mais algumas justificativas de porque usar o Pix:

Sem taxas: a maioria das casas de apostas não cobra tarifas para transações via Pix.

a maioria das casas de apostas não cobra tarifas para transações via Pix. Segurança: o Pix é operado pelo Banco Central do Brasil e usa autenticação bancária, reduzindo riscos de fraude.

o Pix é operado pelo Banco Central do Brasil e usa autenticação bancária, reduzindo riscos de fraude. Acessível pelo celular: funciona diretamente no aplicativo do seu banco ou carteira digital, ideal para quem aposta pelo smartphone.

funciona diretamente no aplicativo do seu banco ou carteira digital, ideal para quem aposta pelo smartphone. Compatibilidade total: disponível em praticamente todos os bancos e fintechs do país.

disponível em praticamente todos os bancos e fintechs do país. Saque no mesmo dia: diferente de métodos tradicionais, o Pix garante que os ganhos estejam disponíveis rapidamente.

Vantagens e desvantagens do Pix nas bets

O Pix se tornou o método de pagamento mais usado entre apostadores brasileiros — e não é por acaso. Ele combina velocidade, segurança e praticidade, mas, como qualquer método, também tem alguns pontos que podem não agradar a todos.

Vantagens Desvantagens Depósitos e saques instantâneos Pode exigir verificação de conta antes do saque Sem taxas Limites mínimos e máximos variam conforme a plataforma Operado pelo Banco Central, com alta segurança Dependência de conexão estável à internet para concluir a transação

Segurança das transações via Pix

O Pix revolucionou os pagamentos no Brasil, oferecendo velocidade e simplicidade sem abrir mão da segurança.

Nos sites de apostas legais e autorizados pela SPA/MF, ele é um dos métodos mais confiáveis, tanto para depósitos quanto para saques, pois combina a infraestrutura segura do Banco Central com as exigências das próprias plataformas de apostas.

Cumprimento da regulamentação brasileira

Todas as casas de apostas licenciadas no Brasil precisam seguir as regras do Banco Central para operar com Pix.

Isso inclui ter uma conta bancária oficial vinculada, processar pagamentos por canais autorizados e adotar políticas de prevenção à lavagem de dinheiro.

Além disso, a regulamentação do setor de apostas esportivas no país exige que operadores licenciados coletem e validem dados dos usuários (como CPF e data de nascimento), garantindo que apenas maiores de idade façam transações e evitando contas falsas.

Prevenção de fraudes e golpes

Para proteger o usuário, o Pix também utiliza criptografia avançada e autenticação em duas etapas, normalmente feita pelo app do banco ou carteira digital.

As casas de apostas, por sua vez, adicionam camadas extras de segurança, como:

Verificação de identidade (KYC) antes de liberar saques;

Monitoramento de transações suspeitas para evitar movimentações irregulares;

Proteção contra phishing e links falsos, alertando o apostador para nunca compartilhar dados fora do ambiente oficial.

Essa combinação de segurança do Pix e dos operadores licenciados torna o método uma escolha confiável para quem aposta online.

Outros métodos de pagamento aceitos em sites de apostas brasileiros

Pode até parecer que o Pix reina absoluto, mas alguns outros métodos seguem em cena.

Com a nova regulamentação, as principais casas de apostas continuam a aceitar outras formas além do Pix — ainda que com menos frequência.

TED (Transferência Eletrônica Disponível);

Cartão de débito.

Apesar disso, o Pix segue sendo o método mais usado, pela conveniência, rapidez e disponibilidade 24 horas por dia.

As demais opções estão aí para quem preferir ou tiver situações específicas — mas sem dúvida, a forma mais prática e acessível continua sendo o Pix.

Como escolher a melhor casa de apostas que aceita Pix?

Na hora de decidir onde apostar usando Pix, vale considerar alguns critérios que vão além da velocidade nas transações:

Licença e regulamentação;

Variedade de mercados;

Promoções ativas;

Velocidade nos pagamentos;

Atendimento ao cliente;

Facilidade de uso no mobile;

Reputação entre apostadores.

Vale a pena buscar por casas de apostas que aceitam Pix? Nossa conclusão

Para quem aposta no Brasil, escolher uma casa que aceita Pix é quase sempre a decisão mais prática e segura.

Além de ser o método de pagamento mais rápido e popular do país, o Pix garante depósitos instantâneos, saques ágeis e sem taxas — tudo de forma integrada ao celular.

Outro ponto é que as principais plataformas licenciadas no Brasil já priorizam o Pix, muitas vezes deixando outros métodos em segundo plano. Isso mostra que o recurso se consolidou como padrão no mercado de apostas online.

Por fim, apostar via Pix significa menos burocracia e mais foco no que realmente importa: encontrar boas odds, aproveitar promoções e curtir a experiência de jogo com segurança e agilidade.

Perguntas frequentes sobre casas de apostas que aceitam Pix

Se você ainda ficou com dúvidas, separamos mais algumas perguntas frequentes sobre o tema.

Quais casas de apostas aceitam Pix em 2026?

Betano, bet365, Superbet, Novibet, BetBoom, KTO, Betnacional, Esportes da Sorte, Stake, F12 Bet, VBet, Multibet, BateuBet, Onabet e Br4Bet são sites de apostas que aceitam Pix tanto nos depósitos quanto nos saques.

Como funciona o Pix em casas de apostas?

O Pix funciona como em qualquer outro pagamento: você deposita ou saca valores de forma instantânea, usando chave Pix ou QR Code. As transações são processadas em segundos e podem ser feitas 24 horas por dia.

É seguro usar Pix para apostar?

Sim, desde que a casa seja licenciada no Brasil. O Pix segue as regras do Banco Central e conta com criptografia, autenticação e medidas antifraude.

Todas as casas de apostas no Brasil aceitam Pix?

Praticamente todas as grandes casas de apostas pagam via Pix no Brasil, mas é sempre bom confirmar antes de abrir a conta.