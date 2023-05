Sportingbet apostas: Guia para começar a fazer palpites

Saiba como funciona a Sportingbet Apostas para os fãs de esportes no Brasil.

Interessado na Sportingbet apostas? O site de apostas esportivas existe há mais de 25 anos, sendo famoso não só no Brasil, mas também em outras regiões. Ainda, oferece 100% do depósito inicial como Sportingbet bônus de boas vindas, para os fãs de esportes.

Então, será que essas promoções são boas? Como ativar cada bônus? Vamos responder tudo isso e muito mais.

Como a Sportbeting funciona?

A Sportingbet oferece diferentes serviços e opções para pessoas acima de 18 anos de idade. Como destaque, as apostas esportivas são seu recurso mais famoso. Nesse sentido, o jogador pode encontrar milhares de mercados, nos mais diferentes eventos e esportes.

Por outro lado, a plataforma também tem chamado atenção de quem prefere apostas em jogos de cassino. Há uma área no site que reúne tudo para quem busca esse tipo de jogos, que fazem tanto sucesso na atualidade.

Todas essas apostas podem ser feita de forma totalmente online. O site é totalmente em português, facilitando que mesmo os apostadores iniciantes tenham capacidade para encontrar as melhores opções e promoções para fãs de esportes.

Como a Sportingbet apostas aceita Pix, boleto, transferências bancárias e vários outros pagamentos, também é simples colocar ou retirar dinheiro de lá. As configurações para essas transações são bem similares às adottadas na área de pagamento de outros sites.

Por fim, os jogadores ainda podem apostar tanto pelo celular, como pelo computador. No caso de dispositivos Android, é possível baixar um app exclusivo, que adapta 100% das funcionalidades da Sportingbet. Já quem tem um iPhone pode fazer apostas diretamente pelo site, já que as configurações não são compatíveis com os aparelhos da Apple.

Como apostar em futebol na Sportingbet?

As Sportingbet apostas futebol são especialmente procuradas por entusiastas do esporte, já que o serviço faz propagandas e patrocina vários eventos de futebol na atualidade.

Assim, os jogadores podem fazer apostas da seguinte maneira:

Acesse o site da Sportingbet e faça login com sua conta ou faça o registro; Em seguida, deposite o valor que deseja apostar em futebol; Quando o dinheiro cair na sua conta da Sportingbet, selecione “Esportes” e “futebol”, para ver todos os eventos da categoria; Escolha um dos campeonatos disponíveis e clique na partida em que vai apostar; Por fim, selecione um ou mais mercados, insira o valor da aposta e finalize-a.

Após isso, basta aguardar até o fim do evento para saber o resultado. Caso a aposta seja múltipla, é preciso esperar que todos os jogos selecionados terminem.

Se restou alguma dúvida, você pode ler também nosso artigo sobre Sportingbet cadastro. Assim, poderá ver todos os detalhes sobre abrir uma conta nesta plataforma.

Cash out nas apostas online

Aliás, caso disponível, poderá usar a funcionalidade cash out. Esse recurso de apostas em esportes permite que a aposta seja concluída antes que o evento termine. Todavia, o valor costuma ser menor do que o valor que foi apostado ou do que o valor que o jogador ganharia se a aposta fosse vitoriosa.

Como compensação, ao usar o recurso, não é preciso acertar a aposta para receber o valor. Em vez disso, o dinheiro ou parte dele já vai direto para a conta do apostador.

Em que posso apostar em futebol na Sportingbet?

O catálogo de futebol da Sportingbet é um dos mais completos da atualidade. Basicamente, ele cobre as principais divisões nacionais, séries B e vários torneios regionais. Isso inclui não só o Brasil, mas campeonatos de todo o planeta. Com isso, é possível selecionar:

Principais competições brasileiras: série A e B do Brasileirão, mais de dez estaduais, Copa do Brasil, Copa Nordeste, etc.;

Várias ligas nacionais europeias: inglesa, espanhola, alemã, francesa, italiana, portuguesa, belga, etc.;

Competições continentais: Libertadores, Copa Sul-Americana, Champions League, Europa League, etc.;

Outros torneios: campeonatos asiáticos, africanos, sul-americanos, sub-20, femininos e assim por diante.

Apostas ao vivo na Sportingbet

Inclusive, vale dizer que as apostas se dividem em duas categorias gerais: palpites ao vivo e palpites pré-jogo. Na primeira modalidade, as apostas são feitas durante cada evento. Ou seja, entre os 90 minutos em que o jogo ocorre, somados aos pênaltis e prorrogações.

Ainda no quesito apostas ao vivo, é importante mencionar que, em geral, as plataformas só consideram o tempo regulamentar para avaliar se um palpite foi concretizado ou não.

Além disso, perceba que as odds sofrem oscilações em tempo real, de acordo com o que está acontecendo na partida. Portanto, os apostadores mais experientes podem usufruir disso para tomarem as decisões nos melhores pontos da partida.

Mercados disponíveis

Além de um catálogo amplo com apostas nos mais diferentes eventos, os jogadores inda podem selecionar várias formas de palpites. Ou seja, é possível apostar em praticamente todo resultado possível do jogo, indo muito além do placara ou de quem vai vencer. São opções como:

Handicaps: quando um evento não possui odds interessantes, os jogadores podem apostar em mercados com uma certa “desvantagem” para um dos lados. Por exemplo, time X deverá vencer com mais de 2.5 gols. Com isso, os ganhos se elevam;

quando um evento não possui odds interessantes, os jogadores podem apostar em mercados com uma certa “desvantagem” para um dos lados. Por exemplo, time X deverá vencer com mais de 2.5 gols. Com isso, os ganhos se elevam; Dupla ou tripla chance: mercados em que o jogador vence palpitando em mais de um resultado. Por exemplo, o jogo terminará em empate ou com o time Y vencendo. Ainda, alguns mercados permitem que a aposta tenha mais opções;

mercados em que o jogador vence palpitando em mais de um resultado. Por exemplo, o jogo terminará em empate ou com o time Y vencendo. Ainda, alguns mercados permitem que a aposta tenha mais opções; Apostas especiais: odds aumentadas, combinações de vários resultados, apostas seguras e outros mercados são exclusivos da Sportingbet e apresentam opções únicas. Dessa maneira, o jogador pode ter vantagens;

odds aumentadas, combinações de vários resultados, apostas seguras e outros mercados são exclusivos da Sportingbet e apresentam opções únicas. Dessa maneira, o jogador pode ter vantagens; Criar aposta: quem não encontra o mercado ideal pode usar a ferramente “Criar aposta”. Com ela, a Sportingbet disponibiliza uma série de possíveis resultados em vários eventos. O jogador pode combiná-los para criar um mercado único, com odds distintas do restantes;

quem não encontra o mercado ideal pode usar a ferramente “Criar aposta”. Com ela, a Sportingbet disponibiliza uma série de possíveis resultados em vários eventos. O jogador pode combiná-los para criar um mercado único, com odds distintas do restantes; Outras: alguns campeonatos possuem mercados específicos. No caso de evento de grande porte, é comum que a casa faça opções especiais para atrair mais jogadores. Por exemplo, aposta nas finais da Champions League ou em algum grande time.

Enfim, há realmente um grande número de mercados para escolher ao apostar em futebol. Inclusive, é recomendado que o fã do esporte explore o catálogo, já que as odds mais interessantes costumam estar em opções não tão tradicionais.

Também, a Sportingbet possui uma ferramenta que facilita combinações. Basta clicar em “Minha Múltipla” para acessá-la, com alguns recursos e funcionalidades extras para quem deseja incrementar suas apostas combinadas em vários eventos.

Quais são as ofertas de bônus de boas vindas?

A Sportingbet também se destaca por ter ofertas variadas para os novos jogadores. Assim, independente do serviço que será usado, há promoções de primeiro depósito. Confira a seguir quais são e os detalhes sobre cada uma.

Bônus para apostas esportivas

O bônus de apostas esportivas da Sportingbet é de 100% do primeiro depósito, com valor máximo de R$300 e valor mínimo de R$20. Ainda, se aplicam as seguintes regras ao usar o saldo extra em eventos de esportes:

Antes do primeiro saque, o jogador deve apostar 7x o bônus + o saldo real, em esportes;

Ao cumprir a aposta cima, as odds devem ser de, pelo menos, 1.70. Ainda, não podem ser escolhidos mercados dessas categorias: “Criar Aposta”, "Múltiplas Melhoradas", "Cotas Aumentadas","Supercota" e "Aposta segura";

Ao utilizar o cashout em uma aposta com bônus, ela deixa de valer para a regra de saque;

Apostas com sistema, como Golias, Trixie, Patent, Yankee, Super Yankee, Heinz, Super Heinz, Lucky 63, não podem ser utilizadas em conjunto com o bônus;

Ao fazer o primeiro depósito, não utilize Skrill, Neteller e AstroPay Card, caso queira ativar o saldo extra.

Como usar código promocional Sportingbet?

Primeiramente, vale a pena enfatizar que não é preciso se cadastrar com código promocional para obter o Sportingbet bônus. Você pode se registrar normalmente, fazer o depósito seguindo as regras acima e apostar usando o saldo extra.

Todavia, se tiver um código, poderá usá-lo em duas partes do site. De início, no próprio cadastro é possível usar um cupom. Basta inserir no final do formulário, conferindo qual a promoção que o código gera.

Ainda, após se registrar, você pode usar códigos na sessão de depósito. Basta clicar em “Depósito” e selecionar “PromoCode”. Após isso, insira a numeração, confirme e confira se Sportingbet bônus realmente foi ativo.

Como fazer um depósito para sua conta?

Antes de apostar pela primeira vez, você vai precisar depositar algum valor na plataforma. Aliás, é importante conhecer os métodos de pagamento mesmo antes de se registrar. Nesse sentido, os depósitos podem ser feitos dessa forma:

Acesse o site da Sportingbet e crie uma conta ou faça login com seu usuário senha; Após isso, clique em “Depósito”, ícone disponível na barra superior do site; Selecione um dos métodos de pagamento no menu; Insira o valor a ser depositado e qualquer outra informação que o site solicite; Na tela seguinte, o serviço mostrará dados bancários ou outras informações necessárias para realizar a transferência.

Assim, é preciso realizar esse passo a passo todas as vezes que desejar depositar. Além disso, a Sportingbet não solicitará transferências ou pagamentos através de outros canais, fora de seu menu oficial.

Como fazer um saque?

As retiradas seguem uma lógica semelhante. Claro, é preciso fazer um depósito antes de fazer a primeira retirada. Ademais, lembre-se da regra de saque exigida para cada bônus. Dito isso, siga o passo a passo abaixo para fazer sua primeira retirada:

Faça login com sua conta, clicando em “Entrar”; Após isso, clique no saldo, no canto superior direito, e selecione “Meu saldo” no menu mostrado; Selecione “Retirada” no menu e escolha um dos métodos de saque; Insira seus dados bancários, o valor a ser depositado e outras informações; Após concluir, aguarde a confirmação e processamento do saque.

Qual a aposta mínima da Sportingbet?

A Sportingbet é bem acessível para quem não tem um saldo amplo. Por lá, o jogador pode começar apostando apenas R$1 em cada bilhete. Isso vale não só para as apostas esportivas, mas também para as apostas feitas no casino.

As exceções são algumas mesas de pôquer e outras atrações que exigem valores maiores de entrada. Ainda, em combinações estilo sistema, não é possível fazer apostas online de apenas R$1, sendo preciso colocar um valor mais alto para validar o palpite com diversos eventos ou mercados.

Qual o app da Sportingbet?

A Sportingbet Brasil possui um aplicativo que pode ser baixado diretamente pelo site, exclusivo para sistemas Android. Como já dito lá em cima, ele adapta cada recurso e funcionalidade do site. Isso inclui não só as apostas online em diferentes eventos.

Pelo Sportingbet app, é possível fazer saques, depósitos, ativar bônus, criar conta, conferir o saldo, histórico de apostas e até usar o casino. Claro, alguns jogos não funcionam da mesma forma, mas estes são uma exceção no amplo catálogo do site.

E quem possui um smartphone com outro sistema? Nesse caso, deverá apostar pelo navegador do aparelho. As diferenças são mínimas, pois o site muda sua interface e fica bem próximo do que é visto no aplicativo.

Como posso contatar o suporte ao cliente da Sportingbet?

Ao fazer apostas online pela Sportingbet Brasil, é possível resolver problemas usando o suporte ao jogador. Ele funciona através do chat ou pelo email. Para usá-lo, faça o seguinte:

Acesse o site da Sportingbet; No fim da página, clique em “Contato”; Busque sua dúvida no menu das perguntas disponíveis; Caso não encontre a informação que deseja, clique em “Sim”, abaixo de “Você precisa de mais ajuda?”; Selecione o método que deseja contatar o suporte. Caso escolha “Chat”, escreva a mensagem e envie. Depois, informe seus dados para o atendente.

Perguntas Frequentes

Em dúvida sobre como usar os serviços da Sportingbet? Confira abaixo algumas dúvidas respondidas.

Como funciona a Sportingbet Apostas?

A Sportingbet é um site de apostas que funciona 100% online, oferecendo apostas esportivas, jogos de casino, pôquer, bingo e mais. Para apostar por lá, o jogador pode usar Pix, boleto, cartão de crédito e outras formas de pagamento, tanto para saque, como para depósitos.

Sportingbet é seguro?

Sim, a Sportingbet é confiável e segura. Tanto o site como o app possuem selos de segurança digital e utilizam tecnologia avançada para proteger os dados de seus usuários, com diferentes formas de proteção digital.

Qual o app Sportingbet?

O app da Sportingbet pode ser encontrado no site oficial da plataforma. Por enquanto, ele está disponível apenas para usuários de Android.

O que é aposta risco zero?

São apostas em que a casa garante que, se o palpite não se mostrar correto, o valor retorne ao jogador.

Quais são as vantagens em apostar na Sportingbet?

Primeiramente, a Sportingbet é segura e confiável. Além disso, oferece promoções interessantes, odds elevadas e muitos mercados. Também, possui um cassino completo, com jogos online e mesas ao vivo a qualquer momento do dia.